¿Cuánto cuesta un huevo de pascua?: los valores de las marcas más conocidas

Los huevos de pascua aumentaron hasta un 186 por ciento de suba, según Focus Market, una variación muy superior al de la cotización del dólar

La tradición de celebrar la Semana Santa comiendo huevos de Pascuas volverá a chocar este año con un incremento en sus precios, que en esta oportunidad llegará a cuadruplicar la inflación general de los últimos doce meses.

Eso ocurrirá a pesar de que tanto la cotización del dólar como el valor del cacao en el mercado internacional aumentaron menos que los precios de venta final de esas golosinas, que tuvieron alzas extremas del 186%, de acuerdo con un relevamiento de la consultora Focus Market.

El aumento promedio de las diferentes variedades de huevos de Pascua disponibles en el mercado se ubica en torno del 85% y no guarda relación con la inflación acumulada en los últimos doce meses (40,7% a febrero) y mucho menos con el 7,6% de suba del cacao en el mercado internacional, que pasó de US$ 2.275 a US$ 2.448 las 10 toneladas métricas.

Asimismo, es superior a la suba de cualquier cotización del dólar, que desde el 23 de marzo de 2020 al presente creció 43,6% en el segmento mayorista, 47,9% en el minorista y 67,2% en el paralelo o blue.

Cuánto cuesta un huevo de pascua, marca por marca

En las principales cadenas de supermercados hay gran variedad de marcas y tamaños. Por ejemplo, un huevo Bon o Bon de 110gr cuesta $709, mientras que un Kinder de 100gr sale $1.090 y un Tofi chocolate negro, de 115gr, $710.

En tanto, un Águila 50% cacao de 110 gr se consigue a $870 y un Milka de 170gr, a $629. También hay opciones algo más costosas: un Ferrero Rocher, de leche y avellanas, cuesta $1.290 el de 220gr y $1.990 el de 365gr.

Hay, además, variantes "artesanales": por ejemplo, el huevo de 160gr 80% cacao elaborado por la chocolatería Ruta Cacao, cuesta $880; y el chocolate con leche de 200gr, sale $1.015.

¿Por qué subieron tanto los huevos de Pascua?

Esas evoluciones contrastan con el 185,18% de aumento del huevo de leche de 8 gramos, que según Focus Market pasó de $12,10 a $34,50.

La única variante que tuvo un aumento en su precio inferior a la inflación fue la del huevo sorpresa de 20 gramos, con una suba interanual del 34%. Todas las demás presentaciones de huevos de Pascuas registraron incrementos mayores a la inflación, entre el 56% de la versión de 150 gramos y el 94% de la de 85 gramos.

Por razones climáticas, los principales productores de cacao del planeta se concentran en unos pocos países de zonas ecuatoriales, como Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria y Brasil. Eso no impide que entre los mayores exportadores también se anoten países con registros meteorológicos más fríos, como Alemania, Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos y Francia, ya que de allí son originarias las más poderosas compañías del sector, como Mars, Nestlé y Cadburys.

La Argentina no produce cacao, porque no posee las condiciones climáticas necesarias y en consecuencia la elaboración de chocolates requiere de la importación de insumos de Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela.