¿Sigue vigente traer un teléfono y una notebook o tablet desde el exterior sin arancel?

Ante la búsqueda de una diferencia de precios en productos tecnológicos importados, muchas personas suelen aprovechar para comprarlos durante un viaje en el exterior, donde los impuestos son menores.

Según la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), aún se puede ingresar a Argentina con un teléfono y una notebook o tablet sin pagar arancel, aunque hay un límite en lo que se puede ingresar sin pagar impuestos.

Hasta el momento, se puede ingresar al país con la compra de un teléfono y una notebook o tablet que sean para uso personal, según informó la AFIP en su web oficial.

No obstante, se puede realizar mayores compras, pero se deberá pagar diferentes importes en concepto de impuestos, según la forma en la que se ingrese al país. Como regla común, si la compra no excede los 500 dólares, no habría ningún problema y se podría ingresar al país sin nignun arancel extra.

Sin embargo, la regla de los 500 dólares no aplica en su totalidad en caso de ingresar al país por vías terrestres o marítimas. En ese caso, además del teléfono y la notebook o tablet, se permite el ingreso con compras solo hasta los 300 dólares, que es el valor promedio de un smartphone de gama media. En caso de ingresar por Puerto Iguazú, se permiten compras hasta 500 dólares en el free shop sin un arancel de recargo.

Si se ingresa por vía aérea, el importe máximo es más beneficioso: se permite el ingreso con compras hasta 500 dólares sin recargo, más un adicional de 500 dólares en el free shop. En caso de exceder los límites, se deberá pagar un arancel del 50% del excedente. Así, si se ingresa con compras por 600 dólares, se deberá abonar a la AFIP la mitad de los 100 dólares que se gastó de más, es decir, 50 dólares.

Productos tecnológicos: qué pasa con los aranceles

La respuesta a si conviene comprar tecnología en el exterior no tiene una respuesta única. En el caso de bienes importados, que están sujetos a impuestos, es probable que sea más barato comprarlos afuera. No obstante, la competitividad del peso generó un desbalance en los precios de la tecnología que se produce en el país, en Tierra del Fuego. Según el gerente general de Motorola, Germán Greco, estos productos son "iguales o más baratos» que en el exterior", explicó en declaraciones a Télam.