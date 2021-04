Cuáles son las "novedades" que trae el DNU con las nuevas restricciones

El decreto presidencial que rige desde este viernes con nuevas y mayores restricciones por la segunda ola de coronavirus, incluye varias novedades

El decreto presidencial que rige desde este viernes con nuevas y mayores restricciones ante la segunda ola de contagios de coronavirus incluye varias novedades que no habían sido anunciadas por Alberto Fernández.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 241/2021 consta de 12 artículos. A continuación, el texto completo:

La normativa rige desde este viernes 16 de abril hasta el viernes 30 de este mes inclusive.

Más restricciones: cuáles son las "novedades" que trae el DNU

Shoppings y centros comerciales finalmente no podrán abrir, cuando se pensaba que no iban a estar afectados.

Además, los locales gastronómicos no solo estarán abiertos de 6 a 19, sino que además, durante ese horario, solo podrán atender en mesas al aire libre. Por lo tanto, a la gran baja en su caudal de trabajo que aparejaba el mensaje original, le sumaron otro gran peso.

Más restricciones: cuáles son las "novedades" que trae el DNU

Si bien se sabía que iba a poder funcionar el take away, tan solo se podrá hacer en negocios de cercanía. Eso responde a la duda que se había planteado sobre cómo haría la gente para ir a los negocios si desde las 20 no se puede circular.

A continuación, las nuevas medidas:

Se suspenden: centros comerciales y shoppings , y las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados.

, y las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados. Locales comerciales estarán cerrados entre las 19 y las 6 del día siguiente, con excepción de los esenciales con horario nocturno. Los locales gastronómicos cerrarán entre las 19 y las 6 del día siguiente.

Luego de las 19 podrán continuar bajo las modalidades delivery y take away. En el caso del take away, solo se podrá hacer a domicilios de cercanía.

Además, entre las 6 y las 19 horas sólo podrán atender a sus clientes en espacios habilitados al aire libre.

En tanto, la ampliación de restricción para circular será de 20 a 6 del día siguiente.

También se establece que el personal que revista en la Dirección General de Aduanas se considera esencial.

Shoppings y centros comerciales finalmente no podrán abrir, cuando se pensaba que no iban a estar afectados

Respecto a la educación, en el artículo 2 del DNU se establece la suspensión del dictado de clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades, desde el 19 de abril hasta el 30 de abril de 2021, inclusive para el aglomerado que comprende el Área Metropolitana de Buenos Aires.

No obstante aclara el decreto que "se mantendrán las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todo el país - salvo las excepciones dispuestas para el AMBA o que se dispongan- dando efectivo cumplimiento a los parámetros de evaluación, estratificación y determinación del nivel de riesgo epidemiológico".

En todos los casos se deberá actuar de acuerdo a los protocolos debidamente aprobados por las autoridades correspondientes.

"El personal directivo, docente y no docente y los alumnos y las alumnas -y su acompañante en su caso-, que asistan a clases presenciales y a actividades educativas no escolares presenciales, quedan exceptuados y exceptuadas de la prohibición del uso del servicio público de transporte de pasajeros urbano, interurbano e interjurisdiccional, según corresponda", indica el decreto, en referencia a la situación del resto de los distritos por fuera del AMBA.

En principio el nuevo DNIU modifica el decreto 235/21 y dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo mientras dura la suspensión de las clases a los padres que deban cuidar a los hijos en edad escolar.

"Los trabajadores y las trabajadoras del sector privado que fueran dispensados o dispensadas del deber de asistencia al lugar de trabajo (...) recibirán una compensación no remunerativa equivalente a su remuneración habitual, neta de aportes y contribuciones al Sistema de Seguridad Social", agregaa la normativa.

Transporte

El servicio público de transporte de pasajeros urbano e interurbano solo podrá ser utilizado por las personas afectadas a las actividades, servicios esenciales o por aquellas personas que deban concurrir para la atención de su salud, o tengan turno de vacunación. No obstante aclara el decreto que deberá portar el "certificado único habilitante para circulación de emergencia".