¿Cuánto costará ir a esquiar este invierno?: precios de pasajes, hotel y pases de montaña

Los centros de esquí se preparan con protocolos y optimismo para esta temporada. Hay opciones de financiamiento y flexibilidad en las reservas

Los amantes de la nieve esperan con ansias la llegada de la temporada invernal, luego de un 2020 marcado por la imposibilidad de viajar a los principales centros de esquí del país. Así, más allá de la compleja situación actual en materia sanitaria y las recientes medidas adoptadas por el Gobierno, desde el sector se esperanzan con poder recibir a los turistas. Para ello, ofrecen promociones y tienen listos los protocolos para operar con relativa "normalidad" en los cerros.

Para quienes deseen planificar un viaje, se destaca la posibilidad de pagar los distintos servicios con planes de financiamiento a bajo interés y la flexibilidad a la hora de realizar las distintas reservas.

En ese contexto, una persona necesitará desembolsar, al menos, unos $94.000 para pasar una semana en uno de los principales centros de esquí del país, si se contempla desde el pasaje aéreo, el hotel, los pases de montaña y el alquiler del equipo para esquiar.

Por ejemplo, si el destino elegido es Bariloche, un pasaje aéreo desde Buenos Aires, por una semana en julio, cuesta $14.038. Un hotel de tres estrellas para dos personas sale alrededor de $45.000. El pase por siete días para utilizar los medios de elevación en el Cerro Catedral se ofrece de manera on line por $27.350 ($22.790 para los menores) y alquilar un equipo completo de esquí por una semana, se cotiza en unos $8.000.

Pasar una semana de esquí en Bariloche con todos los gastos incluidos rodea los 143.000 pesos

Por su parte, para ir a San Martín de los Andes en la misma época, el aéreo sale $17.668 y un hotel tres estrellas para dos personas por seis noches, $57.140. El pase por una semana en el cerro Chapelco cuesta $27.000 (menores $21.600) y el alquiler de equipo de esquí completo para el mismo periodo, $14.180.

En tanto, un hotel de dos estrellas con media pensión en Las Leñas cuesta $80.264, mientras que el pase por siete días sale $28.900 ($23.200 para menores) y el equipo completo de esquí por una semana $12.640. El aéreo a la ciudad de Mendoza parte desde los $9.918, pero hay que considerar la distancia de 340 kilómetros que separa la capital provincial del centro de esquí.

Finalmente, para esquiar durante una semana en el Cerro Castor de Ushuaia, se ofrece un paquete por siete noches, en un hotel céntrico de tres estrellas, con seis días de pases para la montaña y equipo de esquí, por $79.150 por persona en base doble. Un pasaje a la ciudad austral para julio puede conseguirse desde $21.277.

Protocolos

Los centros de esquí se esperanzan con tener una buena temporada, protocolos sanitarios mediante. Así lo reconoció a iProfesional Carlos Arana, presidente de la Cámara Argentina de Centros de Esquí y gerente general de Caviahue: "El año pasado, los municipios hicieron un muy buen trabajo de recepción de las personas que pudieron ir, que sobre todo eran de las ciudades de proximidad. Pero eso sirvió para ver cómo se ponían en práctica todos los protocolos, tanto municipales como de los comercios y en los centros de esquí. Fue una buena experiencia, porque teníamos un control preciso de cómo se movía la gente".

Los centros de esquí se preparan con todos los protocolos para recibir a los turistas en esta temporada de invierno

"Con esa experiencia, estamos trabajando para este año. Los centros de esquí estamos preparándonos con inversiones, apostando todos a lo mismo: tener una buena temporada de invierno", agregó Arana, quien remarcó: "Creo que los centros de esquí son lugares seguros. No vamos a permitir la concentración de gente en lugares cerrados. Sobre todo, en lo referido a la gastronomía, que es lo que más cuidados vamos a tener en el cerro".

En cuanto a los protocolos, el foco estará puesto en evitar la concentración de personas para acceder a los medios de elevación. "No es conveniente decir: ‘suben dos en una silla de cuatro’, sino que es fundamental cuidar que la concentración no se haga en la cola. Es lo más importante. En la silla, uno está aireado y tiene el tapabocas puesto. No es un lugar de riesgo de contagio", señaló Arana, que también subrayó como "fundamental" el seguimiento y los chequeos a los trabajadores del centro, tanto al ingreso como al egreso.

Promociones y flexibilidad

"Todos trabajamos en buenos precios, en flexibilidad de compra: es decir, si comprás un paquete, lo podés modificar para otra época u otra temporada. Lo único que hay que respetar es para temporada alta o baja, pero si alguno lo quisiera cambiar, se ajusta la diferencia. Vamos ser flexibles con los programas de compras del público", señaló Arana.

Con un aumento en el precio de los pases, en promedio, del 40%, el presidente de la Cámara de Centros de Esquí hizo hincapié en la posibilidad de acceder con promociones: "Hay que aprovechar los planes de cuotas: como por ejemplo el Ahora 12. Hay modalidades de comprar que hacen al precio: comprar sin interés o con un mínimo recargo con una financiación larga, siempre es conveniente. También aceptamos el crédito del Pre-Viaje para pagar el paquete completo o una parte".