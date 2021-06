Atención inversores: cuáles son las zonas donde los precios de propiedades mejor resisten la crisis

Mientras el mercado tiende a la baja, el corredor norte de CABA y GBA sostiene los precios, y también es el que más transacciones tiene en estos momentos

Es el noveno trimestre consecutivo en el que los precios de las propiedades usadas bajan en la capital porteña. Incluso, durante el último trimestre, la cotización en dólares de los departamentos descendió un 4,1%, totalizando un 17,4% en la comparación interanual.

Estos datos, publicados en el último Reporte Inmobiliario, sin embargo contrastan con lo que viven algunos barrios en CABA y las zonas más acomodadas del Gran Buenos Aires (GBA).

"Los barrios más tradicionalmente establecidos como el corredor norte, tanto de la Ciudad de Buenos Aires (Recoleta, Barrio Norte, Palermo, Belgrano y Puerto Madero) o del Gran Buenos Aires (Olivos, Vicente López, San Isidro y Nordelta, entre otros) no muestran una dinámica de reducción del valor", indica Daniel Zampone, asesor inmobiliario.

Y agrega: "especialmente los del Gran Buenos Aires que, por el contrario, han tenido un repunte en las ventas por tratarse de casas en country, barrios cerrados o abiertos".

¿Por qué sucede esto? "Ya sabemos que la modalidad de trabajo remoto abrió las puertas a la búsqueda de barrios cerrados, alejados de la ciudad, precisamente por esta posibilidad de trabajo no presencial. En ese sentido, los countries están teniendo una demanda poco usual", señala, Oscar Puebla, titular de la inmobiliaria que lleva su apellido.

La búsqueda de casas con parque es lo que mueve el mercado actualmente.

"Si a esto sumamos la baja del precio en dólares de la construcción, podemos decir que si vendemos un departamento de 100 metros cuadrados en Palermo, que puede darse en aproximadamente u$s250.000, entonces hacemos negocio comprando una casa a estrenar, de 240 metros cuadrados, y con un hermoso terreno de 1000 metros cuadrados, en Pilar", detalla Puebla.

Un punto a tener en cuenta antes de tentarse y firmar la escritura: un elemento clave en el valor final de estos inmuebles son las expensas. "Los countries mas antiguos suelen tener estos gastos fijos muy altos, razón por la que las casas antiguas se venden a valor de terreno. Por el contrario, en barrios privados más nuevos las expensas son más accesibles", dice Puebla.

Entonces, si se opta por comprar una casa ya construida, y si los propietarios no necesitan hacerse del dinero de la venta, seguramente no están dispuestos a realizar una rebaja significativa y por eso esos inmuebles no se están vendiendo. "Está claro que la mejor opción es construir o comprar una casa que ya esté a punto de ser terminada. Además, la inversión en esas zonas siempre ha sido un buen resguardo de capital a futuro", aconseja el directivo de Puebla Inmobiliaria.

Oportunidades

Zampone no deja de reconocer que el mercado inmobiliario viene viviendo una difícil situación. "Seguimos observando una baja de precios. Si hacemos un comparativo con los valores que había en la prepandemia, estos bajaron entre un 10% y un 20%. Esto se da como consecuencia de la falta de compradores a raíz de la ausencia de créditos hipotecarios, la pandemia y la inestabilidad en el mercado entre otros".

Para este asesor, quienes están buscando oportunidades deben mirar hacia el Sur de la Capital Federal. "Los barrios que más rápidamente han logrado aggiornarse a la tendencia a la baja en el valor de las propiedades son La Boca, Barracas y Mataderos, entre otros".

Por el bajo precio de la construcción, hoy es conveniente comprar un terreno para construir

Además, también Caballito, Monte Castro, Villa del Parque y Villa Devoto ofrecen hoy la posibilidad de concretar buenas compras, y donde los expertos aseguran que crecen las transacciones. "Son zonas que están viendo el surgimiento de varios desarrollos de pozo que, indudablemente, son excelentes opciones para invertir", explica Zampone.

Finalmente, si lo que se busca es comprar para conseguir una renta mediante un alquiler, desde Meta Desarrollos, aseguran que lo mejor es comprar en el corredor norte de la Ciudad de Buenos Aires. "En estos casos, el público al que están dirigidos es de un nivel ABC1, que sufre menos frente a los vaivenes de la economía. Un detalle es que hoy hay escases de unidades de tres y cuatro ambientes, y por eso éstas ofrecen una mejor tasa de retorno", afirma Martín Funes, socio fundador de la desarrolladora.