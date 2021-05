Se profundiza la crisis: crece la financiación con tarjetas de crédito y préstamos personales

Advierten que el endurecimiento de los condicionamientos a las actividades económicas, genera desconfianza en los consumidores sobre sus ingresos futuros

El mes pasado, el total de préstamos en pesos alcanzó los $ 2.965.603 millones, representando una suba anual de 40,4%. Los préstamos personales crecieron por 11º mes consecutivo alcanzando un alza del 26,1% en el año y las operaciones con tarjetas de crédito aumentaron 75,4%.

Los préstamos personales crecieron un 3,6% mensual, encadenando su décima primera suba consecutiva. El saldo subió a $504.754 millones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual en términos nominales del 26,1%, contra los $ 400.418 millones al cierre del mismo mes del año anterior.

El impacto de las restricciones

"Se repite un muy buen mes de colocaciones, no obstante, no se alcanzó un nuevo record en las mismas seguramente producto de las restricciones en la actividad que se impusieron a partir del día 9 de abril. Asimismo, este endurecimiento de los condicionamientos a las actividades económicas, introduce desconfianza en los consumidores sobre sus ingresos futuros y debilita la demanda para los meses venideros", explicó Guillermo Barbero. Socio de First Capital Group.

En cuanto a las operaciones con tarjetas de crédito, se registró un saldo de $976.546 millones, lo cual significa un aumento de 1,2% respecto al cierre del mes pasado, unos $ 11.961 millones por encima de marzo, claramente por debajo de la inflación del mes. El crecimiento interanual, por lo contrario, llegó al 75,4%, muy por encima de la inflación del año.

"En esta línea han afectado fuertemente las restricciones impuestas a la actividad comercial, gastronómica y de esparcimiento, las cuales tradicionalmente se abonan con dinero plástico", aseguró Barbero.

En lo que refiere a la financiación con tarjetas de crédito en dólares, estas operaciones registraron una suba interanual del 29%, aunque con un comportamiento mensual irregular. En abril crecieron 1,1% respecto al mes anterior pero estos valores no son significativos en función de la totalidad de operaciones del rubro y en relación a los valores que supieron tener en el pasado. "El tipo de cambio aplicado para la cancelación de los consumos en moneda extranjera, le quita incentivo al uso de la misma", finalizó.

Formas de pago y pandemia

La pandemia de coronavirus disparó el uso de tarjetas de débito, que aumentaron 33% interanual en el primer trimestre del año, ganándole espacio al efectivo, y también la utilización del Ahora 12, que en todas sus modalidades representó el 57,8% del volumen de las compras en cuotas con tarjetas de crédito realizadas entre enero y marzo, destacó un informe privado.

"En el primer trimestre se aceleró el aumento del uso de tarjeta de débito y la tarjeta de crédito se estabilizó. La irrupción de la pandemia catapultó el uso de la tarjeta de débito, que creció 33% en la comparación anual, ganándole espacio al efectivo", destacó el director de Relaciones Institucionales de Prisma Medios de Pago, Julián Ballarino.

El Índice Prisma Medios de Pago se elabora en base la información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Banco Central (BCRA), medios de pago, billeteras digitales, las terminales de cobro de tarjetas, cajeros automáticos, el pago electrónico de impuestos y servicios, y las transacciones a través de plataformas comerciales.

De acuerdo con este indicador, en el primer trimestre el consumo con tarjeta de débito representó el 48,31% del volumen del uso de la misma, cifra que resultó 4,5 puntos porcentuales mayor al 48,31% que significó en el mismo periodo de 2020.

Durante la pandemia creció el uso de tarjetas de débito

¿Qué pasó con Ahora 12 y Ahora 18?

Por otra parte, el informe destacó que los planes Ahora sostuvieron una importante participación en las compras con tarjeta de crédito.

"Al analizar el financiamiento elegido al pagar en cuotas se destaca que los Planes Ahora siguen siendo los preferidos por los consumidores para realizar compras de largo plazo", amplió Ballarino.

Asimismo, uno de cada cuatro pesos que se movieron en el uso de tarjetas de crédito fue motorizado por alguna de las opciones de los planes incluidos en el Ahora 12, de 3, 6, 12 y 18 cuotas.

Esto significó un crecimiento en cuanto a la utilización del programa de la Secretaría de Comercio Interior, dado que hace un año atrás esa proporción era de uno de cada cinco pesos.

De las cuatro modalidades, el Ahora 12 representó el 46,89% del volumen de compras realizadas con el programa, el Ahora 18 significó el 19,88%; el Ahora 6 el 17,22%; y el Ahora 3 el 16,01%.

Los planes Ahora 12 y Ahor 18 sostuvieron una importante participación en las compras con tarjeta de crédito

El resultado del Indice Prisma coincidió con un estudio recientemente difundido por Red Link, sobre el uso de dinero electrónico.

Ese trabajo consignó que casi 40 millones de personas y empresas habían utilizado en marzo pasado dinero electrónico vía transacciones online o con tarjetas de crédito o débito en la Argentina, un 25,4% más que igual mes del año pasado.