El precio de la carne subió 6% en mayo y acumula un 76% en un año

Estos números se dan en medio de la puja que se viene dando entre el Gobierno y el campo por el cierre temporal de las exportaciones de carne vacuna

En medio de la tensión entre el campo y el Gobierno por el cierre de las exportaciones de carne, os precios de los diferentes cortes en el mercado interno subieron 6% en promedio en mayo y acumula un 76,2% en un año.

Así lo indicó un informe del Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (IPCVA) La muestra bajo análisis está restringida a 80 carnicerías y 40 supermercados de Capital Federal y Gran Buenos Aires.

En mayo, los cortes que más subieron fueron el osobuco y la picada común, trepando un 10% y ,le sigue, la tortuguita, con un alza del 8%.

Mientras que en el acumulado del año, el asado de tira es el corte que más subió, superando un 90% en comparación mayo de 2020 contra mayo de este año. Le continúa la falda, con una suba del 85% y en tercer lugar, quedó el vacío on un incremento del 84%.

Uno de los motivos de la suba de la carne tuvo que ver con el paro del campo que se extendió por 14 días. Previo al cese de comercialización de hacienda, las categorías destinadas al consumo interno (novillitos y vaquillonas) tuvieron una suba del orden del 10 al 20% en el mercado de Liniers que luego se trasladó hacia el consumidor.

Recién el viernes pasado se dio un ingreso masivo de cabezas en el principal mercado concentrador pero los valores se mantuvieron o cayeron levemente en comparación a lo que se comercializó previo a la medida de fuerza dispuesta por la Mesa de Enlace.

En tanto, del mismo informe se desprende que también las otras carnes mostraron incrementos. Por ejemplo, el precio del pollo fresco tuvo un alza del 2%, alcanzando un acumulado de casi 60% y el pechito de cerdo, subió 3,8% y llegó al 67% en un año.

Mientras el Gobierno continúa con el objetivo de ir a fondo contra la informalidad en el sector cárnico. El domingo la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) inició un operativo de fiscalización sobre los 154 frigoríficos más grandes del país y afirma que hasta el momento detectó irregularidades en 9 de cada 10 establecimientos.

"Los establecimientos investigados explican el 72% de la faena total. Los procedimientos abiertos por las áreas de fiscalización permitieron identificar maniobras de subfacturación y/o no declaración de operaciones en el 90% de los frigoríficos relevados", afirmaron desde la AFIP, y añadieron que "se detectaron matarifes (usuarios de servicio de faena) que recurrieron al uso de facturas apócrifas, sociedades sin sustancia y prestanombres, para comercializar más de 500.000 cabezas de ganado entre 2018 y 2020".

Impacto en la canasta básica

La Canasta Básica de Alimentos (CBA) aumentó en mayo un 4,29% en los comercios de cercanía de los barrios populares del conurbano y en los primeros cinco meses del año los productos de carnicería se incrementaron un 36,05%, seis veces más que el 6,21% que en el mismo lapso subieron los de verdulería.

"Cinco meses de incrementos permanentes en los productos de la Canasta Básica golpean el presupuesto de toda la población, y especialmente sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad", señaló el Instituto de Investigación Social, Política y Económica Ciudadana (ISEPCi).

En un informe elaborado por Isaac Rudnik y Juan Fresno, la entidad vinculada a la agrupación Barrios de Pie indicó que "el poder adquisitivo de los ingresos de los sectores populares en general y de los trabajadores en particular, no dejan de deteriorarse al ritmo de los incesantes aumentos de los alimentos", en un contexto en el que "las políticas que el gobierno ha instrumentado hasta ahora no han dado resultados".

"El inicio del 2021 no fue muy auspicioso", admitió ISEPCi, que al respecto precisó que "en enero los alimentos se incrementaron 4,5%, en febrero 3,09%, en marzo llegó al 5,18%, en abril fue del 3,47% y en mayo un 4,29% más que el mes pasado".

En cinco meses, la carne aumentó seis veces más que frutas y verduras en el conurbano

Evolución de los precios

El Instituto realiza periódicamente un relevamiento de los precios de los comercios de cercanía en los barrios populares del conurbano, que por lo general no están incluidos en los acuerdos oficiales de precios y, por ende, muestran incrementos superiores a los de los grandes puntos de venta como supermercados e hipermercados.

"En los primeros cinco meses las verduras subieron 6,21%, mientras que los alimentos que se adquieren en almacén aumentaron 19,02% y para comprar carne hubo que desembolsar en promedio un 36,05% más que a fin del año pasado", precisó.

En los cinco meses transcurridos, según ISEPCi, "el incremento de la Canasta Básica de Alimentos fue del 22,26%", en tanto "el salario y la jubilación mínimas tuvieron aumentos muy por debajo de esos porcentajes", con subas del 16% y el 22,26%, respectivamente.

Ese deterioro del poder de compra de los sectores más vulnerables ocurre "mientras la actividad general de la economía se va recuperando aun con las dificultades propias de las restricciones que impone la pandemia", manifestó.

En los primeros cinco meses las verduras subieron 6,21% y los alimentos que se adquieren en almacén aumentaron 19,02%

Asimismo, la entidad destacó que "las exportaciones producen mayores ingresos externos por los aumentos de los precios internacionales de los productos que exporta el país; crecen el saldo comercial y la recaudación impositiva, y se va reduciendo el déficit fiscal".

"Seguimos reclamando el congelamiento inmediato de los precios de los 57 productos de la Canasta Básica de Alimentos como primera medida que permita detener la continuidad de la sangría permanente de los recursos de las familias de los sectores populares", remarcaron Rudnik y Fresno.

En ese sentido, señalaron que "hay que impedir que se siga repitiendo lo sucedido una y otra vez en la historia reciente", en referencia a que "mientras la economía crece los ingresos de los trabajadores decrecen, y los que se apropian de los beneficios del nuevo período de desarrollo vuelven a ser los grupos económicos más poderosos".