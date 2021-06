Confirman un bono extraordinario de $6.000 en julio: ¿quiénes lo cobran?

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, anunció un plus en el mes de julio para los titulares de un programa existente

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirmó este jueves que se otorgará un bono extraordinario de 6000 pesos para todas y todos los titulares del programa Potenciar Trabajo, que se acreditará en el mes de julio.

"Vamos a otorgar un bono extraordinario de mitad de año a cerca de un millón de personas que forman parte del programa Potenciar Trabajo, con el objetivo de sostener sus ingresos e inyectar dinero que promueva el consumo a nivel local", explicó el ministro.

En ese marco, Arroyo explicó que "desde el Gobierno nacional vamos analizando de forma permanente la situación social y este bono se suma a la ampliación de la tarjeta Alimentar que efectivizamos a partir de mayo, siempre con el objetivo de llegar a quienes más lo necesitan, como señala el presidente Alberto Fernández".

El Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local "Potenciar Trabajo" incluye a cerca de un millón de personas y tiene como objetivo contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica.

"Vamos a otorgar un bono extraordinario de mitad de año a cerca de un millón de personas", explicó el ministro Arroyo

Potenciar Trabajo: Calendario de aumentos 2021

Además de entregar un bono extraordinario de 6.000 pesos en julio, el Potenciar Trabajo aumentará según lo dispuesto por la resolución del Consejo del Salario, ya que su monto corresponde al 50% de esta cifra. Así, el próximo incremento sera del 35% en siete partes que se inició en abril de 2021 y finalizara en la liquidación de febrero de 2022.

Los aumentos se dividirán de la siguiente manera:

Abril: 9%

Mayo: 4%

Junio: 4%

Julio: 3%

Agosto: 5%

Noviembre: 5%

Febrero: 5%

Potenciar Trabajo: Nueva fecha límite de actualización de datos

A través de la resolución 121, el Ministerio de Desarrollo Social oficializó la prórroga hasta el próximo 18 de junio inclusive.

Potenciar Trabajo: Paso por paso, cómo realizar la actualización de datos

La deben realizar las y los titulares de Potenciar Trabajo (incluye los titulares ex Argentina Trabaja, ex Ellas Hacen, ex Hacemos Futuro, ex Proyectos Productivos Comunitarios).

La actualización es de carácter PERSONAL y OBLIGATORIO y se podrá realizar hasta el próximo viernes 18 de junio inclusive.

Además de entregar un bono extraordinario de $6.000 en julio, el Potenciar Trabajo aumentará su monto en los próximos meses

Actualización de datos: ¿Cómo es el trámite?

1) Actualización de datos personales

Allí la o el titular confirma o modifica sus datos personales (nombre, apellido, dirección real, número de documento) y actualiza sus datos de contacto (teléfonos, emails, modo de contacto preferido).

2) Validación o selección de unidad de gestión

Allí la o el titular podrá:

confirmar la unidad de gestión asignada, modificar la unidad de gestión asignada, elegir ninguna.

En el caso de no tener asignada una unidad de gestión, al titular le aparecerá la opción de modificarla. Desde esa opción, podrá elegir directamente una unidad de gestión gubernamental o no gubernamental disponible en el listado.

Ingresar a www.potenciar-trabajo.mds.gob.ar/

Podrás identificarte con tu datos de Anses o bien con el Renaper