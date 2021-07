Descuentos de hasta 30% en la compra de alimentos: a quiénes está destinado el beneficio

Durante el mes de julio, habrá descuentos especiales en comercios de barrio y supermercados y hasta un 50% en la adquisición de garrafas

El Banco Provincia ofrecerá a lo largo de julio descuentos especiales de 30% para la compra de alimentos en comercios de barrio, 20% en supermercados y 50% para la adquisición de garrafas, informó la entidad oficial.

Los beneficios estarán disponibles para todas las personas que utilicen como medio de pago la billetera digital gratuita Cuenta DNI.

Para poder implementar estos beneficios, el Ministerio de Hacienda bonaerense destinará $1.000 millones para cubrir los descuentos.

El ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López, aseguró que "en este contexto económico tan complejo generado por la pandemia seguimos impulsando medidas para apuntalar la actividad económica".

"En este caso, estamos contribuyendo desde el Gobierno provincial para que Banco Provincia continúe ampliando el uso de Cuenta DNI, y cumplir así el doble objetivo de beneficiar tanto a comerciantes como a consumidores, mediante descuentos para la compra de alimentos y garrafas", sostuvo.

En julio, también habrá descuentos de: 15% en comercios de barrio que no pertenezcan al rubro "alimentos"; 15% en combustible en estaciones de servicio YPF; y 30% en el pago de servicios.

Los beneficios son para todas las personas que utilicen como medio de pago la billetera digital gratuita Cuenta DNI

Todos los descuentos del Banco Provincia

30% en almacenes de barrio

20% en supermercados

50% en garrafas

15% en comercios de barrio que no pertenezcan al rubro "alimentos"

15% en combustible en YPF

30% en el pago de servicios

Días de descuento

El descuento de 30% en comercios de cercanía estará vigente todos los días de julio, con un tope de $1.000 por semana y persona.

Por su parte, el 20% en supermercados será los días 13 y 14 del mes y tendrá un tope de $800 por vigencia y persona, mientras que el descuento de 50% en garrafas también estará disponible durante todos los días, con un tope de $800 por vigencia y persona.

Para el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, destacó que "Cuenta DNI es una billetera digital gratuita, fácil de usar y segura, que permite comprar en más de 28 mil comercios de toda la provincia sin manipular efectivo".

El 20% de descuentos en supermercados será los días 13 y 14 del mes de julio

Agregó que "día a día les simplifica la vida a millones de bonaerenses y ayuda a los comercios a mejorar sus ventas y aumentar su rentabilidad, porque ofrece la acreditación inmediata de los fondos y tiene las comisiones más bajas del mercado".

"En poco más de un año la billetera sumó 3.3 millones de personas usuarias, de las cuales el 51% son nuevos clientes y clientas del Banco", precisó y agregó que el gobernador Axel Kicillof "ve a Cuenta DNI como una herramienta de inclusión financiera que permite impulsar diversas políticas públicas desde el Estado bonaerense".

Los beneficios con subsidio del Gobierno provincial se suman a los que la banca pública bonaerense brinda todos los meses a través de su billetera digital.

Cómo podés sacar la cuenta DNI

Es muy fácil sacar la Billetera Digital Argentina desde tu celular. Simplemente tenés que descargar la app, abrirla y ahí seguir los siguientes pasos:

- Sacale una foto a tu DNI. De adelante y después de atrás. Recordá poner la cámara del teléfono en forma horizontal (igual que el DNI), no mover la mano al sacarla, y usar un fondo pleno (de un solo color, que no tenga textura y/u otros documentos, papeles, etc. Asegurate que sea una foto nítida.

- Sacate una foto vos donde se vea bien tu cara. Si podés, pedile a alguien que te saque la foto para usar la cámara trasera del móvil que suele tener mejor calidad.

- Completá tus datos personales.

- Y listo. El Banco Provincia verificara los datos usando diversas bases de datos como RENAPER, ANSES y AFIP, y validará tu cuenta.