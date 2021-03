Venezuela lanzó el billete de un millón de bolívares: la irrisoria comparación con el dólar

Venezuela lanzó una nueva serie de billetes. El dato más llamativo es que el de 1 millón, el de más alta denominación, vale apenas 0,52 dólar

El Banco Central de Venezuela (BCV) anunció que emitirá tres nuevos billetes, con lo que se eleva de 50.000 a un millón de bolívares el papel moneda de mayor denominación.

A partir del lunes comenzarán a circular las nuevas piezas de 200.000, 500.000 y 1.000.000 bolívares. "Estos nuevos billetes vienen a complementar y optimizar el actual cono monetario, para cumplir con los requerimientos de la economía nacional", explicó el banco en su sitio web.

De esta manera, el nuevo billete de un millón de bolívares, el de más alta denominación, equivale a 0,529 centavos de dólar al tipo de cambio promedio publicado por el Banco Central al cierre de la jornada del viernes.

La moneda local ha perdido valor por la elevada inflación que en 12 meses fue 2.665 por ciento, según los datos oficiales a enero.

La hiperinflación y la flexibilización de los controles a la economía realizada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha llevado a un incremento de las transacciones en divisas.

Los nuevos billetes que tendrán los venezolanos la próxima semana tienen en su anverso la imagen del Libertador Simón Bolívar, entre otras características, explicó el emisor.

Por la escasez de sencillo en bolívares la gente lo compra a algunos comerciantes, cambian divisas por bolívares a una tasa menor o por productos. Especialistas en finanzas dicen que el dinero es y será electrónico.

El economista Leonardo Buniak indicó que la falta de efectivo en bolívares se debe a que "el BCV prácticamente no inyecta billetes en el mercado. Se asume que las transacciones en Venezuela son en moneda extranjera".

"La pieza de mayor denominación es de Bs 50 mil y no compra nada, menos los de Bs 20 mil y Bs 10 mil que desaparecieron. Mientras no se haga una reconversión y reforma monetaria, no se ampliará el cono monetario", dijo.

Subrayó que "la desaparición del bolívar de billete se debe a la pulverización del poder de compra. Solo sirve para pagar el autobús".

Destacó que todo se paga con tarjeta de débito, pago móvil o en dólares. "El billete de bolívar soberano dejó de ser imprescindible para el sistema de pago de la economía venezolana".

El presidente Nicolás Maduro ha dicho que planea pasar a una economía totalmente digital este año, luego de tres años de hiperinflación que han llevado a la Casa de Moneda de la nación a emitir billetes de mayor denominación que rápidamente se vuelven prácticamente inútiles.

Giro político

Las medidas económicas de tinte socialista que comenzó a tomar el gobierno venezolano desde la asunción de Hugo Chavez al poder el 2 de febrero de 1999 ha puesto miles de compañías estatales al borde de la quiebra absoluta. Ante este escenario, un informe del medio norteamericano Bloomberg, asegura que el Palacio de Miraflores "está abandonando la doctrina socialista y traspasando empresas clave a inversionistas privados, ofreciendo ganancia a cambio de una participación en ingresos o productos".

Plantas de una variedad de rubros como químicas, procesadores de café, silos de granos y hoteles que fueron siendo estatizadas a lo largo de los mas de 20 años que el chavismo lleva en el poder están siendo transferidas a inversores privados bajo el mote de "alianzas estratégicas" para que sean gerenciadas. Esto es, "cubren la nómina y las inversiones, y entregan productos y un porcentaje de sus ingresos al Gobierno".

En octubre, Venezuela importó papel billete con la intención de emitir uno por 100.000 bolívares que rápidamente quedó obsoleto. La última vez que emitió nuevos billetes fue en 2019, después de cortar cinco ceros de los anteriores en circulación en 2018.