Por qué el dato de la recaudación es (también) una alerta roja para Martín Guzmán

El incremento del 51,9% de la recaudación de febrero fue festejado en los despachos oficiales, pero hay datos que aún inquietan al Gobierno

El incremento del 51,9% de la recaudación de febrero fue festejado en los despachos oficiales. Supone el sexto mes consecutivo de crecimiento en términos reales, y esta vez resultó la más relevante: estuvo alrededor de 11 a 12 puntos por encima de la inflación interanual.

El resultado ayudará, sin dudas, para que Martín Guzmán vaya alineando las cuentas fiscales, algo relevante en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario y también como señal de calma para el mercado cambiario.

De todas formas, hay una cuestión que suena como una alarma para los intereses electorales de la Casa Rosada: los datos de la AFIP demuestran que el consumo no se recupera con fuerza. Lo que invalidaría -al menos por ahora- el objetivo central del Gobierno de que "los salarios le ganen a la inflación".

El dato concluyente es que la recaudación del IVA-DGI, que justamente sirve para testear el consumo, creció 31,4% interanual en febrero, con lo cual se situó unos 10 puntos por debajo de la inflación febrero 2020-febrero 2021.

En febrero del año pasado todavía no había estallado la pandemia, con lo cual podría pensarse que, al revés de lo que se nota en la industria o la construcción, por ejemplo, el consumo todavía no recuperó los niveles pre pandémicos. Es decir, los bolsillos siguen flacos, con el poder de compra corriendo por detrás de la inflación. También daría cuenta de un salto del desempleo, con sectores claves que aún no han podido recuperar la actividad anterior a la pandemia, como los restaurantes o el rubro del turismo.

La recaudación nacional aumentó 51,9% en febrero

Los datos

Un dato que confirma esa suposición fue que la recaudación del denominado "impuesto al cheque" (créditos y débitos bancarios) apenas creció 29,9% (más de 10 puntos debajo de la inflación interanual).

Para encontrar los principales motivos de la mejora de la recaudación hay que fijarse en el sector exportador, el más beneficiado por la suba del dólar pero, sobre todo, por la mjora de los precios internacionales de las materias primas.

Los tributos del comercio exterior registraron un aumento de 161% interanual, entre los que se destacaron los derechos de exportación que exhibieron una suba de 205% interanual y recaudaron un total de $64.434 millones, un incremento que respondió al sostenimiento del contexto internacional favorable para los principales productos de exportación de la Argentina, sobre todo la soja, las carnes y el trigo.

Por qué el dato de la recaudación es (también) una alerta roja para Martín Guzmán

También hubo un fuerte impulso de la recaudación de Bienes Personales: la AFIP juntó $21.125 millones, cuatro veces más que el año pasado.

A su vez, los impuestos asociados a seguridad social recaudaron $ 155.890 millones y registraron una suba de 27,2% i.a., explicada particularmente por subas de Aportes Personales (27,2%) hasta los $ 61.932 millones y Contribuciones Patronales y (27,6% i.a.), que recaudaron $92.044 millones.

También se destacaron los aumentos en el impuesto a las Ganancias (+57,8% interanual) y en los internos coparticipados (+60,7% interanual).