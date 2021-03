Guzmán vuelve de Estados Unidos preocupado y con la atención puesta en el dólar, tras los dichos de CFK

La agenda cambió drásticamente cuando Cristina Kirchner instaló la necesidad un refinanciamiento de los vencimientos de la deuda con el FMI

El escenario financiero que encontrará este viernes Martín Guzmán, a su regreso de la gira por los Estados Unidos, no es el imaginado por el ministro hace apenas unos días, cuando se tomó el avión a Nueva York.

A la vuelta, el ministro vio que en la agenda pública quedó instalado un cortocircuito con el FMI, que él no fue a buscar. Más bien, el objetivo era todo lo contrario: regenerar las expectativas en torno a un acuerdo con el organismo, más o menos cercano en el tiempo.

Así lo reveló el propio Guzmán hace justo una semana, el viernes pasado, cuando frente a un selecto grupo de inversores y analistas de Wall Street, confió que las conversaciones con el Fondo Monetario estaban "bien avanzadas", y que trabajaba para cerrar trato aun antes de las elecciones de octubre.

La agenda cambió dramáticamente el miércoles feriado, cuando Cristina Kirchner aprovechó su discurso por el Día de la Memoria para instalar que la Argentina necesitaría un refinanciamiento de los vencimientos de la deuda con el FMI para los próximos 20 años. Y no un programa de 10 años, tal como el propio ministro había puesto sobre la mesa.

La postura de CFK tuvo un impacto inmediato en las cotizaciones de los bonos de la deuda pública, que ya venían castigados, con precios similares a si la Argentina estuviera próxima a un default.

La aseveración de la vicepresidenta ameritó un cruce inmediato por parte del organismo internacional. "Los desembolsos que hagan bajo ese préstamo se pagan en un período de 4 1/2 a 10 años, en 12 cuotas semestrales, y esas condiciones se aplican uniformemente a todos los países, no solo a Argentina. Les diría que no tengo más información que agregar", dijo Gerry Rice, portavoz del FMI, durante una conferencia de prensa, poco después del mediodía argentino.

Más tarde, los funcionarios del Fondo a cargo del caso argentino -Julie Kosack y el venezolano Luis Cubbedu- emitieron un comunicado propio, con el claro objetivo de mejorar las expectativas acerca de las negociaciones en marcha.

"Las autoridades argentinas y el equipo del FMI avanzaron en la definición de algunos principios clave que podrían sustentar un programa económico para ayudar a abordar los desafíos de Argentina a corto y mediano plazo", indicó la institución en un comunicado.

A través de esa nota firmada por la número dos del FMI para las Américas, Julie Kozack, y el jefe de misión del organismo para Argentina, Cubeddu, el organismo señaló que hubo un "entendimiento común respecto a la necesidad de garantizar la sostenibilidad macroeconómica y de salvaguardar la recuperación post-COVID en curso".

Para la mirada del "mercado" esa comunicación intentó tranquilizar el escenario mostrando un diálogo constructivo pero sin fijar ningún plazo en el horizonte.

Tras ese artículo, los papeles de la deuda reflejaron una leve mejora en los precios, que no llegó a dar vuelta la ecuación negativa de las últimas dos jornadas..

Desde el Palacio de Hacienda siguieron las secuencias con atención y cierto nerviosismo. Sobre todo por el impacto que estas idas y vueltas puedan tener en el mercado cambiario, en caso de que el "mercado" detecte que un acuerdo entre las partes para refinanciar los vencimientos sea imposible en el corto plazo.

Funcionarios del equipo económico también notaban que estos tironeos -donde claramente Guzmán se juega a un trato amigable pero en simultáneo sufre el revés en la palabra de la vicepresidenta- pueden generar nuevas tensiones en el mercado cambiario. En las cotizaciones del dólar "blue", puntualmente.

Desde algunos despachos oficiales recordaban que el propio ministro había desalentado públicamente la idea de poner sobre la mesa de negociación un estiramiento de los plazos de pago, tal como ahora reclama Cristina Kirchner.

Guzmán lo había desestimado con este argumento: "El programa de Facilidades Extendidas tiene un período de repago de hasta diez años. Pero no es una cuestión que se negocie. Los países avanzados se pusieron de acuerdo para poner reglas de juego de la economía internacional. Esas reglas no han ayudado a los países menos desarrollados, ha llevado a más desigualdad. Pero las reglas de juego no se negocian unilateralmente con un país. Poder tener un programa distinto requeriría cambiar la arquitectura financiera internacional, y eso requeriría el apoyo de Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Francia, Italia y de países más avanzados. Hay que tener en cuenta esto cuando Argentina se relaciona con el mundo".

¿A 10 o 20 años? La sostenibilidad de la deuda

Un reciente informe de PxQ, la consultora del economista Emmanuel Álvarez Agis, planteó un ejercicio. Cuáles serían las necesidades financieras del país en caso de un refinanciamiento con el Fondo Monetario si fuera a 10 años o si se hiciera a 20 años.

Los escenarios de Álvarez Agis:

FMI a 10 años sin refinanciamiento de la deuda con acreedores privados. Esto significaría que a partir de 2024 las necesidades financieras en moneda extranjera se incrementarían, manteniéndose sobre 3,5% del PIB durante 2026-30. Escenario 1: En un extremo está el escenario de un EFF con ela 10 años sin refinanciamiento de la deuda con acreedores privados. Esto significaría que a partir de 2024 las necesidades financieras en moneda extranjera se incrementarían, manteniéndose sobre 3,5% del PIB durante 2026-30.

Escenario 2: En el otro extremo se plantea el escenario de un EFF con el Fondo a 20 años y con la posibilidad de renovar las amortizaciones con el sector privado a una tasa anual de 5%. En ese caso, las necesidades financieras netas en moneda extranjera no superarían el 1,6% del PIB ningún año. El perfil de vencimientos es estable en el tiempo ya que el stock de deuda con privados y organismos internacionales no varía y la carga de intereses con privados aumenta dado que la tasa de la nueva deuda (5%) sería superior a la tasa de la deuda actual (promedio 3%).

Los escenarios de Guzmán

En su reunión con inversores y analistas de Wall Street, el ministro dijo que en un escenario de acuerdo con el Fondo, con una lógica estabilidad financiera, sin sobresaltos y un manejo adecuado de la pandemia, la actividad económica tendrá este año un rebote superior al 7%.

Pero acaso tan relevante como eso, el ministro dijo que esperaba una recuperación de las reservas, una variable que al Gobierno le está siendo esquiva en medio de la desconfianza generada por la brecha cambiaria.

Guzmán mencionó que las Reservas podrían incrementarse entre u$s6.000 y u$s7.000 millones este año. Contemplaba el ingreso de divisas por la casi segura capitalización del Fondo Monetario (por u$s650.000 millones), de los cuales a la Argentina le corresponderían unos 4.450 millones.

Para ver si estos planteos son cumplibles, habrá un test en el corto plazo. Será en mayo, cuando caiga el vencimiento de unos u$s2.400 millones.

¿Qué actitud tendrá el Gobierno? ¿Pedirá más tiempo para saldar el pago? ¿Dirá que tiene una negociación en marcha con el FMI para buscar un aplazamiento por un año?

A esta altura, se sabe, cualquier mención o definición puede alterar al mercado. El foco está puesto en el canal cambiario. En donde el Gobierno logró la estabilidad y el "puente" hasta marzo. La sensibilidad por las idas y vueltas en la negociación con el FMI volvió a poner la mira allí donde se pensaba que el partido ya estaba ganado.