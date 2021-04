Más del 10% de las propiedades que se venden son para invertir en el exterior

Entre las pocas operaciones inmobiliarias que se hicieron a fines de 2020, muchas buscaban capitalizarse para poder invertir o mudarse al extranjero

Más del 10% de las operaciones realizadas durante el último cuatrimestre de 2020 tuvieron un objetivo claro: reinvertir la suma obtenida en bienes en el exterior. Esto es un movimiento que se dio impulsado por varios motivos: la depreciación de los inmuebles en dólares, la incertidumbre que generaban los alquileres congelados y, por consiguiente, las ganas de muchos dueños de vender para hacerse de los activos y sacar así la propiedad del mercado local. Incluso, muchos lo hicieron para mudarse con sus familias a otros destinos.

Estos datos surgen de un relevamiento realizado por la inmobiliaria RE/MAX Premium. En el estudio, cuentan, surge con fuerza la idealización del "otro lugar" y la hostilidad de un mercado laboral local, que lleva casi una década de estancamiento.

"Los países que despiertan más interés a la hora de buscar una nueva oportunidad para arrancar de cero son Estados Unidos, España y Uruguay", precisó Ariel Champanier, CEO del grupo RE/MAX Premium.

En ese sentido, aclaró, que las ciudades elegidas son Miami, Madrid, Punta del Este y Montevideo y que el producto inmobiliario más solicitado son los departamentos.

Según el CEO, "hoy es posible comprar un departamento en el exterior sin poner dinero encima, siempre cuando hablemos de un departamento de 3 ambientes en barrios bien ubicados y cotizados, como Belgrano o Palermo, que cuestan 200 mil dólares".

Invertir en Miami , uno de los destinos preferidos por los argentinos.

Reubicarse

Está claro que hay que saber comprar con lo que se tiene, y ser consciente que no necesariamente los dólares alcancen para mudarse a un barrio que tenga el mismo estatus social.

Por ejemplo, "quizás en Miami no puedas comprar en un barrio similar que Belgrano, sino que tengas que bajar un poco la categoría. Pero, en los Estados Unidos se accede a créditos hipotecarios muy convenientes para planificar a largo plazo", agrega el Champanier.

A diferencia de lo que sucede en nuestro país con los UVA que están atados a la inflación, "en los Estados Unidos si pedís u$s100 mil tenés que pagar apenas u$s200 por mes", detalló el ejecutivo.

Mismo idioma

Por supuesto, por cercanía Uruguay es una de las plazas más buscadas, y donde las consultas vienen creciendo a ritmo sostenido. Allí, un departamento que está en el porteño barrio de Belgrano puede rendir como para comprar una unidad muy bien ubicada en Punta del Este o acceder a una con amenities en Montevideo.

En cambio, en España los costos ya son otros. "Madrid, dependiendo de la zona, es el más caro de los tres destinos, pero también tiene buenas opciones de acceso al crédito como los Estados Unidos", destacó el CEO de RE/MAX.

La zona de Carrasco, en Uruguay, es una de las que más está creciendo en departamentos con amenities.

Para este experto, "lo más difícil es tener los papeles en regla con respecto a la VISA de trabajo y el permiso de residencia. En EE.UU. por más que compres una propiedad de un millón de dólares no te otorgan la VISA de inversionista, solo te la dan si invertís en un negocio y ofreces trabajo. Eso pasaba años atrás en Europa, pero ya no corre más. En estos tres países puntuales, hoy no funciona así", indicó Champanier.

Otra opción para invertir son los self storage, que son recomendables para inversionistas que se inician por su bajo costo de mantenimiento y alto rendimiento. Además, la industria está creciendo y expandiéndose sobre todo en Europa, donde ya hay aproximadamente 2600 unidades.

Para tener idea, los valores de ingreso parten desde u$s12.000 cada uno, con un rendimiento asegurado neto de gastos, seguros, e impuestos del 5.5% anual por alquileres. A eso se suma la apreciación, en dólares, de un sector que viene valorándose continuamente en las últimas décadas.

Por último, hay que saber que "en EE.UU. y España el comprador no paga comisiones, a diferencia de Uruguay que es similar a lo que ocurre en nuestro país, y la comisión se divide entre el comprador y el vendedor y cotiza el 3%", concluyó Champanier.