¿Habrá fondo para financiar las indemnizaciones por despido?: el Gobierno ya tomó posición

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, fue el encargado de rechazar la posibilidad de cambiar la ley laboral que impone una indemnización para el trabajador que es despedido sin causa. "No hay nada en estudio para cambiar el régimen de indemnizaciones por despido. La flexibilización laboral nunca ha dado resultados en el país", rechazó el ministro en declaraciones radiales, en la mañana del martes.

La propuesta de modificar las indemnizaciones fue presentada por el empresario textil Tedy Karagozian, y es apoyada por distintos sectores industriales. Se trata del proyecto "mochila argentina", una especie de aporte (un seguro) contra despidos, que se activa cuando un trabajador o grupo de trabajadores es despedido de una empresa.

Karagozian argumentó que hoy en día "las empresas que deben tomar gente no lo están haciendo porque tienen temor. El problema no es tanto el despido sino que cuando lo hace, después no toma gente para recuperarse cuando las cosas mejoras".

Esta mañana, Moroni descartó de plano esa posibilidad.

El sorpresivo respaldo de Facundo Moyano

La iniciativa empresaria tuvo, en su momento, un llamativo respaldo de parte de Facundo Moyano. Tal como publicó iProfesional, Moyano salió a favor de esa medida: "Tenemos que animarnos a hablar del fondo de desempleo, de la mochila austríaca, que fueron propuestas de partidos de centro izquierda y centro derecha en España. ¿Por qué nos vamos a limitar, inclusive yo proviniendo de las fibras sindicales, de reconocer un problema que inevitablemente tiene que tener una solución?". Lo dijo durante una sesión de la Cámara de Diputados que reglamentó el Teletrabajo.

"Tenemos que plantear la discusión del sistema laboral para discutir derechos para los que no los tienen, y para discutir más derechos para los que lo tienen", agregó Moyano desde su banca, el año pasado. En una discusión que recobra entidad ahora, tras la propuesta empresarial.

Al explicar la iniciativa, Karagozian señaló que "consiste en que el empleador pague un seguro a la ANSES a nombre del empleado, que le asegure para el futuro que la antigüedad del empleado lo pueda cobrar en el momento que lo necesita".

"En la Argentina sólo el 20% de los trabajadores cobran las indemnizaciones", agregó el dueño de TN&Platex al fundamentar la propuesta.

Junto con el tema de las indemnizaciones, el ministro de Trabajo anunció formalmente que, a través de un decreto que se oficializará mañana, se adelantó cinco meses las cuotas de pago del salario mínimo vital y móvil, que será de $29.160 desde el mes de septiembre. Y no recién en febrero de 2022, como había quedado previsto en la última reunión de la comisión del Salario Mínimo.

En septiembre, justo antes de las PASO habría una revisión del salario mínimo, de cara a la última parte del año y el inicio de 2022.