En agosto aumenta 5% el GNC, con gran dispersión de precio entre provincias

El sector está fuera del mercado regulado y negocia directamente con productores y comercializadores, lo que genera variedad de precios

El Gas Natural Comprimido (GNC) volverá a subir en agosto. Tendrá un ajuste de entre $2 y $3 por metro cúbico, equivalente a alrededor del 5%. Así, el metro cúbico, que hoy ronda los $36 en Capital y el Gran Buenos Aires, se ubicará en el orden de los $40, mientras que en el interior llegará a los $50.

El sector está fuera del mercado regulado y negocia directamente con productores y comercializadores. En noviembre comenzó a definir un nuevo acuerdo con los proveedores, que se cerró en abril: se logró que el precio no sea en dólares (como se suele cotizar el gas para la industria) y dispuso un ajuste del 30% para mayo, con ajustes trimestrales a partir de ese momento.

Según se acordó entonces, el costo puro del gas debería pasar de representar el 13,5% del precio de la nafta súper de YPF, al 15%. Para alcanzar la meta en 2022, se pautó aumentar medio punto cada tres meses. El ajuste de agosto corresponde a esa planificación y dejará al GNC en un valor del 14% de la nafta súper. Esto calculado sobre un precio de nafta más alto que el que tenía al momento del acuerdo, dado que aumentó 70% entre agosto de 2020 y mayo de 2021.

Sobre este valor se suman luego los costos de transporte y distribución del gas, impuestos, gastos de personal y mantenimiento. Si se mira el precio final del GNC, es equivalente al 40% de la nafta súper, según fuentes del sector.

Suba de costos

Pedro González, vicepresidente de la Cámara de Expendedores de GNC, calculó que la suba en el costo total del GNC será de entre $2 y $3 en agosto, alrededor del 5%. Los números son variables porque existe una gran dispersión de precios en todo el país.

Hay estaciones de servicio en Córdoba donde el GNC puede venderse a casi $60, mientras que en algunos lugares de capital y Gran Buenos Aires -donde se consigue a alrededor de $36- puede encontrarse hasta en $30, "casi menos que el costo". Consideró que un valor promedio de entre $40 y $45 "estaría bien".

El estacionero dijo que no hay explicación racional para los valores extremos. Relacionó los precios récord de Córdoba con problemas de oportunidad, de costo, de logística e incluso con arbitrariedades de los dueños de estaciones servicios que no tienen competencia en muchos kilómetros a la redonda. En la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, por el contrario, dijo que hay un "exceso de oferta". "Hay casi 800 estaciones de servicio y como la demanda no ha crecido, a lo sumo se ha mantenido, las estaciones bajan el precio para sacarle venta al vecino. Eso hace que los precios no sean real", sostuvo.

Para los especialistas, por costos, es conveniente convertir el auto naftero a GNC

Cada vez más gente "se pasa a gas"

Para González sigue siendo muy conveniente en términos económicos el GNC frente a la nafta, sin embargo se vio un freno en las conversiones de los vehículos por la pandemia. La cantidad de unidades que se "pasan a gas" comenzó a recuperar a principio de 2021, pero volvió a desinflarse cuando en mayo se anunció el ajuste del 30% en los precios. "Nada subió menos que el gas, pero igual cuando hay un acomodamiento de precios la gente se retrae", justificó. De acuerdo con registros del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), hay más de 1,7 millón de autos con GNC.

Por otra parte, tampoco se recompusieron todavía los niveles de venta de GNC previos a la pandemia. Actualmente, rondan entre el 70% y el 80% de los despachos de principios de 2020.