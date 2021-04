Para Kiguel, el Gobierno lanzó el "plan aguantar" y se viene un "shock de realismo" después de las elecciones

El economista director de la consultora Econviews, Miguel Kiguel, se refirió este sábado a la inflación y a la situación de los precios en el país y consideró que desde el Gobierno "va a haber una especie de plan 'aguantar' y llegar lo mejor posible a las elecciones".

Kiguel señaló que "Argentina en este momento tiene un montón de controles de precios que no hacen que los precios sean lo que tienen que ser, sino que reprimen la inflación temporalmente".

"Probablemente, esté más cerca o por arriba del 40 por ciento, pero si el Gobierno frena el tipo de cambio, las tarifas de servicios públicos, podríamos tener una inflación un poco más baja, pero es artificial porque el año próximo será más alta", subrayó.

El "plan aguantar" y el "shock de realismo" post elecciones

Según pronosticó, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en abril "va a ser alto de vuelta y en mayo puede bajar un poquito".

"Después de las elecciones vamos a tener un shock de realismo en la Argentina. Seguramente va a haber un programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Fondo va a ser distinto al que era antes, pero quiere políticas económicas racionales", remarcó.

Además, advirtió que Argentina va a caer en default con el Club de París porque no cuenta con el dinero para afrontar el vencimiento de mayo, lo cual significará una "mancha más" para el país.

"Tenemos que refinanciar sí o sí (con el Club de París) y para eso hace falta que haya un programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI)", señaló en declaraciones radiales.

Panorama post elecciones

Analizó que llegar a un entendimiento con el organismo será "muy difícil" porque implicará "medidas duras", es decir "un cambio en la filosofía de muchos sectores".

"Probablemente terminemos en default con el Club de París. No va a ser largo, va a ser como el que tuvimos con los bonistas y durará unos meses, pero va a ser una mancha más a las tantas que tenemos", cerró.

Pamorama 2022

"Este año zafamos, pero el 2022 será el punto de inflexión para la Argentina". Así definió Kiguel, el panorama de lo que viene. Si bien se mostró optimista con respecto al rebote de este año (se crecería 7% según estimó), alertó con que el Banco Central seguirá sin poder sumar reservas. "El problema hoy no es el tipo de cambio, es que no tenés reservas. Y las perspectivas de que crezcan son muy bajas", afirmó.

Kiguel fue más allá y le puso números a lo que debería tener el Central en sus arcas para levantar el cepo cambiario. El economista dice que para sacar las restricciones al dólar, las reservas "deberían estar en u$s20.000 millones". "Estamos lejos", agregó.

El problema de la caída de los bonos, entonces, no es la capacidad o no de pago del país, sino -dijo- la sostenibilidad de las políticas económicas. "Los bonos argentinos hacen que no haya interés de los inversores en la Argentina. Hubo un problema del diseño de los bonos y en generar confianza. Este Gobierno y la Argentina generan desconfianza", sostuvo.