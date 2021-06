Alvarez Agis alertó que cuanto más la Argentina se aleje de la pandemia, más le va a costar cerrar con el FMI

El ex viceministro de Economía de Cristina Kirchner pide que se acelere el acuerdo con el organismo. Además dice que se tendrá que relajar el cepo

El ex viceministro de Economía de Cristina Kirchner, Emmanuel Alvarez Agis, cree que el Gobierno debería acelerar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y cerrarlos antes de las elecciones para aprovechar que, en medio de la segunda ola de la pandemia en el país, no podrán pedirle demasiado. "Cuanto más te alejes de la pandemia más difícil va a ser con el Fondo. Cuanto antes tengamos el acuerdo será mejor para los intereses de la política argentina", señaló en un evento del Instituto Argentino de Ejecutivo de Finanzas (IAEF).

Agis, que ahora dirige la consultora PxQ, dice que si bien el Fondo "reflexionó", no cambió tanto como para no pedirle ciertas cosas a la Argentina. Por eso, cree que la debilidad de la economía argentina por la pandemia podría ayudar a tener un programa menos duro. "Si vas al Fondo con ese programa y el Fondo te dice que no aplicas, a pesar de que le dice al resto del mundo que gaste para solventar la pandemia y te pide hacer ajuste, tenés más razones para decirle que no", advierte.

Agis, que sonó como candidato a ministro de Alberto Fernández, pidió acelerar un acuerdo El cepo tal cual está no va más

En otro momento de la charla del IAEF, y con respecto a qué hacer con el cepo cambiario, sostuvo que en la Argentina se tiene que dar una normalización de la cuenta capital. "Cuando un inversor mira si tiene ventajas en la Argentina, el principal punto es que si el proyecto va bien y tiene que remitir utilidades no podés. El nivel de controles de capitales fue una reacción, pero ahora estamos en materia de control de cambios como un problema del huevo y la gallina", agregó.

"El Gobierno dice que no puede abrir ni relajar el cepo porque no 'tengo los dólares', pero los dólares te dicen que no entran porque no relajas el cepo. Un cambio de expectativa permanente es un programa económico que pueda ir quitando los controles", alertó.

Para Agis, quien fue candidato a ministro de Economía de Alberto Fernández (pulseada que perdió con Martín Guzmán), "la única opción es relajar la cuenta capital".

"Hoy la Argentina no tiene hot money ni capitales especulativos, son los únicos que no necesita. Hoy está limpia de capitales de corto plazo. Imaginar una cuenta capital en donde entrar por 2 meses y hacer tasa no te conviene, que sea expulsiva para capitales de corto plazo. Hoy no le conviene a nadie que Argentina libere el cepo, todos estaríamos peor. Si estoy viendo de hacer una inversión en el sector real, es una cosa, Que sea más restrictiva para las financieras y menos para la economía real", pidió Agis.

Por otro lado, el titular de PxQ y uno de los economistas que se jacta de tener línea directa con Cristina Fernández de Kirchner, afirmó que la Argentina tiene un problema de credibilidad que trasciende la grieta.

Agis dice que el BCRA tiene margen para controlar la dolarización pre electoral Demanda de dólares y déficit

"Problemas muy distintos que le pegaron a la credibilidad. Por definición no podés salir prometiendo, sino con hechos. Es obvio que Argentina necesita presentar un programa macroeconómico. Para mí, el hecho concreto es que los lineamientos básicos tienen que ser compartidos a los 2 lados de la grieta. Y el acuerdo con el FMI tiene que ir al Parlamento. Después hay que cumplir el programa", sostuvo.

Otras definiciones de Emmanuel Alvarez Agis en la charla con el IAEF fueron las siguientes:

-"Lo fiscal es la consecuencia de los problemas no las causas. Cuando decís que hay que ajustar vas a una espiral descendente en términos de crecimiento. La norma en el mundo es que países muy parecidos a la Argentina han podido vivir con déficit moderados de 2 puntos del PBI porque han podido honrar su deuda. El problema de la Argentina es que un shock fiscal no va a ser soportado en lo político ni social".

-"Si tenés un programa que es compartido por los 2 polos de la Argentina y eso apuntala el crecimiento, la economía recupera y aprovecha para mejorar su perfil fiscal".

-"Antes de las elecciones sube la demanda de dólares, típico período de dolarización de carteras. El BCRA está mejor parado ahora".

-"Si ves la incertidumbre que el gobierno ha generado, fue más por sus dichos que por sus actos. Porque aplicó un programa de estabilización, con ese éxito chiquito debería aprovechar para quitar incertidumbre".

-"En las actuales condiciones, cualquier devaluación abrupta hace que la inflación te la come en 6 meses. No es buena idea devaluar sin más nada. Mi impresión es que es mejor apostar a un programa".