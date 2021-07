Daniel Artana: "La forma para resolver la brecha es generando confianza y no sacrificando dólares"

El economista jefe de FIEL advirtió que el Gobierno puede llegar controlando el dólar paralelo a las elecciones pero "rifando" reservas. "Es imprudente".

Daniel Artana, economista jefe de FIEL. Graduado de Licenciado en Economía en la Universidad Nacional de La Plata en 1980 y de Ph. D. in Economics en la University of California, Los Angeles, EE.UU en 1988, el reconocido especialista afirma que el Gobierno puede llegar a las elecciones con los dólares paralelos controlados (a costa de perder reservas) y con una mejora en los bolsillos de la gente vía paritarias e inflación más baja (pero que se "pagarán" esos desequilibrios el año que viene).

-La inflación sigue corriendo al 50% anualizado y el Gobierno dice que en los próximos meses va a empezar a ceder más. ¿Va a empezar a bajar para las elecciones?

-Estamos con una inflación altísima desde hace tiempo que se aceleró a partir de octubre. Hemos tenido meses de 4%. Festejar un 3,2% es un disparate. El Gobierno ha decidido sentarse sobre el tipo de cambio oficial, lo que ayuda, pero se reabran paritarias y esto te genera ruidos. Y los tipos de cambio paralelos te ponen más presión. Creo que la inflación va ir cediendo para la elección pero te vuelve para la primera parte del año que viene. Porque lo que se hace es poner un parche para que se vote por una inflación de 2,5% y no del 4%. Hasta que no haya un plan anti inflacionario serio va a seguir así. Vamos a vivir en un régimen de inflación alta hasta que tengamos la situación fiscal superavitaria.

Artana dice que Gobierno puede llegar a noviembre con una tasa de inflación más baja pero acumulando desequilibrios

-Llegando el período electoral, habrá nuevos aumentos en paritarias y el Gobierno quiere llegar con una mejora en los bolsillos de la gente. ¿Lo va a lograr?

-Las paritarias de acá a las elecciones le van a ganar a la inflación. Pero los desequilibrios no se manifiestan en la inflación de forma inmediata, lo vas a ver después. La moderación monetaria hasta junio te ayuda en algo, de ahí que la inflación sea de 2,5% o 3% mensual y las paritarias un poco más arriba de eso. Y el salario va a mejorar un poco. Si esto va a influir en el voto no lo sé. Si mirás la tendencia del salario privado viene en caída en los últimos años. Creo que el gobierno está tomando muchas medidas que no vienen a resolver el problema de fondo, sino que es algo electoral. Todo el alivio que te están dando ahora, porque te aumentan las paritarias, no suben tarifas, planchan al dólar, etc., el año que viene lo tenes que pagar con creces. Al ciudadano no le va a servir esto, quizás si al gobierno para ganar una elección.

-¿Y cómo siguen las presiones en el mercado cambiario con los dólares financieros? ¿Puede mantenerlo controlado?

-Si rifa reservas probablemente sí pueda, porque es una carrera corte de acá a noviembre. Parecería que están sacrificando reservas para contener la brecha. Como te viene menos superávit comercial hacia adelante, es probable que pierdan parte de las reservas que ganaron en el año. Es imprudente, sí. Porque te quita margen de maniobra para después. La forma para resolver la brecha es generando confianza y no sacrificando dólares. Es parecido a la última parte del gobierno de Macri, tienen una obsesión con el dólar. No está mal, pero si tenés esa obsesión tenes que resolver el problema, no podés sacrificar reservas porque tenes pocas. Creo que lo van a poder contener en esta carrera corta hasta las elecciones.

El economista de FIEL afirma que "rifando reservas" el Gobierno puede llegar tranquilo a las elecciones

-Tener un programa económico es clave y el Gobierno aún no lo pudo mostrar porque esté negociando uno con el FMI. Se va a llegar a un entendimiento rápido que genere más credibilidad?

-No creo que haya un programa lavado con el Fondo, creo que a lo sumo será uno que la Argentina no lo cumpla, como ya ha hecho. Tiene que ser un programa que cierre. El gobierno dice que hay un programa pero no lo hay: hay objetivos y un Presupuesto. Eso no es un programa. La gente cuando planifica lo hace a 2 o 3 años...no a 1. En el programa con el Fondo te tendrías que haber puesto con el tema fiscal y monetario, y eso el gobierno lo hizo solo el año pasado. No se entiende por qué no lo firmaron antes.