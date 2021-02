Dura advertencia sobre el Bitcoin: "A u$s50.000, es la burbuja más grande de todas"

El Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico de u$s57.000, impulsado nuevamente por las declaraciones de apoyo de Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX, a las criptomonedas.Sin embargo, vuelven a aparecer advertencia acerca del carácter de "burbuja financiera" del Bitcoin.

El economista Peter Schiff, dueño de la agencia de Bolsa estadounidense Euro Pacific Capital, afirmó en Twitter que "un activo financiero está en una burbuja cuando su precio no tiene relación con su valor presente subyacente o una expectativa razonable de su valor futuro".

A financial asset is in a bubble when its price has no relationship to its underlying present value or a reasonable expectation of its future value, and investor conviction in price appreciation is high and fear of loss is low. At $50K #Bitcoin is the biggest bubble of them all. — Peter Schiff (@PeterSchiff) February 16, 2021