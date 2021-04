Melconian disparó contra el Gobierno por la inflación: "El 4,8% de marzo es el más cantado de la historia argentina"

El expresidente del Banco Nación analizó la gestión de la pandemia y la aceleración de la inflación; habló del precio internacional de los granos

"No entiendo la histeria del 4,8% de inflación de marzo. Esto es la crónica de una muerte anunciada", fueron las contundentes palabras del economista Carlos Melconian, en su crítica a la política económica que está llevando adelante el Gobierno nacional.

El expresidente del Banco Nación afirmó que "el 4,8% de marzo es el más cantado de la historia argentina. Desde que el mundo es mundo y se enseña Macro 1, si hacés las cosas que hizo la Argentina desde el año pasado y tenés en cuenta que este es un país que hace tres años viene en un estado inflacionario de 40% o 50% anual, no entiendo mucho la histeria de ese número porque es la crónica de una muerte anunciada".

También criticó al Gobierno por no contar con un plan para resolver el tema de los precios. "El 4,8% es un disparador. Hasta que no llega, no lo tocás y no te das cuenta, no le das bola (al problema). Pero la Argentina hoy ya está en un nuevo régimen inflacionario. Y a partir de lo que pasó en 2020, no es una novedad. Está claro".

Para el analista, las medidas anunciadas por el Gobierno para contener los precios, "No lo van a resolver. Es repetir por 14° vez las cosas que no te llevan a ningún lado. Ya sabemos que no funciona".

"Este es un gobierno que defiende la mesa de los argentinos para algunos y sube la indumentaria un 80% por las importaciones y la restricción externa. Te pasa el elefante de la ropa por al lado y seguís hablando de cuidar la mesa de los argentinos", disparó el economista en declaraciones radiales.

La pandemia, un disparador

"Acá hay algo más que la tasa de inflación, y lo que más me preocupa es en términos de mirar hacia adelante. La pandemia fue un golpe muy importante el mundo. Y acá se incendia la casa y te peleás con los bomberos", dijo.

"La pandemia fue un disparador, un acelerador, un blanqueador de la intervención del Ejecutivo. Eso lo supimos desde el primer día. Hay una conducción subterránea, indirecta, que tiene un nivel de tensión que debe resolverse", advirtió.

"Y digo esto pensando hacia dónde vamos. Manejar las cosas un régimen de inflación del 50% anual es una cosa, pero hacerlo a ciegas es un triple problema. La argentina es una persona con patologías previas que tiene que entrenar porque si no, se muere. Y con 50% de inflación, no es ‘entrenar al atleta para salir a competir’ sino ‘bueno, salí a caminar un poquito, hacé algo’", agregó el economista.

"Esta mezcla del Ejecutivo intervenido, los comentarios sobre la pandemia y el 50% de inflación está sacando rápidamente de la zona de confort a ‘berretalandia’", agregó irónico.

Las medidas anunciadas por el Gobierno para contener los precios no lo van a lograr, advierte el economista

Negociación con el FMI

El analista se mostró crítico de la postura que adoptó el Gobierno en la negociación con el FMI. "La relación de la Argentina con el mundo exterior es que quiere 20 años de plazo para pagarle al Fondo, quiere bajar la tasa de interés, quiere redistribuir los DEG. Quiere, quiere, quiere. ‘Y vos, ¿qué ponés? No, no, no pongo nada!", señaló.

"Acá está el mix del Ejecutivo intervenido, la pandemia que aprieta y nos va a acompañar y los Lotos, que se agotan, porque hasta los Lotos se agotan. El plan es ‘¿Y si llegamos a las elecciones así?’ Hay que hacer algo para ver si Berretalandia aguanta. Pero en esa zona de confort (el Gobierno) se anima porque conoce a su electorado, no sabe bien qué tiene enfrente. Pero es una cuestión que se ha blanqueado aceleradamente", cerró el economista.