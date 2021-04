Neuquén: por el bloqueo ya hay 1.200 camiones varados y riesgo de desabastecimiento de alimentos y nafta

Siguen los piquetes en Vaca Muerta y la Provincia advierte por un "ataque desestabilizador". ¿Corre peligro el abastecimiento de suministros?

Los piquetes que afectan el abastecimiento de combustibles en Neuquén continuaban este martes, mientras la Provincia asegura que el 80% de quienes lo realizan "no tienen nada que ver" con el conflicto en Salud y buscan "desestabilizar" al Gobierno.

"De cada diez personas (que realizan los cortes) 8 no son trabajadores de salud. Tenemos claro que es un conflicto que era originariamente era de Salud y ya no lo es. Aquí estamos ante un atropello de la democracia, de los ciudadanos que eligieron sus representantes gremiales donde tenemos más de 10 mil trabajadores", sostuvo la ministra de Gobierno y Seguridad de la provincia, Vanina Merlo.

Y añadió: "cuando vemos actores que nada tiene que ver con el sector, sino que plantean su conflicto, su necesidad, vemos claramente un ataque desestabilizador al Gobierno, a los sindicatos y a las economías".

Desde este lunes se registra desabastecimiento de combustible en las estaciones de servicio de YPF en Plottier y Neuquén, y en las ciudades rionegrinas de Cipolletti y San Antonio Oeste, por lo cual la ministra insistió en la necesidad de flexibilizar las medidas de fuerza sobre las principales rutas de la provincia.

El conflicto lleva más de 40 días y se inició cuando grupos internos de la rama salud pública de la Asociación de Trabajadores de la Salud (ATE) desconocieron el acuerdo salarial al que había arribado el gremio con el Gobierno provincial.

La tensión escaló cuando manifestantes comenzaron a cortar rutas en el epicentro de Vaca Muerta, la semana pasada: la protesta continuaba este martes.

Merlo comentó a radio Neuquén -según publicó este martes el matutino local La Mañana- que los manifestantes que se sentaron a dialogar a instancias de la mediación convocada por el Ministerio Público no están en condiciones de levantar los piquetes.

"No manejan lo que sucede en los cortes. Estamos dialogando con un conjunto de personas que no están en condiciones de garantizar la libre circulación, de abastecimiento, en un contexto de paz social", enfatizó la funcionaria provincial.

Ya son más de 1200 los camiones varados

Se endurece la medida

En ese sentido, advirtió: "no hemos tenido flexibilización sino un endurecimiento de las medidas de fuerza".

Para Merlo, quienes realizan los cortes "no quieren trabajar en una propuesta, sino que plantean que no levantarán si la Provincia no trae un número (de aumento salarial). No es una mesa de dialogo sino un espacio donde imponen una postura".

En este marco, la escasez de combustible de YPF ya se siente en Neuquén y el Alto Valle: algunas localidades del interior neuquino podrían caer en el desabastecimiento en las próximas horas.

"La cosa fue empeorando a medida que transcurrieron las horas. La única que tiene problema es YPF, ya que las otras marcas vienen de otros lugares, Puma de Bahía Blanca, Shell de Buenos Aires. Entonces, si bien los camiones por ahí tienen alguna demora, terminan superando los cortes", sostuvo Carlos Pinto, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, en declaraciones radiales.

El dirigente comentó que "hay lugares donde no hay otra marca, solamente YPF, y allí el problema va a ser realmente grave porque la falta de combustible va a ser total".