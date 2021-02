Guzmán: "Si el Estado subsidia las tarifas, eso se paga de alguna forma, con impuestos, con deuda o con emisión"

El ministro de Economía afirmó que habrá un nuevo cuadro para las tarifas de servicios públicos este año, de acuerdo a lo que establece el Presupuesto

El ministro de Economía Martín Guzmán, reveló que habrá un nuevo cuadro para las tarifas de servicios públicos este año que estará enmarcado en lo que establece la Ley de Presupuesto.

Además, el titular de la cartera de Hacienda reconoció que "si el Estado subsidia las tarifas, eso se paga de alguna forma: con impuestos, con deuda o con emisión".

En declaraciones a C5N, el funcionario puso de relieve que se va a reemplazar el cuadro tarifario establecido por la administración anterior y agregó que se buscará converger a un sistema en el que haya una carga menor de tarifas para los que no pueden pagar.

"Que el Estado nos subsidie a nosotros buena parte de la tarifa significa que se paga de alguna forma, con impuestos, o tomando deuda y eso termina siempre con algún problema, o hay que emitir. Parte de esa emisión termina presionando sobre el tipo de cambio", afirmó el titular del Palacio de Hacienda.

La recuperación del poder adquisitivo es condición necesaria para la recuperación de la economía

Para Guzmán, "hay dos grandes temas de política económica para nuestro período de gobierno: que son la recuperación de la actividad y la reducción de la inflación".

En otro orden, dijo que este año "los salarios tienen que crecer más que los precios", al anticipar la posición del Gobierno sobre la negociación que se convocará para la semana próxima con empresarios y sindicatos.

Guzmán aseveró que "la recuperación del poder adquisitivo es condición necesaria para la recuperación de la economía" al asegurar que el Gobierno no pondrá techo a las paritarias sino que se buscará "coordinar" las políticas de precios y salarios. "La inflación es un problema principalmente macroeconómico y el estado tiene un rol muy importante en gestión en el sentido de administrar el conflicto distributivo", agregó

Asimismo, el titular de la cartera de Economía afirmó que este año la prioridad del Gobierno estará en impulsar la recuperación de la activad económica y del empleo, y en la reducción de la inflación de manera gradual y consistente, hasta valores en torno al 30% anual.

Destacó que "el único ajuste es la reducción de los pagos de deuda por unos USD 12.000 millones para el 2021, lo que permitió una expansión del gasto en términos reales concentrado en aquellos rubros que tienen más impacto en la recuperación".

"El Presupuesto es el corazón del programa macroeconómico", aseguró el titular de la cartera económica, quien apuntó: "Es el momento de que el salario real se empiece a recuperar".

Asimismo, Guzmán subrayó que no todas las paritarias van a ser "iguales", mientras sostuvo que las negociaciones no se atarán "a un acuerdo en particular". "El principio es buscar reducir la inflación y la recuperación del salario real", manifestó.

La actividad económica ya lleva casi cinco meses consecutivos con una recuperación de características heterogéneas y que día a día se va haciendo más sólida (Martín Guzmán)

Consultado sobre las negociaciones para establecer un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), consideró que es "aceptable" alcanzar "para mayo" un acuerdo de reestructuración pero sobre la base de "un programa que respeta la necesidad de la Argentina de recuperación de la actividad y del empleo".

El ministro señaló que el programa que se le plantea al FMI "es muy distinto a la contracción fiscal y monetaria adoptadas en 2018" adoptada por el gobierno de Mauricio Macri al recurrir al Fondo.

El ministro de Economía destacó que hay una recuperación de la actividad económica de características heterogéneas. "La actividad económica ya lleva casi cinco meses consecutivos con una recuperación de características heterogéneas y que día a día se va haciendo más sólida", remarcó el titular de la cartera económica.

El funcionario insistió en la necesidad de que ello comience a impactar en la "capacidad de compra del salario" y subrayó que "es importante bajar el déficit" porque "un país que tiene déficit o se endeuda o emite".