"Comprá más cerca": el nuevo programa de Kicillof para bajar los precios en almacenes incluye estos productos

El plan apunta a garantizar precios de referencia de 23 bienes básicos de marcas genéricas en comercios minoristas. Qué rubros incluye

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó el programa "Comprá Más Cerca", iniciativa que acuerda precios de referencia para productos esenciales en comercios de proximidad.

Fue en el municipio de Malvinas Argentinas, junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; la secretaria de Comercio Interior de la Nación, Paula Español, y el intendente local, Leonardo Nardini.

"Comprá más cerca": el programa de Kicillof para bajar precios

Luego de visitar el supermercado La Primavera en la localidad de Villa de Mayo, Kicillof encabezó el lanzamiento del programa en el polideportivo Brian Toledo de Los Polvorines. Allí destacó que "el programa Comprá Mas Cerca sirve para complementar las políticas nacionales, como Precios Cuidados, y llegar a los almacenes y comercios de proximidad en los que se realizan el 70% de las compras cotidianas".

"El Gobierno Nacional recuperó el espíritu del programa Precios Cuidados, que volvió a servir como una referencia de precios luego de que lo desvirtuaran en beneficio de las grandes cadenas", sostuvo el Gobernador y agregó: "En acuerdo con los distintos actores, la iniciativa nacional alcanza al 30% de las ventas minoristas, por eso era necesario complementarlo y establecer referencias de precios en cada rincón de la Provincia".

En ese marco, subrayó que "buscamos brindar tranquilidad y certidumbre a los y las bonaerenses, para que cuando vean un cartel de Comprá Más Cerca sepan que van a encontrar los precios que se acordaron". "Para que funcione vamos a necesitar de la colaboración y el trabajo conjunto con los 135 municipios", añadió.

El plan apunta a garantizar precios de referencia de 23 bienes básicos de marcas genéricas en comercios minoristas y cada comercio adherido deberá contar con el 80% de los productos de esa lista, que está compuesta por cuatro categorías: alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza. Comprá Más Cerca tiene como objetivo dinamizar la actividad comercial, optimizar el abastecimiento y crear mecanismos de comercialización para productos elaborados o fabricados por PyMEs y cooperativas locales.

"Hay un terreno desigual en el mercado. Buscamos integrar al comercio de cercanía en una política que apunte al cuidado del precio que afecta a los sectores más vulnerables y sumando a pymes regionales", enfatizó Costa y agregó: "Cuando hay abusos, se perjudican el consumidor, el pequeño comercio y la pequeña empresa. Con este programa, lo que paga el consumidor permite que quien comercializa y quien provee tengan una ganancia razonable".

"Ser parte de la presentación de Comprá Más Cerca me da mucha satisfacción porque vuelve a mostrar la sintonía que tenemos Nación, provincia y municipios, y cómo trabajamos coordinadamente con un objetivo muy claro que es el cuidado del bolsillo de las argentinas y los argentinos", indicó Español.

Asimismo, enfatizó: "Este es el paso que faltaba para que el programa Precios Cuidados tenga un alcance territorial ya que Comprá Más Cerca complementa el acuerdo que tenemos con las grandes supermercados para llegar con canastas de productos a los comercios de cercanía y así a los vecinos y vecinas bonaerenses. Permite participar a los comercios locales y a las pymes de cada distrito que puedan proveerlos, es un nivel de capilaridad territorial que requiere el impulso de los referentes de la provincia y los municipios comprometidos en llevar las políticas del poder Ejecutivo Nacional y las de los territorios a la gente. Y mejorar la vida de las argentinas y los argentinos".

Por su parte, Nardini remarcó: "Este programa que está llevando adelante la provincia de Buenos Aires posibilita que la gente pueda acceder a distintos tipos de productos a un precio razonable, al alcance del bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras. Forma parte de las políticas de un Estado presente, que eleva propuestas para cuidar el poder adquisitivo".

Los precios se actualizarán trimestralmente en cada municipio según el cronograma de Precios Cuidados de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM). Cada punto de venta exhibirá un listado completo de los productos de Comprá Más Cerca junto a la señalética correspondiente.

"Al tratarse de productos genéricos, vamos a promover también el trabajo de pequeños productores y cooperativas que, por problema de escala, no pueden dotar a sus productos de alcance nacional", señaló Kicillof y concluyó: "El objetivo es uno solo: mejorarle la vida a la gente, cuidándole el bolsillo a todos los vecinos y las vecinas de la provincia de Buenos Aires".

Participaron también el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el subsecretario nacional de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Guillermo Rabinovich; e intendentes e intendentas de municipios de la región.

