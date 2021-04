Alberto Fernández anunció un nuevo bono para el personal de Salud: de cuánto será

"Mi única preocupación es cuidar la salud de los argentinos, es lo único que me impulsa en las decisiones que tomamos", dijo el mandatario

El presidente Alberto Fernández anunció que el Gobierno otorgará un bono de $6.500 durante tres meses para el personal de la Salud, luego de la polémica de la semana pasada cuando había dicho que notó cierto "relajamiento" en ese sector, en medio de la segunda ola por el coronavirus.

"Durante los próximos 3 meses, el personal de la salud destinado a la atención de la pandemia va a sumarle a sus ingresos la suma de 6500 pesos mensuales. Un bono que los ayude a sobrellevar un mayor esfuerzo, sin ninguna duda", anunció.

Además, durante un acto en el que recibió el apoyo de varios gobernadores e intendentes kirchnerista, defendió las nuevas restricciones y, sin nombrarlo, cuestionó a Horacio Rodríguez Larreta.

"Mi única preocupación es cuidar la salud de los argentinos, es lo único que me impulsa en las decisiones que tomamos, que no son decisiones de política economía, social o educativa. Son decisiones de política sanitaria, avalada por los datos que día a día me hace llegar. Escuchando a los científicos, no escuchando a los políticos ni leyendo encuestas", apuntó.

Inversiones

En medio de los cruces con la Ciudad por la presencialidad de las clases, el Presidente anunció una inversión de 10.155 millones de pesos para ampliar la Red de Emergencia Sanitaria Federal con 134 nuevas obras y la incorporación de 1.415 camas ante la segunda ola de Covid-19.

El jefe de Estado estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la ministra de Salud, Carla Vizzotti; y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Durante el acto, el mandatario también mantuvo videoconferencias con intendentes y gobernadores en Calingasta (San Juan), Pilar (provincia de Buenos Aires), Piñero (Santa Fe), San Rafael (Mendoza), Río Gallegos (Santa Cruz), y la ciudad de Neuquén.

Con estas 134 nuevas obras, el Gobierno nacional se propuso reforzar el sistema sanitario ante la segunda ola de Covid-19, que en los últimos días registró niveles récord de contagios.

Por caso, este domingo el Ministerio de Salud informó 16.267 nuevos casos y 65 muertes, por lo que el país totaliza 2.694.014 infectados y 59.228 víctimas fatales desde que comenzó la pandemia. El dato preocupante es la ocupación de camas en terapia intensiva, que alcanza el 64,7% a nivel nacional y el 74,2% en Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la zona más afectada por la pandemia.

"Va a terminar igual que Alfonsín"

Guillermo Moreno volvió a generar polémica con sus opiniones respecto al Presidente Alberto Fernandez. Para comenzar, el exsecretario de Comercio de la Nación sostuvo en diálogo con Mitre Córdoba que "Alberto Fernández es social demócrata pero está mal enfocado: va a terminar igual que Alfonsín", disparó.

Además aseguró que "Cristina eligió al peor". "Alberto Fernández no está apto para gobernar, pero no es un títere porque le encanta mandar. El problema es que todas las decisiones son malas", indicó.

"La conclusión es que con o sin Cristina y Kicillof, lo de Alberto es un desastre", señaló en referencia a la gestión que está realizando el Presidente en medio de la pandemia.

Sin embargo, eso no fue todo. También aprovechó la entrevista para referirse a la situación de alza de precios y las definiciones de la ministra Paula Español, quien advirtió que, ante el aumento de precios de la carne, analizan cerrar las exportaciones. Moreno aseguró que esas políticas no funcionan y se refirió a su gestión.

"El récord de exportación es en mi gestión. Nunca más después de la gestión Moreno se supero el récord de exportaciones", dijo.

Y agregó, "tendrían que encontrarme si puse los límites en las exportaciones: cuando yo llegué las exportaciones estaban cerradas y yo lo abrí. A veces solamente encontramos la verdad con el tiempo. Es una verdad histórica documentada".

"Yo asumo en Pascuas de 2006 cuando la exportación de carne está cerrada, unos días después se abrieron y nunca más se cerraron", agregó.