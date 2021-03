Pascuas para pocos: por dólar e inflación, los huevos de chocolate pueden valer más de $1.000

En algunos casos hubo incrementos de hasta 94%, producto de la devaluación del peso y la suba internacional del precio del cacao

Las Pascuas llegan con fuertes subas en los productos de consumo tradicionales para estas fechas. Es el caso de los huevos de chocolate, que presentan incrementos de hasta un 94% en relación al año pasado y pueden llegar a cotizar en los principales supermercados hasta $1.990 por unos 365 gramos.

Lo cierto, es que en las principales cadenas de supermercados hay gran variedad de marcas y tamaños. Por ejemplo, un huevo Bon o Bon de 110gr cuesta $709, mientras que un Kinder de 100gr sale $1.090 y un Tofi chocolate negro, de 115gr, $710.

En tanto, un Águila 50% cacao de 110 gr se consigue a $870 y un Milka de 170gr, a $629. También hay opciones algo más costosas: un Ferrero Rocher, de leche y avellanas, cuesta $1.290 el de 220gr y $1.990 el de 365gr.

Hay, además, variantes "artesanales": por ejemplo, el huevo de 160gr 80% cacao elaborado por la chocolatería Ruta Cacao, cuesta $880; y el chocolate con leche de 200gr, sale $1.015. Desde la firma María Franco, en tanto, ofrecen productos por $360 los 200 gr y una línea Premium, decorados con chocolate y rellenos con confites y maní, a $2.700 el de 1,5 kg.

Según un relevamiento realizado por la consultora Focus Market, el precio de un huevo de Pascuas de 110 gr subió un 80% en el último año, mientras que uno de 150gr trepó un 56%. Mayor suba tuvo, por ejemplo, el huevo de pascua "mini" de 85 gr, que saltó un 94%.

Esos incrementos se deben, entre otros factores, a la devaluación del peso en el último año y el elevado componente de materias primas importadas que conlleva la elaboración de estos productos.

"En el caso de los huevos de chocolate, en el país se importa el cacao para confeccionarlos. En ese sentido, hay que tomar en consideración que interanualmente la devaluación del peso frente al dólar fue muy fuerte: en marzo del año pasado, el dólar estaba en el orden de los $56 y hoy está casi llegando a los $100. Por otra parte, en la elaboración, hay que sumar el PET (envase), que en muchos casos es un producto importado", señaló a iProfesional Damián DiPace, director de la consultora Focus Market, quien destacó también que noviembre del año pasado, los precios internacionales del cacao alcanzaron un máximo de cuatro años.

"El chocolate, en términos interanuales, tuvo un aumento promedio en todas las categorías, del orden del 85%. Por lo cual, los huevos de Pascua están yendo en sintonía con esa evolución de precios interanual", remarcó el analista.

Unas pascuas sin cuarentena

Las Pascuas del 2020 estuvieron marcadas por la parte más estricta de la cuarentena, motivo por el cual las ventas se desplomaron y muchas empresas vinculadas con la comercialización de chocolate, lo padecieron. Es por eso que desde el sector aspiran, con distintas propuestas, a poder recuperar este año la demanda perdida.

El cacao y la leche en polvo, dos de los insumos que más aumentaron de precio

"En nuestro caso, no trasladamos al precio final la totalidad de la suba de los costos. El valor de lista de los productos es un 20% más caro que el año pasado, incluso muy por debajo de la inflación. Por el contexto en el que estamos, resignamos ganancias para tener un precio que el público pueda pagar, porque los sueldos no subieron a la par de la inflación. Estamos acompañando el proceso en el que estamos viviendo", señalaron desde la firma de repostería y catering María Franco, fundada en el año 2000 por las hermanas María Giselle y María Celeste Franco.

Con respecto a la demanda que se espera para este año, remarcaron: "No es que hayan crecido los pedidos, hay menos oferta. Lamentablemente, hay menos empresas que en 2020.Los competidores, nuestros colegas, en muchos casos no pudieron soportar las pérdidas del año pasado. La cuarentena estricta nos agarró con la producción hecha y no se pudo vender. Para este año, afinamos la logística e implementamos el canal de ventas on line, algo con lo que no contábamos antes de la pandemia".

Con respecto a la suba de los costos, desde la chocolatería Ruta Cacao, remarcaron: "No sólo subió el precio del cacao, también se dio un aumento sideral de la leche en polvo: la demanda del chocolate con leche en Pascuas es absolutamente troncal, aunque de todas formas notamos una variación en los pedidos hacia el chocolate negro en nuestro caso. Los insumos en lo referido a caja de embalaje, cuando se despachan los pedidos más grandes a nivel empresa, también tuvieron un aumento altísimo. La suba de los costos del chocolate, estuvo muy por encima del nivel de inflación. Así que los saltos son inmensos".

Otro factor que destacaron desde la compañía es el incremento de la demanda desde el sector corporativo: "Hay mucho más interés a nivel empresa de regalarle a sus empleados huevos de Pascua, para que lleguen directamente a sus domicilios. Es una especie de atención por parte de aquellas compañías que no cuentan con sus empleados presencialmente. Así que estamos trabajando mucho con la logística para hacer las entregas y eso, lógicamente, encarece el precio final".