Spotify publicó los datos de regalías tras protestas masivas

El pago de "royalties" ronda en 0,006 dólares por reproducción. Spotify creó un portal llamado Loud & Clear para explicar cómo le pagan a los artistas

La plataforma de streaming de música, Spotify, decidió crear un portal llamado Loud & Clear (Alto y claro) para explicar cómo funcionan sus formas de pago a los artistas.

La decisión se da luego de que en más de treinta ciudades del mundo se realizaran protestas frente a las oficinas de Spotify para exigir mejores condiciones para el pago de regalías y una mayor transparencia en sus prácticas de negocios.

La compañía recibe críticas por temas como el pago de "royalties", que actualmente rondan en 0,006 dólares por reproducción.

En una entrevista con Pitchfork, Charlie Hellman, vicepresidente y director de mercado de Spotify, dijo: "Durante el tiempo que he estado en Spotify, los pagos de los artistas y las regalías han sido un tema cotidiano, pero creo que, externamente, no hemos dicho tanto como deberíamos para contribuir más a la conversación".

Según Spotify, los 500 artistas de más éxito cobraron 1.850 millones de dólares en 2020, una porción significativa a los 5.000 millones de dólares en pagos que la plataforma reportó que hizo el año pasado.

Ese grupo acapara el 37 por ciento del dinero que sale del streaming. En el otro extremo están los músicos independientes, que cobraron 1.170 millones de dólares, un 23,5 por ciento del total, a repartir entre nada menos que 286.000 artistas.

"No hay nada en el sitio web que ninguno de nosotros pueda encontrar que no hayamos escuchado antes", lamentó Damon Krukowski, músico y organizador del Sindicato de Músicos y Trabajadores Afines.

"Básicamente, se trata de reafirmar todas sus justificaciones a sus inversores de por qué son una gran empresa para la industria de la música, sin responder a nada de lo que dicen los artistas", opinó, en diálogo con The Fader.

El número de artistas que gana más de un millón de dólares creció un 90 por ciento en los últimos tres años (de 450 a 870), el mismo incremento que se da en los músicos que generan medio millón (de 950 a 1.820).

Los autores que cobran al menos 100.000 dólares han subido un 85 por ciento (de 4.200 a 7.800), y los que reciben 50.000 dólares ascienden un 80 por ciento (de 7.300 a 13.400), igual que los que ven al menos 10.000 dólares (de 22.900 a 42.100).

En las posiciones más bajas de la tabla están los que cobran 5.000 dólares al año, que suben un 85 por ciento desde 2017 (de 35.600 a 67.200), y los que cobran 1.000, que suben un 105 por ciento (de 89.700 a 184.500).

Entre los cerca de 8 millones de artistas y bandas que publican su trabajo en Spotify, quedarían unos 7,7 millones de autores que no llegan a cobrar 1.000 dólares al año en la plataforma.

"No es necesario que nos digan cómo no nos pagan o por qué no nos pagan. Solo necesitamos que nos paguen", se quejó Krukowski.

Spotify tiene 551.000 canciones que acumulan más de un millón de reproducciones y casi tres millones de canciones que superan las 100.000.

"Nos encantaría informar sobre el dinero que los artistas se llevan a casa como resultado de su actuación en Spotify, pero no tenemos información sobre los acuerdos de cada artista y compositor con sus titulares de derechos elegidos. Solo podemos informar los datos que están disponibles para nosotros, que es la cantidad de dinero que ha salido de Spotify", explicó el vicepresidente de la empresa.