Moratoria para las pymes y pago de Ingresos Brutos más simple

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ofreció el tradicional discurso ante la Asamblea Legislativa en el recinto de la Cámara de Diputados provincial, en La Plata. En ese marco, presentó un plan de incentivo a la producción, y el consumo, anunció una moratoria para las pymes y adelantó que enviará algunas medidas que necesitan acompañamiento de la legislatura bonaerense como la unificación del Monotributo.

El mandatario provincial enviará a la legislatura una ley de fortalecimiento productivo que cuenta con una moratoria general de impuestos patrimoniales por el Covid-19. En ese sentido, detalló que se le condonaran intereses en función de la capacidad de pago con mayores beneficios para los más afectados como las pymes.

En tanto, destacó que va a haber un plan de pago de Ingresos Brutos para los agentes de recaudación. "Se trata de una moratoria para unos 3.800 agentes de recaudación que no ingresaron fondos retenidos en sus operaciones con contribuyentes de Ingresos Brutos", adelantó.

Por otra parte, Kicillof dijo que enviará una ley para unificar el monotributo que apunta a simplificar el impuesto a los Ingresos Brutos. "Se va a pagar una cuota fija mensual según la categoría de monotributo sin presentar declaraciones juradas mensuales y anuales y sin la aplicación de retenciones", informó.

El mandatario provincial afirmó que fuera de este paquete que requiere aprobación de la legislatura, habrá un programa de financiamiento para la recuperación productiva. Destacó que va a haber créditos por $50.000 millones para ese fin. También una línea de microcrédito productivo con bonificación de tasas y créditos para la adquisición de motos de hasta $250.000 por unidad y con un plazo de pago de 36 meses.

El gobernador bonaerense dijo que diseñó un plan de reactivación a través de la obra pública por $170 millones que serán destinados a obras hidráulicas, agua y cloaca, vivienda, arquitectura, entre otros destinos.

Asimismo, detalló que la provincia de Buenos Aires va a lanzar el programa Compra más Cerca que incluye una canasta de productos para pequeños comercios, supermercados y mercados de cercanía. "Nos va a permitir cuidarles el bolsillo a los bonaerenses", aseguró.

En otro orden, remarcó que "no se puede vivir con tarifas que no se pueden pagar" y anunció que seguirá lo que hará el presidente Alberto Fernández a nivel nacional de "desdolarizarlas".

"Vamos a desdolarizar definitivamente las tarifas de los servicio públicos, no puede ser que se paguen a valor dólar los servicios de las casas", enfatizó Kicillof en la apertura de sesiones ordinarias en La Plata.

Kicillof, convocó a la oposición local a trabajar juntos para "recuperar lo que a la Provincia le pertenece" a nivel recursos.

El mandatario provincial señaló: "Lo dije muchas veces, nuestra provincia por la proporción en la producción industrial, agropecuaria, en el comercio, es la más rica, indudablemente. Pero también es la provincia más desigual, esta riqueza está más injustamente distribuida".

Kicillof sostuvo, a la vez, que Buenos Aires "tiene un estado pobre", que lo vuelve "incapaz de construir el bienestar" que necesitan los bonaerenses. "Esto tiene una génesis histórica y tiene que ver con la enorme solidaridad de nuestra provincia al estado federal", subrayó el gobernador, y afirmó: "Les pido que aquí abandonemos las divergencias partidarias".

"El Estado solo no puede. Pero el sector privado solo tampoco. Es necesario tener un sector privado que esté acompañado por un sector público que esté en la cabeza de la reactivación para sacar adelante a la provincia", manifestó el gobernador durante su discurso.

En ese sentido, destacó que el 2021 tiene que ser el año del renacimiento de la provincia y añadió que para acelerar la salida de la crisis va a hacer falta la presencia del Estado".

"Es fundamental fomentar el crecimiento de la demanda. Es fundamental el crecimiento sostenido del salario real. Sino no hay mercado, no hay producción y no hay crecimiento", aseguró.

"La reactivación es con todos los sectores. Hay que trabajar simultáneamente. Nuestro plan de reactivación ha sido elaborado por una mesa que involucra al Ministerio de Hacienda, Ciencia e Innovación, ARBA para hacer un inmenso plan de reactivación para la provincia de Buenos Aires", señaló.

El mandatario provincial ofreció su discurso bajo una modalidad mixta presencial-virtual para evitar aglomeración de personas en el marco de la pandemia de coronavirus. Además de la vicegobernadora Verónica Magario y el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín, estuvieron presentes en el recinto de la cámara baja un puñado de miembros de todos los bloques políticos y algunos ministros.