Bitcoin, imparable: a qué precio podría llegar este mes en su carrera alcista, según expertos

Bitcoin, la criptomoneda más famosa del mundo, podría llegar a los 92.000 dólares durante las próximas dos semanas, según expertos.

En un reciente tweet de PlanB, el analista detrás de la familia de modelos de precios de Bitcoin de Stock-To-Flow, indica que a pesar de las ganancias de esta semana, el par Bitcoini (BTD)/dólar (USD) todavía tiene mucha energía.

Para llegar a esta cifra, se centró en el índice de fuerza relativa (RSI) de la moneda digital, una métrica clásica utilizada para trazar el progreso de las rachas de precios en particular.

El RSI puede dar una idea útil de si Bitcoin está sobrecomprado o sobrevendido en un cierto punto de su carrera alcista.

Actualmente, el RSI mide 92/100. Esto está cerca de la parte superior de su rango, pero al menos tres puntos por debajo del pico de las corridas alcistas de 2013 y 2017 de Bitcoin; para igualarlas, se necesita mucho más alza.

"Bitcoin se ve fuerte en RSI 92. Todavía no está por encima de RSI 95 como los mercados alcistas de 2017, 2013 y 2011", dijo en su cuenta de Twitter.

#Bitcoin is looking strong at RSI 92. Still not above RSI 95 like 2017, 2013 and 2011 bull markets. I calculated BTC price needed for RSI 95 at April close: $92K. Let's see what the Coinbase IPO will do today???? pic.twitter.com/UTvdFWFhDK — PlanB (@100trillionUSD) April 14, 2021