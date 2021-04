El dólar blue amenaza con despabilarse: cuál es el nuevo foco de tensión que preocupa a expertos

Después de un mes planchado en $140, recuperó $2. En tanto, el dólar en el mundo, está a la baja. Analistas económicos explican cómo interpretar esta suba

El dólar blue trepó ayer unos puntos, apenas $2, y se ubicó en $142. No parecería un dato significativo, pero llama la atención porque venía aplacado en el último mes.

Para Santiago López Alfaro, economista de Patente de Valores, "no es algo que beba ser interpretado como una tendencia, sino que se trata de rebotes o movimientos de corto plazo".

Lo mismo advierte el economista Federico Gustein, quien asegura que esta oscilación es, en parte, consecuencia de algunos movimientos en el exterior y algunas operaciones puntuales pero fuertes que se realizaron en el mercado interno. Pero considera que lejos está de ser un indicador del inicio de una suba exponencial, como sucedió el año pasado.

Para Christian Buteler, economista y especialista en inversiones, el movimiento que tuvo el dólar acá en Argentina hay que analizarlo en términos reales. Sucede que, según su visión, "cuando el valor de la divisa sube 2%, en un marco en que la inflación mensual es del 4%, en realidad, está bajando, no subiendo". Para Buteler, eso es algo que no se puede dejar fuera del análisis del comportamiento del dólar paralelo.

Además, indica que hay que contemplar que sigue vigente un cepo cambiario que da muy poco margen para la compra de dólares y el movimiento es muy regulado. "El BCRA determina cuánto vale el dólar, no es una variable producto del libre intercambio", recalca.

En este sentido, el analista advierte que el cepo actual es mucho más agresivo que el de 2015, cuando terminó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que es por eso que está tan controlado el valor del dólar oficial.

Con respecto a los dólares financieros, se da un movimiento dispar: el dólar Contado con Liquidación (CCL) avanzó 43 centavos (0,3%) a $150,29. Por el contrario, el MEP descendió $1,38 (-1%) a $143.

El economista Federico Glustein explica que en Argentina se da un efecto múltiple: por un lado, se ven las intervenciones del Gobierno en los dólares libres, como el MEP, que lo tiran para abajo y hacen que las empresas vayan hacia ese mercado para tener una reserva de valor temporal. A su vez, el CCL está subiendo para que las empresas o agentes internacionales no lo tengan como la primera opción, ya que esa es una vía de fuga de capitales.

Glustein explica, que, "en condiciones estables, el dólar blue debería situarse por arriba del MEP", pero que en los últimos meses eso se no fue así porque el Banco Central, con el afán de sostener el tipo de cambio financiero por debajo de los $150, vendió bonos AL30 en dólares por pesos y luego los recompró con divisas de las reservas internacionales.

Asimismo, indica que la drástica caída del valor de los bonos argentinos, dentro de los que se encuentra el AL30, ayuda a que el dólar financiero se mantenga por debajo del solidario por casi $20 de diferencia.

Así es como el dólar blue hoy cotiza apenas por debajo del MEP, cuando debería suceder todo lo contrario.

El cepo cambiario hace que el comportamiento local del dólar no siga la tendencia mundial

Cambios en Ganancias, nuevo factor de presión

Más allá de estos movimientos, hay una variable que está bajo análisis de los expertos: el impacto que pueda tener el cambio en el impuesto a las Ganancias sobre la cotización del billete paralelo, que hoy está varios pesos por debajo del solidario.

Buteler señala que, en nuestro país, "el dólar es una reserva de valor y, ahora que se aprobó la actualización del mínimo imponible en Ganancias, el margen extra que le quedará a los empleados podría volcarse hacia el dólar".

Cabe destacar que la medida, que fue convertida en ley por el Senado, tendrá impacto en un total de 1.267.000 de contribuyentes en todo el país. De ese total, una porción importante corresponderá a contribuyentes del territorio bonaerense, donde se estima que más de 560.000 personas dejarán de pagar el gravamen.

Para entender cuántos pesos extra habrá en los bolsillos, hay que tener en cuenta que:

-Para un trabajador soltero sin hijos que gana $110.000 brutos ($91.300 netos), este año el descuento mensual de Ganancias ronda los $1.658 mensuales. Con los cambios, deja de pagar el impuesto, pero además en abril, por la aplicación retroactiva de la reforma, recibirá $4.974 de devolución de retenciones del Impuesto a las Ganancias.

-Un trabajador soltero que gana $130.000 brutos ($107.900 netos) recibirá $15.216 en abril por devolución de retenciones del impuesto a las Ganancias. En tanto, si es casado con dos hijos recibirá $1.970.

-Un trabajador soltero que gana $140.000 brutos ($116.200 netos) recibirá $21.640 en abril. Si es casado con dos hijos recibirá $5.340.

Si bien se considera que una parte de ese ingreso extra podría ir a consumo que estuvo pospuesto, expertos como Buteler no descartan que un porcentaje se vuelque por el mercado paralelo.

El mercado bue es pequeño y marginal, por lo que es muy inestable.

Comportamiento local vs. internacional

Por último, cabe señalar que esta leve suba del dólar blue se da en un momento en que la moneda estadounidense a nivel mundial, el llamado dólar index, está cayendo.

Al respecto, Buteler señala que esto tiene su explicación en el hecho de que "no se juega con las mismas reglas a nivel local que en el resto del mundo, donde puede haber intervención, pero no hay una restricción tan fuerte como aquí". Eso hace que la relación entre el precio local e internacional del dólar no sea tan directa, sino que juegan los factores locales principalmente.

Por su parte, López Alfaro, comenta que "el debilitamiento de dólar en el mundo suele ser positivo para la Argentina" porque viene de la mano de una suba de los commodities. Comenta que, desde Patente de Valores, hace meses vienen advirtiendo que nunca se dio una hiperinflación con un dólar que se debilita.

Dicho esto, asegura que la suba del dólar blue, al menos en el corto plazo, parece ser una cuestión transitoria, por lo que es probable que, en los próximos días "no veamos una disparada" la cotización del paralelo, sino un movimiento leve en su cotización, en los márgenes que se vienen viendo en el último tiempo, que es el rango de entre los $140 y los $145.