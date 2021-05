La gestión de Martín Guzmán, bajo la lupa: ¿cuál es el veredicto de un economista cercano a Cristina Kirchner?

La semana que pasó fue la de mayor tensión de Martín Guzmán como ministro. Nunca antes el economista había quedado en el ojo de la tormenta, con más críticas desde la interna misma del Frente de Todos que de la oposición. Desde el kirchnerismo sostienen que Guzmán es más ortodoxo de lo que quisieran. O, mejor dicho, más ortodoxo de lo que la realidad pandémica necesita.

Por eso es interesante la charla con Hernán Letcher, un economista cercano a Cristina Kirchner, que en algún momento sonó incluso como posible funcionario del Gobierno.

Letcher plantea diferencias con el ministro, como la negociación con el Fondo. Pero, más interesante aún, dice que lo esencial que debe buscar Economía es que este año los salarios le ganen a la inflación. Algo que, hasta el momento, parece complicado.

A continuación, una síntesis del diálogo de iProfesional con Letcher.

-Martín Guzmán quedó bajo presión de una porción de la coalición gobernante para incrementar la ayuda estatal. ¿Cree que a la gestión del ministro le falta audacia? ¿Que está volcada a la ortodoxia?

-Creo que la situación de la economía argentina requiere indefectiblemente que los salarios le ganen a la inflación. Para ser más justo, que los ingresos de asalariados en general (activos, pasivos, desocupados) queden por encima de la variación de precios. Es decir, las políticas económicas deben resolver esta cuestión. No sólo porque eso implica que la gente pueda vivir mejor (los ingresos populares se encuentran al menos 20% por debajo del promedio de 2015) sino porque es el único mecanismo que permitirá que la reactivación pospandemia no quede en pocas manos.

-Guzmán, claramente, quiere achicar el rojo fiscal en medio de las negociaciones con el FMI. Él dijo que si no lo hace, si aumentan los subsidios, por ejemplo, eso puede detonar la brecha cambiaria nuevamente. ¿Cuál es el margen que tiene ir en el sentido contrario sin que eso termine empujando la cotización del dólar o recalentando la inflación?

-Me parece que no se puede limitar el crecimiento o la recuperación de los ingresos porque determinados sectores son demasiado afectos al dólar.

-¿Qué medidas debería tomar, sí o sí, el Gobierno para atender esta segunda ola de contagios?

-En primer lugar, garantizar que en buena medida la actividad económica se mantenga. Es decir, a diferencia de abril de 2020, hoy la mayoría de las actividades funciona incluso en niveles superiores a prepandemia. Claro, algunas como turismo, gastronomía o transporte no pueden hacerlo al ciento por ciento. Pero el hecho de lograr que buena parte de la vida económica se mantenga activa es el primer logro. En segundo lugar, se han hecho anuncios vinculados a transferencias a sectores más desprotegidos. Creo que es central, dada la situación social que vive nuestro país, profundizada por el efecto regresivo del COVID en materia de ingresos. Y para aquellas actividades que no pueden funcionar al ciento por ciento, atenderlas de manera específica.

Qué hacer con la inflación de los alimentos

-La inflación de los alimentos es un problema constante en la Argentina, agravada por la pandemia. El gobierno viene tomando medidas, pero claramente no alcanzan. ¿Qué se podría hacer? ¿Más retenciones a las exportaciones de carne? ¿Cupos a las exportaciones? ¿Incrementar los controles de precios?

-Soy partidario de las regulaciones. Alguno puede llamarme prehistórico, pero creo en los controles territoriales. Además, me parece que hay que darles mucha publicidad a las medidas de control de precios. El abordaje de la cadena de producción y comercialización, discutiendo márgenes de rentabilidad, está perfecto. Tiene que alcanzar a todas las actividades. Y hay que limitar las avivadas. Porque nadie puede decir que remarcan por aumento de costos: ni salarios, ni tarifas, ni tipo de cambio se han movido por encima de los precios.

-¿Un acuerdo con el FMI aliviaría todo este escenario? ¿Mejoraría las expectativas?

-Me parece que la Argentina no puede hacer un acuerdo que luego deba revisar en algunos años. Eso no mejoraría las expectativas. No podemos pagar los vencimientos tal como están previstos hoy, pero tampoco se puede pagar en un acuerdo a 10 años. Es dejar abierta la puerta a una futura renegociación. Básicamente porque tampoco tendremos los dólares suficientes en ese periodo y porque, además, los vencimientos coincidirían con los de los acreedores privados. Y hay un agravante: el FMI quizás no te pida hoy reformas estructurales, pero lo hará eventualmente en dicha renegociación. El único sendero de pago previsible es un acuerdo a no menos de 20 años.