El dólar blue está calmo pero el economista Daniel Marx advierte: aún no se ganó la batalla

El exdirector del Banco Central dijo que el Gobierno va a seguir devaluando para que no aumenten las importaciones ni la compra de dólares

Daniel Marx, economista de Quantum Finanzas y ex director del Banco Central, dijo que el Gobierno va ganando la batalla contra el dólar, pero no está dicha la última palabra, porque la brecha incentiva a comprar dólar barato antes de que se acabe.

El siguiente es un resumen de la charla con iProfesional:

-¿El Gobierno puede seguir devaluando el dólar oficial?

-El Gobierno quiere evitar generar distorsiones de precios que le acarren problemas. Si deja de devaluar, bajarán las exportaciones y aumentarán las importaciones, al tiempo que se incentivará la búsqueda de formas de comprar dólares que afectarán las reservas. Lo que sí tendría que ver es cómo hace para disminuir la tasa de inflación y que esto esté acompañado por un movimiento acorde del tipo de cambio.

-¿Por qué baja el blue y cómo seguirá el sendero de la brecha?

-El dólar blue está en niveles que en términos de poder adquisitivo da una resultado devaluatorio extraordinario del peso. Si baja la prima de riesgo y los precios en pesos no suben todo lo que la gente había temido, puede bajar el blue. Además, el dólar en los últimos meses estuvo bajado contra muchas monedas del mundo. La prima de riesgo tan elevada que enfrentaba la Argentina ya no parece tan justificada hoy.

El precio del dólar blue da una devaluación extraordinaria

-¿El Gobierno puede ganar la batalla del dólar?

-No está dicha la última palabra. El blue anticipaba cosas en la situación externa que no se materializaron, y por eso bajó, y el Gobierno va ganando la batalla. Pero todavía tiene una brecha muy grande entre el dólar oficial y las otras alternativas. Esto es un factor de preocupación. Si hay dos precios diferenciales para una misma cosa, el dólar, la gente piensa cuál es el precio verdadero, cómo me manejo. Y esto también incentiva la compra de dólares baratos, pensando que se van a acabar.

La inflación y una eventual crisis

-¿Estamos cerca de en una crisis como la del 2001?

-Yo creo que no. La situación es bastante distinta. Ahora tenemos condiciones externas mucho más favorables. El precio de la soja y todos los precios de nuestros productos de exportación son muy favorables. El nivel del dólar y de la tasa de interés en el mundo, también. En 2001, se venía de una situación de agotamiento expresada en movimientos comerciales. Además había menos conciencia que hoy de la importancia de mantener los contratos. Había intención de romper todo, en cambio ahora hay más cautela.

-¿Puede haber una crisis de hiperinflación en el mediano plazo?

-Difícil, aunque nunca es imposible. Cuando hubo hiperinflación en 1989, fue porque también había una situación externa muy desfavorable, junto a un sistema político inestable y desequilibrios monetarios muy profundos. Además, en los ’80 había una historia de inflación elevada en muchos países. En cambio hoy son muchos los preocupados por la deflación. Pero todo indica que 2021 va a ser preocupante en materia inflacionaria.

-¿Qué va a pasar con la actividad económica?

-Parece factible generar más ingresos y que haya un rebote, después de una caída tan extraordinaria, de 16% acumulados aproximadamente en 3 años. El mundo está ayudando. La reactivación puede ser importante pero dependerá de la estabilización. Puede llegar fácilmente al 7%, pero si no se controla la inflación va a ser mucho más bajo.

En 2021 puede haber una fuerte reactivación de la economía

Un plan de estabilización

-¿Y no influirán el déficit y la emisión monetaria?

-La emisión monetaria y el déficit son un elemento. Es causa y consecuencia. Es parte de un plan de estabilización. Pero si aparecen estos factores de baja en el ritmo de precios y mayor crecimiento, baja el déficit de por sí y baja la presión sobre el Banco Central.

-¿Cree que está cerca un acuerdo con el FMI?

-Parece haber intención de explorarlo, pero falta bastante por las diferencias respecto del contenido.

-Con los controles del cepo, ¿las empresas metalúrgicas tendrán que volver a exportar huevos para tener dólares?

-No necesariamente. Argentina va a ir aumentando las exportaciones por las condiciones internacionales. Pero también se requiere una estrategia sostenible para la competitividad en un mundo difícil. En tal sentido, son negativas las regulaciones sobre permisos de exportación. Son cosas que no ayudan para promover las ventas externas en el largo plazo.

-¿Argentina se acerca a EE.UU. y se aleja de la alianza con China?

-Argentina entiende que Estados Unidos va a un esquema de apertura al multilateralismo. Hay beneficios para el país jugando en ese esquema y con EE.UU. como un referente importante. Pero la realidad es que no es fácil conseguir la atención de los Estados Unidos en estos momentos.