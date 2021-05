Video: para Domingo Cavallo, "el Gobierno se está suicidando"

El exministro del menemismo aseguró que la política económica en la Argentina está regida por las ideas de Cristina Kirchner y Axel Kicillof

El exministro de Economía de la Nación, Domingo Cavallo, se mostró preocupado por el rumbo que está tomando la economía argentina en medio de la pandemia de COVID-19.

"Sostengo de hace bastante tiempo que la política económica, y la exterior, de la Argentina no están para nada inspiradas por personas como Martín Guzmán; están inspirada por Axel Kicillof y por la gente con la que conversa Cristina Kirchner. Esa es la política que ellos tienen", dijo el exfuncionario de Carlos Menem y Fernando De la Rua por LN+.

Luego se refirió al papel que está realizando el actual ministro de Economía, Martín Guzmán, quien en los últimos días intentó despedir a un colaborador de su cartera y se encontró con una fuerte oposición de parte de la mencionada Vicepresidenta de la Nación. Se trata del subsecretario de Energía, Federico Basualdo, que el ministro decidió separar pero que se mantiene en su cargo por presión de La Cámpora, demostrando una feroz presión en torno a la definición de los precios de las tarifas.

"Guzmán está metido dentro del esquema porque necesitaban a alguien que pudiera tratar de reestructrurar la deuda y -con el apoyo de Stiglitz- suponían que lo iba a poder hacer", dijo al respecto Cavallo.

Y agregó: "Pero quienes eligieron esta estrategia no se dieron cuenta de que reestructurar la deuda que había con los acreedores del sector privado y no poder volver a ingresar a los mercados no resolvía ningún problema".

Respecto del contexto, el Gobierno captó este miércoles del mercado otros 53.700 millones de pesos, tras una nueva licitación de deuda para conseguir fondos que le permitan pagar un vencimiento de bajo monto que enfrenta en unos días (unos 9.000 millones de pesos por pago de cupones de los Bocanes 21 y23) y sobre todo, comenzar a cubrir parte de los más de 300.000 millones de pesos en papeles emitidos que le vencen este mes.

En términos generales, Cavallo analizó la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner: "El Gobierno se está suicidando. Y tendrían que saberlo, porque la política que están llevando a cabo está inspirada en las ideas de Kicillof -resumidas en un libro de Alfredo Zaiat, llamado Economía a contramano- y quizás también inspirada en las ideas de Verbitsky."

"Esta política los llevó a perder las elecciones en 2013 y en 2015. Además, había críticas en el peronismo, y uno era Alberto Fernández. Me sorprendería que no aparezcan dentro del mismo peronismo críticos que quiten una parte del apoyo que consiguieron con esta unión al cristinismo de todos los otros sectores", sentenció el exministro.

"Si se acumula un atraso cambiario -continuó Cavallo- van a acumular una presión enorme hacia el futuro. Y la situación puede ser muy, muy mala después de las elecciones. Ahora, los mercados normalmente anticipan lo que va a pasar después. A Guzmán lo están usando para una misión imposible. Lo mejor para el país sería que sinceraran la situación. Si el que va a manejar la política económica es Kicillof, que lo pongan al frente y que sea el responsable".