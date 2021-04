¿Buscás empleo?: estas son hoy las 10 mejores empresas para trabajar, según Fortune

Durante el año pasado, las empresas debieron adaptarse a un contexto dominado por la pandemia del coronavirus, con lo que debieron enfrentar nuevos y constantes desafíos.

La realidad es que hoy, muchas de ellas lograron salir adelante frente a esta situación, pero otras incluso se convirtieron en "modelos a seguir" por lo que se destacaron como las mejores compañías para trabajar.

Es por eso que Fortune acaba de publicar su ranking, armado en conjunto con la consultora Great Place to Work, en donde se encuentran las mejores 100 compañías para trabajar en 2021.

Los resultados muestran que "las empresas que tratan bien a los empleados durante los momentos más difíciles, atraerán talento, incluso cuando la guerra por el talento se intensifica".

Y quedó en claro que aquellas que están mejor posicionadas son las que han sabido hacer frente al Covid-19 y apoyar a su equipo en este contexto.

Un dato para tener en cuenta es que 3 de las mejores empresas tienen presencia en la Argentina, con compañías en los rubros de telecomunicaciones, hotelería y turismo.

Se puede acceder a la lista completa a través del Twitter oficial de Great Place to Work: "La lista de 100 Mejores Compañías para Trabajar 2021 de Fortune está aquí!".

Se trata de una compañía que trabaja en la fabricación, venta y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones. Esta es una de las firmas que, aunque tiene su sede central en California, Estados Unidos, tiene una filial en Argentina.

