Tarjeta Alimentar: el Gobierno analiza quitar el pago del IVA a los beneficiarios

El ministro Daniel Arroyo dijo que "la idea es que la persona que compre con la Tarjeta Alimentar tenga descuento para que paguen menos impuestos

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anticipó que en el Gobierno nacional analizan la posibilidad de reducir el IVA en los alimentos que se compren con la Tarjeta Alimentar.

"La idea es que la persona que compre con la Tarjeta Alimentar leche, carne, frutas y verduras tenga descuento del IVA para que paguen menos impuestos los que menos tienen", dijo Daniel Arroyo en declaraciones a Radio 10.

"Que no paguen IVA quiere decir un hecho de justicia distributiva porque el que tiene menos, pagará menos impuestos, pero también orientar a la buena nutrición real", apuntó el ministro de Desarrollo Social.

Respecto al mecanismo que se aplicará para reducir el IVA a las compras con Tarjeta Alimentar, Daniel Arroyo estimó que "lo más probable es que no se necesite una ley para esto, sino que lo que vamos a hacer es que directamente a cada persona que compre uno de estos alimentos, se le reintegre ese porcentaje en la misma tarjeta".

En diálogo con Radio 10 y El Destape, el funcionario no descartó el regreso del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). "Un nuevo IFE no está descartado. Estamos evaluando todas las alternativas. Está claro que a más frío hay más dificultades con el coronavirus y que estamos en una situación crítica en materia social", señaló.

¿Cuál es el monto que otorga la tarjeta?

La Tarjeta Alimentar permite comprar todo tipo de alimentos, salvo bebidas alcohólicas, y también incluye algunos productos de higiene y pañales. Los montos que se acreditan dependen de la condición de los beneficiarios.

Familias con un hijo o hija de hasta 14 años de edad o discapacitado: $6000 mensuales.

Familias que tienen 2 hijos o hijas en la misma franja etaria (o uno con discapacidad): $9000 por mes.

Familias con tres o más hijos o hijas menores de 14 años: $12.000 mensuales.

Personas beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo: $6000 por mes.

Qué pasa si no se consume el monto total del mes

El monto mensual a invertir es un 100% mayor que seis meses atrás

Si se tiene en cuenta que la Tarjeta Alimentaria solo permite la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas, y no se puede extraer dinero en efectivo, muchos tienen la duda de si algún mes no se utiliza el total que se deposita, si ese monto se pierde o se acumula con el siguiente.

La respuesta es contundente: la Tarjeta Alimentar no es para ahorra dinero sino que es para gastar en elementos de la canasta básica. Por ese motivo los saldos mensuales no son acumulativos. Esto significa que si queda un monto sin usar del mes, al siguiente vuelve automáticamente a cero antes de recibir la siguiente carga.

Los beneficiarios deberán esperar a que la ANSES anuncie las fechas de pago de junio

Cómo puedo consultar el saldo

Los beneficiarios pueden consultar su saldo de diversas maneras, aunque en primer lugar deben saber qué banco emitió su tarjeta ya que el dinero disponible en cuenta se debe confirmar ingresando al sitio web de cada entidad bancaria.

En el caso del Banco Nación, además de la web se puede consular telefónicamente.

Banelco: 011-4320500.

Red Link: 0800-222-7373.

Tarjeta alimentaria de débito Mastercard azul: 0810 666 4803.

Tarjeta alimentaria de débito VISA: 0810-666-3400.

Mensajes de texto: en la documentación que se emite con la Tarjeta Alimentar figura un teléfono impreso al que se puede enviar un mensaje de texto gratis para consultar el saldo.

Por cajero automático: cuando se ingresa la tarjeta en los cajeros Link o Banelco, se selecciona la opción "Consultar saldo".

Los indispensables para comprar con la tarjeta alimentaria

De acuerdo a las recomendaciones del Gobierno Nacional, aquello que se puede comprar con la tarjeta alimentaria es lo que contribuya a una alimentación saludable con productos variados y de todos los grupos, que aporten los nutrientes y energía necesarios.

Según las recomendaciones del sitio oficial de la Nación, cuando se elige lo que se va a comprar con la tarjeta alimentaria, se detalla que los alimentos frescos y mínimamente procesados, son importantes para evitar el exceso de sal, azúcares y grasas.

Por otro lado, se recomienda evitar por ejemplo gaseosas, jugos y aguas saborizadas; embutidos, snacks y golosinas.

Alimentos recomendados

Entre los alimentos que se puede comprar con la tarjeta alimentaria, el Gobierno recomienda algunos específicos como los que se describen a continuación. Entre ellos contemplan:

Leche, yogur y quesos

Frutas y verduras

Carnes y huevos

Legumbres, cereales, papas, pan y pastas

Panes

Aceites, frutas secas y semillas

De acuerdo a la explicación del Gobierno, los lácteos ayudan a crecer y mantener huesos y dientes fuertes, ya que aportan el calcio y proteínas que se necesita durante toda la vida. Las leches en polvo deben conservarse en un lugar fresco, seco y en su envase original (siempre bien cerrado). Si elegís leche larga vida, una vez abierta, debe ir a la heladera.

¿En qué lugares se puede usar la tarjeta?

Además de saber lo que se puede comprar con la tarjeta alimentaria, es importante conocer que se puede utilizar en cualquier tipo de comercio que cuente con posnet:

Comercios

Almacenes

Supermercados

Ferias

Mercados Populares

Desde el Ministerio de Desarrollo Social se están organizando ferias itinerantes de la economía popular y la agricultura familiar que cuenta con ese medio de pago. Asimismo, en pocos meses estará disponible un aplicativo que permitirá realizar las compras a través del celular.