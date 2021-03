¿A qué precio llegará el Bitcoin?: este es el nuevo pronóstico del "Lobo de Wall Street"

El escritor y ex corredor de bolsa Jordan Belfort cambió su opinión respecto al Bitcoin al señalar que la criptomoneda aumentará su valor a u$s100.000.

El autoproclamado "Lobo de Wall Street" reconoció estar equivocado en su postura sobre el Bitcoin de unos años atrás, cuando había asegurado que se derrumbaría, e indicó que fue un "súper oso", es decir, que apostó a la caída de su precio.

Actualmente su postura es muy distinta y cree que esta moneda digital llegó para quedarse: "Bitcoin ahora tiene una base de compradores mucho más grande que nunca".

"Cuando Bitcoin estaba llegando a los u$s19.000 a fines de 2017, estaba en un programa de televisión y le dije a la audiencia que se derrumbaría", afirmó. Según el analista, en ese momento era "difícil de vender y fácil de comprar, todas las cosas que contribuyen a la manipulación".

También sostenía en ese momento que los reguladores iban a rechazar a la criptomoneda porque era una vía fácil para el lavado de dinero.

"Pensé que las cuentas de Bitcoin en Suiza y las Islas Caimán estarían expuestas. Pensé que inicialmente se afianzaría y luego se regularizaría para cerrar", indicó.

Jesse Powell, cofundador y CEO de Kraken, una de las plataformas de intercambio de monedas digitales en EE.UU., opinó que el Bitcoin podría alcanzar un millón de dólares en los próximos 10 años.

Powell no dudó en asegurar que el bitcóin es la moneda del futuro y que terminará reemplazando a todas las divisas clásicas. Sin embargo, el comentario que más llamó la atención fue su predicción respecto al precio. Indicó que podría tocar, o incluso superar, el millón de dólares en la próxima década: "Solo podemos especular, pero cuando lo mides en términos de dólares, tienes que pensar en infinito".

"Los verdaderos creyentes te dirán que llegará hasta la Luna, hasta Marte y, finalmente, será la moneda del mundo", agregó. Además, remarcó que el dólar "muestra signos extremos de debilidad", por lo que "la gente comenzará a medir el precio de las cosas en términos de bitcóin", indicó el experto en una entrevista con Bloomberg TV.

Por otro lado, Powell ha reconocido uno de los aspectos negativos del bitcóin: la volatilidad. Puede "subir o bajar un 50% en un día cualquiera", pero si quieres ganar "debes comprometerte a mantenerlo durante cinco años y tener fuertes convicciones".

Un informe publicado recientemente por Citigroup, una de las instituciones financieras más grandes del mundo, destaca que el Bitcoin podría convertirse en la moneda de elección para el comercio internacional.

El gigante bancario con sede en Estados Unidos analizó la transformación y el potencial a futuro de la principal criptomoneda dentro del sistema financiero global en un informe de 108 páginas titulado "Bitcoin en el punto de inflexión".

De acuerdo con los autores del reporte, a medida que Bitcoin evoluciona, es posible que sus propiedades, combinadas con su alcance global y neutralidad, lo conviertan en la moneda predilecta para el comercio internacional en unos siete años.

El equipo de Citi además destacó que Bitcoin se encuentra en un "punto de inflexión" para la adopción generalizada, y destacó que su crecimiento en los próximos años depende de diversos factores.

"Las perspectivas sobre lo que hace que Bitcoin sea importante siguen evolucionando y generan nuevas oportunidades, al tiempo que aumenta su percepción para convertirse en la tendencia principal", se lee en el reporte.

"Un enfoque en el alcance global y la neutralidad podría ver a Bitcoin convertirse en una moneda de comercio internacional. Esto aprovecharía el diseño descentralizado y sin fronteras de Bitcoin, su falta de exposición a las operaciones de cambio de divisas, su velocidad y ventaja de costes en el movimiento de dinero, la seguridad de sus pagos y su trazabilidad".

El Bank of New York Mellon anunció que comenzará a custodiar diversos activos digitales para sus clientes.

El director ejecutivo de negocios digitales y de servicios de activos de BNY, Roman Regelman, explicó que los activos digitales "se están convirtiendo en parte de la tendencia".

Cada vez son más los bancos que están comenzando a aceptar a las criptomonedas, luego de años de absoluto rechazo, como el caso de Citibank, JPMorgan y Bank of America, que prohibían comprarlas con sus tarjetas de crédito.

También los servicios de pago como PayPal, Visa y recientemente MasterCard, se subieron a la nueva ola.

Robert Kiyosaki, inversor estadounidense y coautor del libro superventas 'Padre rico, padre pobre', ha comentado las medidas de la Administración Biden que prevén gastar 1,9 billones de dólares para respaldar la economía estadounidense afectada por la pandemia de coronavirus.

La semana pasada, la Casa Blanca aprobó un plan que establece pagos directos de 1.400 dólares por persona a más del 85 % de los hogares del país y la extensión de los subsidios de desempleo para unos 11 millones de estadounidenses. Sin embargo, el autor sugirió que las implicaciones de estas medidas de estímulo no son tan positivas como parecen a primera vista.

"Millones de personas están muy contentas. El Gobierno aprueba un proyecto de ley de estímulo de 1,9 billones de dólares. ¿Quién no estaría contento con dinero gratis? El problema es que el dinero gratis empobrece a la clase media y baja. Compren más oro, plata y bitcoines", escribió Kiyosaki en su cuenta de Twitter.

Millions very happy Government passes $1.9 trillion stimulus bill . Who wouldn’t be happy with free money. Problem is free money makes poor and middle class poorer. Buy more gold silver and Bitcoin. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) March 15, 2021