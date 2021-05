Goldin, de Macroview: "Si la inflación no baja, la política le va a seguir rodeando el rancho a Guzmán"

El economista dice que un ministro sin resultados es "un hueso mucho más fácil de roer". Por qué el tema tarifas es sólo la punta del iceberg

El ministro de Economía, Martín Guzmán, quedó en el ojo de la tormenta a pesar de que haya habido una tregua en su intento por echar al subsecretario de Energía, algo que no logró.

Un funcionario desgastado y con menos apoyo por parte de un ala kirchnerista del oficialismo, lo pone en una situación incómoda e inestable al discípulo de Joseph Stiglitz que -previamente- venía ganando la confianza después de haber contenido el salto del dólar del año pasado.

¿Le picaron el boleto a Guzmán? Para algunos especialistas, el tema de las tarifas es la punta del iceberg. La falta de resultados empieza condicionar a Guzmán.

"Si la inflación no baja por lo menos en los próximos meses al 2% o 2 y pico por mes, la política no lo va a dejar tranquilo a Guzmán y le va a seguir rodeando el rancho", resumió Pablo Goldin, director de MacroView, en diálogo con FM Milenium. Para el especialista, la falta de resultados del ministro es lo que erosionó parte de la confianza que el kirchnerismo tenía en el joven economista.

Guzmán está siendo cuestionado por sus magros resultados en inflación y crecimiento

Guzmán, como los técnicos de fútbol

"Cualquier ministro se juega por los resultados, como el técnico de fútbol. Si los resultados van, seguís. Si no, no. Cuando no le dan, se va. Y Guzman no tuvo resultados contundentes en la inflación y el nivel de actividad. Tiene que lidiar con estas cosas, sin resultados ni Milton Friedman duerme tranquilo en la Argentina", afirmó Goldin, que trabaja en la misma consultora que Carlos Melconian y Rodolfo Santángelo.

"Cuando hay un ministro que tiene que estar piloteando con la política, lo que mandan son los resultados. Un ministro con resultados es una cosa, es más respetado por la política. Uno con resultados más magros en un año electoral es menos respetado, mirado de reojo y presionado", remarca Goldin.

"Está clarito que el tema de las tarifas es la punta del iceberg. Acá lo que está en juego es el rumbo de la política económica. Dentro del oficialismo hay gente que es de River y otros que son de Boca. Ahora hay un antes y un después para Guzmán después de esto", sostuvo.

La inflación desbordada pone en jaque al ministro de Economía que no encuentra la vuelta

Con inflación y crecimiento invisible

Para Goldin, el problema es que para el oficialismo en el año electoral, la pandemia y la inflación resultan una "combinación nefasta". "Un ministro de economía, sin resultados en la Argentina, es un hueso mucho más fácil de roer", señala el director de Macroview. "Con inflación y con problemas de la pandemia, y con una economía que rebotó pero que cuesta que se sienta en la calle y en la gente, hace que el escenario sea complicado" para el titular de Economía.

El especialista dice que la inflación es lo que más mira la política. "Es la prioridad número uno. La segunda que mira es que todo los países desarrollados y no tanto tienen los paquetes de plata que existen por la pandemia, porque el mundo sigue en pandemia. Hasta el FMI convalida que los países en el mundo inyecten plata. Entonces acá la politica mira que la inflación está en 4% por mes y están queriendo bajar el déficit. Pero eso la política no lo entiende y quieren inyectar plata", sostiene Goldin.

"Para la política es más un tema micro de las empresas más que de la macro, del desorden. El ministro hace lo que puede, Argentina está en un régimen de alta inflación de 40% o 50% hace 4 años. No baja desde hace rato. Estamos en un régimen donde correr esto controlando la carne y la fruta no va a resultar", afirmó.