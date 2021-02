Senado sanciona blanqueo para reactivar obra privada y avala el nuevo Consenso Fiscal

La iniciativa ya cuenta con el aval de Diputados y otorga beneficios fiscales. El recinto será comandado esta vez por la titular provisional del cuerpo

El Senado convertirá en ley un proyecto clave para apalancar la economía. Se trata de un blanqueo exprés que reactiva la obra privada. También las ampliaciones e instalaciones, así como los emprendimientos que posean un grado de avance inferior al 50% de su finalización.

La Cámara alta esta vez no estará comandada por Cristina de Kirchner, quien reemplaza a Alberto Fernández por el viaje oficial a México. En su lugar estará la titular provisional, Claudia Ledesma Abdala, quien será ratificada en dicho cargo una hora antes de la sesión especial donde avanzarán varias leyes.

Quienes ingresen al blanqueo sí deberán pagar un impuesto especial del 5% de lo que se declare si dicho acto se realiza dentro de los 60 días de entrada de vigencia de la ley.

Si se superan esos días, habrá un lapso de un mes extra, pero el pago será del 10%. Si se duplica dicha espera, el recargo llegará al 20% del total declarado. La cifra en cuestión no podrá tomarse como pago a cuenta de Ganancias.

Días atrás, durante su debate en un plenario de comisiones, el secretario de Política Tributaria del Ministerio de Economía, Roberto Arias, se refirió a dos beneficios. Para los cumplidores, "los contribuyentes que venían declarando todos sus activos en bienes personales", tendrán "dos años de exención y un crédito fiscal del 1%", además de "otro que es muy solicitado por la industria y que tiene que ver con el impuesto a las Ganancias: diferir el pago al momento que esa persona que transfirió el inmueble para la construcción realmente tenga una ganancia".

Desde el Frente de Todos, Oscar Parrilli planteó la importancia de lograr un acuerdo con formadores de precios que producen bienes para el sector, para evitar aumentos de precios de insumos de la construcción. "Hay sectores que cuando el Estado ayuda, se aprovechan para obtener más rentabilidad", advirtió.

Consenso Fiscal

El Senado votará también esta tarde el nuevo Consenso Fiscal, firmado en diciembre pasado por Alberto Fernández y la mayoría de los gobernadores, que permite subir más los impuestos locales durante el año electoral y desvirtúa aún más la ley de 2017, que apostaba a bajar los tributos.

San Luis y La Pampa no avalaron el acuerdo de 2017 y no tuvieron que adherirse a la nueva norma, mientras que el único opositor que no firmó el Consenso Fiscal fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, debido a la puja entre Ciudad-Nación por fondos.

La Ciudad tampoco se sumó debido a que el proyecto prohíbe los juicios al Estado. Más allá de esta trifulca, al funcionario del PRO utilizó esta situación como argumento para aumentar los impuestos.

El alivio por el renovado Consenso Fiscal va en línea con lo que sería "quitado" en caso que avance el mes próximo el proyecto para subir el piso de Ganancias, un impuesto coparticipable.

Los beneficios impositivos del nuevo blanqueo

El proyecto del nuevo blanqueo tiene como objetivo propiciar medidas de incentivo tributario para la recuperación de la actividad de la construcción.

Los beneficios impositivos alcanzarán a aquellas inversiones en obras privadas nuevas que, al momento de entrada en vigencia de la ley, tengan un avance de obra inferior al 50%.

Por un lado, se exime del Impuesto sobre los Bienes Personales durante dos años a los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones.

Esta franquicia será para aquellas personas humanas que inviertan fondos en forma directa o mediante terceros, cualquiera sea la forma jurídica y/o vehículo adoptado para materializar la inversión, en proyectos constructivos.

Por otro lado, se establece la posibilidad de computar como pago a cuenta de Bienes Personales el equivalente al 1% del valor de las inversiones realizadas en el marco de la ley.

También se propone adecuar el momento del pago de los tributos sobre las transacciones inmobiliarias.

Esto es, Impuesto a las Ganancias o Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas (ITI), según corresponda, al momento de producirse el efectivo incremento del flujo del proyecto de inversión

Asimismo, adecuar el monto imponible a su evolución en términos reales.

Se propicia el diferimiento del pago de estos impuestos sobre la base imponible que se configure por la transferencia y/o enajenación cuyo objeto sea el financiamiento, inversión y/o desarrollo de proyectos inmobiliarios o de infraestructura.

La iniciativa estima que el pago del impuesto proceda cuando los titulares perciban una contraprestación en moneda nacional o extranjera; cuando cedan o transfieran a cualquier título la participación, derechos o similares que poseen en aquellos; o cuando se produzca la finalización de la obra o se adjudique la unidad, lo que ocurra en primer lugar.

Se establece un plazo determinado para blanquear activos

El blanqueo en el proyecto

El proyecto establece por un tiempo limitado un régimen de declaración voluntaria de activos para las personas humanas, sucesiones indivisas y sociedades de capital.

Dichos fondos pagarán un único tributo con alícuota creciente en el tiempo, gozando de un conjunto de beneficios tributarios y de acciones judiciales y administrativas.

Esto siempre en el caso de que los fondos se apliquen a las construcciones, ampliaciones, instalaciones y otras.

El impuesto especial que se determinará sobre el valor de la tenencia que se declare, expresada en moneda nacional al momento de ingreso a la cuenta especial, será conforme a las siguientes alícuotas:

-Los ingresados desde la fecha de entrada en vigencia de la ley y hasta 60 días corridos, un 5%.

-Los ingresados entre los días 61 y 90, un 10%.

-Los ingresados entre los días 91 y 120, un 20%.

Los plazos y porcentajes fueron modificados respecto a la versión original durante el debate en Diputados.