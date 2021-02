El dueño de Tesla lanzó una advertencia sobre el precio del Bitcoin que puso en alerta a todo el mercado

Nadie duda de que el fundador de Telsa, Elon Musk, es un hombre muy influyente. Unos recientes tuits sobre el Dogecoin ayudaron a disparar la valoración de esta criptomoneda a unos 10.000 millones de dólares.

Ahora, su opinión no fue tan favorable: el multimillonario advirtió que el precio del Bitcoin y del Ethereum "parece estar alto".

El valor de esta criptomoneda aumentó en casi un 500% en los últimos 12 meses. Gran parte de esta suba se debió a los tweets de Elon Musk a favor de la moneda digital.

Otro punto clave es que su marca de autos eléctricos Tesla incluyó los bitcoins en su balance, siguiendo los pasos de la compañía de software estadounidense MicroStrategy.

Pero Musk hizo una advertencia sobre los precios tanto del Bitcoin como del Ethereum durante una discusión sobre la naturaleza del dinero en Twitter.

"El dinero es solo información que nos permite evitar inconvenientes del trueque. Esos datos, como todos los datos, están sujetos a latencia y error. El sistema evolucionará hacia aquello que minimice ambos. Dicho esto, el Bitcoin y el Ethereum parecen estar ahora algo caros", dijo Musk al comentarista económico e inversionista Peter Schiffdel.

According to @elonmusk "Bitcoin is almost as BS as fiat money." So Musk regards both #Bitcoin and fiat as BS. I agree, I just think Bitcoin, which is digital fiat, is even more BS than the paper fiat issued by central banks. #Gold is not BS. It's real money and better than both! — Peter ???? Schiff (@PeterSchiff) February 19, 2021

An email saying you have gold is not the same as having gold. You might as well have crypto.Money is just data that allows us to avoid the inconvenience of barter.That data, like all data, is subject to latency & error. The system will evolve to that which minimizes both. — Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2021