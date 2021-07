Los productos del programa "Súper Cerca" no aparecen y los comerciantes se quejan del plan oficial

Los fabricantes admiten demoras en la fabricación de los envases con los precios "sellados", de forma que no haya cambios con el transcurso de las semanas

Hace un mes, el anuncio parecía fácil de cumplir: una lista de sólo 70 productos a precios congelados hasta fin de año. Todos de la canasta básica. La principal novedad era que, acaso por primera vez, los autoservicios "chinos" y almacenes de barro eran incluidos en un programa oficial "cumplible".

Por ahora, y seguramente por varias semanas más, el plan no se cumple. Los productos no llegan a los comercios, tal como fue concebido en el anuncio.

Con excepción de algún lácteo, los productos no están. Los fabricantes admiten demoras en la fabricación de los envases con los precios "sellados", de tal forma que no haya cambios con el transcurso de las semanas.

"Va a demorar 30 a 45 días más", dicen a iProfesional en una de las principales fábricas de alimentos del país. "Pero vamos a cumplir. Estamos muy monitoreados por la secretaría de Comercio", admiten.

Mientras tanto, los comerciantes se quejan. "Hasta el momento no hay nada , esta semana repusimos mercadería, me informan que no hay novedades", se lamenta Yolanda Durán, titular de la cámara que agrupa a los autoservicios "chinos".

Lo mismo cuenta Miguel Calvete, vicepresidente de la Confederación de Comercio y Servicios, también ligado a los comercios "chinos".

Calvete cuenta a iProfesional que cuando los comerciantes van a los mayoristas, muchas veces no encuentran ni los productos ni los precios prometidos en el plan. También los distribuidores tienen problemas para conseguir esos productos.

Desde Comercio Interior aseguran que el programa se cumplirá

Desde la Secretaria de Comercio Interior admiten la demora pero cuentan que los precios no se han movido. Que aunque las fábricas no hayan llegado con los tiempos del sellado de los envases, los precios se respetan.

Para el Gobierno resulta clave, ya en tiempos de campaña electoral, demostrar un enfriamiento en la dinámica inflacionaria. El inicio de julio marcó la inflación más baja de los últimos meses. De acuerdo a los relevamientos de consultoras especializadas en medición de precios "online", la inflación de alimentos en la primera semana del mes se situó por debajo del 1%.

Para la primera semana del mes midió una suba promedio de 0,7%. Fue la menor evolución de los últimos meses. La primera semana de cada mes suele ser la más "caliente" ya que los fabricantes y supermercados cambian los precios en ese momento.

De todos modos, para la consultora económica Eco Go, la proyección de inflación para este mes se acerca al 3%. Unas décimas por debajo a la inflación de mayo y a la estimada de junio, que el Indec revelará recién la próxima semana.

Para el rubro alimentos, no obstante, la inflación (siempre según Eco Go) podría rondar el 3,5%, medio punto por arriba del promedio.

Uno de los rubros que marcó un notable descenso en el precio fue la carne. Según la consultora dirigida por la economista Marina Dal Poggetto, los "cortes traseros" registraro una baja del 3,5% en la primera semana del mes.

Las frutas y verduras, por el contrario, vuelven a mostrarse como los segmentos con mayor volatilidad, en medio de la ola de frío invernal.