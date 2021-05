Prorrogarán por 60 días la Ley de Biocombustibles

Vencía la semana próxima. En ese periodo, lo que se buscará es que el Congreso apruebe el nuevo proyecto que fue presentado por el Frente de Todos

El Gobierno confirmó la prorroga por decreto por 60 días la ley de Biocombustibles, ya que vencerá la semana próxima y no hay tiempo para que el Congreso sancione otra norma.

En el marco de una visita a Tucumán, el secretario de Energía, Darío Martínez, informó que ya firmó el decreto para extender el régimen y que en ese periodo intentarán aprobar el nuevo proyecto presentado por el oficialismo.

"Habrá un nuevo régimen que contempla el corte de bioetanol de caña de azúcar en su totalidad y que protege a pymes. La transición energética es lo que viene en el mundo, y Argentina viene trabajando en ese sentido.

Prorrogan la ley de biocombustibles.

Durante esos 60 días, el Gobierno buscará que la iniciativa del Frente de Todos sea aprobada por Diputados y el Senado. Cabe recordar que el proyecto no obtuvo dictamen en comisión.

La Ley es la 26.093, denominada "Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles", es clave para la política petrolera, y también para los ingenios azucareros.

Actualmente está dispuesta la mezcla de biodiésel de soja en el gasoil (10%) y del etanol de caña y maíz en las naftas (12%).

Si el plazo vencía y no se prorrogaba la legislación, las petroleras no comprarían más biocombustibles, por lo que no sería necesario producirlos, con el consiguiente cierre y despido del personal, alertan desde el sector.

El sector de biocombustible genera 300.000 empleos.

El biodiésel argentino genera unos 300.000 empleos, entre directos e indirectos. La discontinuidad de la ley no solo generaría un enorme daño a las economías de provincias productoras, con pérdida de miles de puestos de trabajo, sino que impactaría sobre inversiones por miles de millones de dólares realizadas en los últimos 15 años.

Los defensores de la norma sostienen que el corte obligatorio establecido en la ley 26.093 de naftas y gasoil con biocombustibles contribuye a la sostenibilidad ambiental, al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global.

En la Argentina hay más de 54 plantas productoras de biocombustibles, radicadas en diez provincias.

Garantizar una rentabilidad

En el proyecto que ingresó al Congreso, en el caso del biodiésel, se establece un corte obligatorio del 5% medido sobre la cantidad total del producto final, una reducción sustancial respecto al 10% vigente hoy.

No obstante, según indica la iniciativa en su artículo 8, "la Autoridad de Aplicación podrá elevar el referido porcentaje mínimo obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales, y/o razones ambientales o técnicas".

En tanto, el artículo 14 establece que los precios deberán cubrir los costos de producción ya que "las metodologías de cálculo de los precios de los biocombustibles deberán garantizar una rentabilidad determinada por la misma, considerando los costos de los principales componentes de su elaboración y el precio para producto puesto en su planta".

Por otra parte, el proyecto contempla beneficios impositivos al fijar que el biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2).

Los diputados que firman la iniciativa son Omar Félix; Marcos Cleri; Pablo Yedlin; Mable Carrizo; Mario Leito; Carlos Cisneros; Domingo Amaya; Carolina Moisés; Gabriela Estévez; Eduardo Fernández; Pablo Carro; Alejandra Obeid; Pedro Martínez; Alcira Figueroa; y Mario Casaretto.