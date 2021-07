Melconian: "A fin de año, el dólar real va a estar entre 190 y 200 pesos"

El economista lanzó advertencias sobre el tipo de cambio y también sobre la emisión monetaria. Qué dijo acerca del acuerdo con el FMI

El economista Carlos Melconian compartió sus preocupaciones sobre el rumbo económico de la Argentina y planteó una seria advertencia sobre el futuro del dólar, al decir que el Gobierno no debería "atrasar groseramente el tipo de cambio, porque después le va a saltar como resorte".

Además, alertó: "Hacia fin de año, la brecha cambiaria se expresará en un dólar real de entre $190 y $200, aunque el Gobierno busca cumplir con el tipo de cambio oficial del presupuesto de $ 102".

Melconian habló vía Zoom en el marco del 44 aniversario de la Fundación Mediterránea disertó vía Zoom. Allí, se explayó en un análisis que tituló "Pandemia, política y economía en el año electoral 2021". Según su análisis, el Gobierno enfrenta un escenario complicado no sólo en relación al dólar, sino también por la inflación y la recesión.

El ex presidente del Banco Nación aseguró que la Argentina viene de diez años de retroceso institucional y sostuvo que "la gestión de Gobierno es mala", si bien la pandemia es un problema serio para el mundo, e Argentina es más grave por la gestión.

Dólar: Melconian alerta sobre un "efecto resorte".

El problema de la emisión monetaria

El economista subrayó que "la emisión monetaria termina en inflación" y descató que "la elección va a marcar la cancha del rumbo económico". Y recordó que en el mundo, en las últimas elecciones con este escenario de pandemia, perdieron todos los oficialismos. No obstante, remarcó las excepciones que se dieron en las provincias de Misiones y Jujuy.

Además, sobre las elecciones aseguró que si bien el oficialismo tiene un piso alto de electores, "es la primera vez que enfrenta una elección con un 50 por ciento de inflación y un PBI del 6 por ciento", además de los índices de pobreza que rondan el 40 por ciento.

Destacó que a su entender el plan económico del gobierno se basa en alimento y energía barata y sostuvo que la alta inflación "le genera un dolor de cabeza, pero a favor tiene que le licua el gasto público y la deuda en pesos" con lo que tienen controlado el tipo de cambio y sostienen el atraso tarifario y los subsidios.

Melconian volvió a advertir sobre los efectos de la alta emisión monetaria.

Un dólar tenso

Melconián volvió a recordar que Gobierno consiguió un volumen de dólares gracias a las liquidaciones de la agroexportación, y con este excedente cubrió parte de los vencimientos de la deuda externa. No obstante, advirtió que lse mantiene la brecha entre el tipo de cambio oficial y los financieros y no oficiales. Por eso, aseguró que se votará con "un dólar tenso en un escenario complicado" para el oficialismo y alertó que no se debería "atrasar groseramente el tipo de cambio" porque "después salta como resorte".

Melconian también mencionó que se debe lograr un acuerdo con el Fondo Monetario (FMI) lo antes posible, porque los vencimientos de 2022 son importantes.