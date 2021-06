Bono Anses: Santiago Cafiero confirmó el pago extraordinario para jubilados

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el Ministerio de Economía, ultiman los detalles del nuevo bono de refuerzo para jubilados.

"Estamos trabajando con el Anses y el Ministerio de Economía para ver bien el bono a jubilados", señaló el funcionario en diálogo con Radio 10.

La medida apuntará a los beneficiarios de haberes mínimos como compensatorio a la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación trimestral.

"Entre el 2017 y el 2018 las jubilaciones perdieron un 20%, fuimos dando aumentos desde el poder Ejecutivo todo el año pasado", repasó Cafiero.

Tras la suba del 12,12% para el conjunto de las programas de Anses y la ampliación de la Tarjeta Alimentar que se efectivizó en mayo, el titular de la cartera nacional insistió en que el Gobierno cuenta con "una política social sostenida".

"El 57,7% de los chicos de nuestro país son pobres, por eso duplicamos el monto de la alimentar, tenemos una política social sostenida. Duplicamos el programa Potencias Trabajo, ampliamos la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar llega a mas personas", apuntó.

En abril y mayo ya había otorgado dos bonos de 1.500 pesos cada uno, en procura de "ganarle" a la inflación. En ese momento lo recibieron unos 5 millones de jubilados, pensionados, pensiones no contributivas y PUAM que cobraban menos de $ 30.856.

Fuentes de la administración de Alberto Fernández insistieron en que el "objetivo" es que quienes perciben la mínima "sean los primeros beneficiados".

Aclararon que no sólo se mira a ese sector, sino también a los asalariados, que también son castigados por la suba de precios.

En estos seis primeros del año las jubilaciones y pensiones recibieron dos aumentos trimestrales (8,07% y 12,12%) lo que punta a punta representa un alza del 21,2%. Con una suba promedio de los precios del 3% en junio, la inflación de la primera mitad de 2021 sumará el 25,1%. Representa una pérdida inter-semestral del 3,1%.

En tanto, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extendió el reintegro del 15% en compras para beneficiarios de los haberes jubilatorios, Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AEU).

Bono extraordinario para titulares de Potenciar Trabajo

El Gabinete económico evalúa la iniciativa en medio del complejo escenario económico

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirmó que se otorgará un bono extraordinario de 6.000 pesos para todas y todos los titulares del programa Potenciar Trabajo, que se acreditará en el mes de julio.

"Vamos a otorgar un bono extraordinario de mitad de año a cerca de un millón de personas que forman parte del programa Potenciar Trabajo, con el objetivo de sostener sus ingresos e inyectar dinero que promueva el consumo a nivel local", explicó el ministro.

En ese marco, Arroyo explicó que "desde el Gobierno nacional vamos analizando de forma permanente la situación social y este bono se suma a la ampliación de la tarjeta Alimentar que efectivizamos a partir de mayo, siempre con el objetivo de llegar a quienes más lo necesitan, como señala el presidente Alberto Fernández".

El Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local "Potenciar Trabajo" incluye a cerca de un millón de personas y tiene como objetivo contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica.

Potenciar Trabajo: Calendario de aumentos 2021

Además de entregar un bono extraordinario de 6.000 pesos en julio, el Potenciar Trabajo aumentará según lo dispuesto por la resolución del Consejo del Salario, ya que su monto corresponde al 50% de esta cifra. Así, el próximo incremento sera del 35% en siete partes que se inició en abril de 2021 y finalizara en la liquidación de febrero de 2022.

Los aumentos se dividirán de la siguiente manera:

Abril: 9%

Mayo: 4%

Junio: 4%

Julio: 3%

Agosto: 5%

Noviembre: 5%

Febrero: 5%

Potenciar Trabajo: Nueva fecha límite de actualización de datos

A través de la resolución 121, el Ministerio de Desarrollo Social oficializó la prórroga hasta el próximo 18 de junio inclusive.

Potenciar Trabajo: Paso por paso, cómo realizar la actualización de datos

La deben realizar las y los titulares de Potenciar Trabajo (incluye los titulares ex Argentina Trabaja, ex Ellas Hacen, ex Hacemos Futuro, ex Proyectos Productivos Comunitarios).

La actualización es de carácter PERSONAL y OBLIGATORIO y se podrá realizar hasta el próximo viernes 18 de junio inclusive.

Además de entregar un bono extraordinario de $6.000 en julio, el Potenciar Trabajo aumentará su monto en los próximos meses

Actualización de datos: ¿Cómo es el trámite?

1) Actualización de datos personales

Allí la o el titular confirma o modifica sus datos personales (nombre, apellido, dirección real, número de documento) y actualiza sus datos de contacto (teléfonos, emails, modo de contacto preferido).

2) Validación o selección de unidad de gestión

Allí la o el titular podrá:

confirmar la unidad de gestión asignada, modificar la unidad de gestión asignada, elegir ninguna.

En el caso de no tener asignada una unidad de gestión, al titular le aparecerá la opción de modificarla. Desde esa opción, podrá elegir directamente una unidad de gestión gubernamental o no gubernamental disponible en el listado.

Ingresar a www.potenciar-trabajo.mds.gob.ar/

Podrás identificarte con tu datos de Anses o bien con el Renaper