"Turismo vacuna", el gran hit del Hot Sale: los tickets a Miami se agotaron y Aerolíneas agrega vuelos para junio

Las posibilidades de recibir la dosis con rapidez, sumado a las menores restricciones para realizar actividades, renovó el interés por el destino

A contramano de lo que venía siendo la tendencia de venta de tickets al exterior, la demanda de vuelos a partir de las posibilidades de vacunación que ofrece Estados Unidos recalentó el interés de los argentinos por trasladarse a Miami.

Este incremento cobró más envergadura en las últimas horas a partir de las ofertas motorizadas por el Hot Sale 2021, propuesta de descuentos en la que los tickets con destino a la potencia del Norte encabezan largamente la tendencia de compra.

Miami, Fort Lauderdale, Orlando son, según compañías como Almundo, los destinos que más atraen a los eventuales viajeros en este escenario de pandemia sin pausa. Siempre en Estados Unidos, Orlando y Miami encabezan, también, la nómina de ciudades del mundo donde más se están buscando hoteles.

"En las primeras 24 h de Hot Sale ya se puede observar una tendencia clara en la búsqueda y compra a destinos en Estados Unidos, marcada por el turismo de vacunas. Las familias aprovechan para vacacionar, sumando hotelería en distintas ciudades y tickets a la las atracciones locales, además del alquiler de autos para poder trasladarse cómodamente", explicaron desde la compañía.

"En lo referido a la movilidad, los pasajeros optan por alquiler de auto para tener autonomía en sus visitas y poder trasladarse de manera más cómoda y segura. Las ciudades en donde más se consulta por autos son Miami (62%), Orlando (10%) y Fort Lauderdale (10%), entre otras", añadieron desde la firma, como un detalle más que acentúa la tendencia.

La confirmación del interés por ese destino no deja lugar a dudas en cuanto se indaga en la propuesta de aéreas como la estatal Aerolíneas Argentinas. La demanda de tickets a la ciudad en Florida es tal que, indicaron a iProfesional fuentes ligadas a la compañía, durante junio se añadirán dos vuelos a la oferta de servicios semanales a ese destino.

"Ahora se están operando 6 vuelos. Todos los días menos los martes. En junio habrá 8, siempre semanales", comentaron desde el entorno de la empresa.

La compra de vuelos a Miami se aceleró en las últimas semanas, conforme se consolida Estados Unidos como una plaza donde es posible acceder rápidamente a la vacuna contra el coronavirus, además de que las actividades que se pueden realizar exhiben menores restricciones.

Recientemente, hasta el ex presidente Mauricio Macri contó que aprovechó un viaje a Estados Unidos para recibir la vacuna de Johnson & Johnson contra el coronavirus.

"Estando en EE.UU. pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson. Recordemos que la Argentina podría haber tenido a su disposición millones de vacunas que no supo negociar", escribió el líder del PRO en su cuenta de Facebook.

Desde el entorno de Aerolíneas Argentinos comentaron a iProfesional, en sintonía con esta tendencia de demanda acelerada, que en términos de venta de tickets "mayo está mayormente completo", mientras que ya el mes de junio "viene vendiéndose bien".

"Durante el primer trimestre –a Miami– hubo una ocupación promedio de 52 por ciento, que en abril subió al 61. Esta última semana estuvo en casi un 75 por ciento", afirmaron las fuentes consultadas.

Tendencia en Hot Sale

En Avantrip señalan que la tendencia de optar por el viaje a Estados Unidos comenzó a transformarse en tendencia a partir del 15 de abril. A partir de ese momento, se señala, la compra de vuelos a Norteamérica con destino específico a Miami empezó a liderar la intención de compra.

Desde la firma mencionada afirman que el "turismo de vacuna" es la variable que alienta la comercialización de vuelos a ese destino. Detrás de la ciudad en Florida se ubica, por un motivo similar, Nueva York.

La búsqueda de tickets a Miami lidera la demanda de vuelos en el Hot Sale.

Volalá es otra de las firmas que exponen la decisión de los argentinos de salir del país en búsqueda de la vacuna. El 60 por ciento de las reservas de vuelos abrochadas en lo que va de Hot Sale corresponde a viajes hacia Miami, Los Ángeles y Nueva York.

En cuanto a los valores bajo los cuales se comercializan los pasajes, para la última semana de mayo empresas como LATAM o Avianca ofrecen vía distintas plataformas online tickets a precios que parten de los 300.000 pesos. Ya si la intención es trasladarse en junio, compañías como Delta promueven viajes desde los 275.000 pesos.

Por el lado de Aerolíneas, la estatal ya comercializa servicios para trasladarse a partir del 10 de junio, con regreso pautado para varios días después, por alrededor de 260.000 pesos.