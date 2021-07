Con un dólar blue récord en el 2021, expertos recomiendan en qué inversiones apostar y de cuáles huir

Analistas destacan algunos instrumentos para dolarizarse y percibir intereses, más allá de los billetes alternativos. Opciones para los distintos perfiles

El dólar blue continúa con su racha alcista y superó los $182, el valor más alto en lo que va del año, para marcar una brecha del 80% con la cotización oficial. También subieron los dólares bursátiles, aunque a un ritmo más moderado luego de las medidas adoptadas por el BCRA y la CNV.

En este contexto de dólares alternativos volátiles e incertidumbre económica, con el ruido político que generan unas elecciones legislativas cada vez más cercanas en el tiempo, proteger su capital se convierte en todo un desafío para los pequeños ahorristas.

Analistas consultados coinciden, en ese marco, en distintas opciones para permanecer "dolarizados" con inversiones para perfiles conservadores y destacan algunos instrumentos, algo más arriesgados, atados a la inflación y que en los próximos meses le podrían ganar la carrera a la divisa norteamericana.

"En los procesos eleccionarios suele haber una tendencia de mayor dolarización en los portafolios de los argentinos. En promedio, la compra de dólares de los tres meses previos a la elección es 38% por encima de los tres meses inmediatamente anteriores",señaló Maximiliano Donzelli, jefe de Research de Invertir OnLine.

"En un contexto donde hay mayor demanda de dolarización y el precio es relativamente libre y sin intervención fuerte del BCRA, la suba del tipo de cambio que se espera a futuro se puede ver reflejada en parte en los precios actuales. Hasta marzo, en promedio los tipos de cambio financieros habían subido 3,4%, muy por debajo de la suba del tipo de cambio oficial. Sin embargo, en los últimos tres meses, acumulan una suba del 14,4%, haciendo que en el año subieran un 18,2% y despegándose del movimiento del oficial", agregó.

En ese sentido, se destacan algunas opciones para invertir o refugiarse de la volatilidad, más allá del dólar "billete".

1. Obligaciones Negociables

"En vez de comprar dólares que no devengan intereses, nos parecen más interesantes algunos instrumentos para dolarizarte como las Obligaciones Negociables. Estamos viendo una ON, con un riesgo bastante bajo, que es la de Arcor. Es una empresa diversificada, con buenos números, que podés comprar en pesos, te dolarizás y lo bueno es que devenga intereses", señaló Donzelli a iProfesional.

Y agregó: "Para un perfil conservador que se quiera dolarizar, nos parece más que interesante posicionarse en las ON: son tasas fijas y por ejemplo en el caso de Arcor rinde 4% anual en dólares".

En el mismo sentido, Maximiliano Suárez, del grupo Bull Market, señaló: "Si uno no se quiere ir de los instrumentos dolarizados, se pueden elegir las Obligaciones Negociables, que son bonos corporativos. Es decir, vos le prestás a la empresa y la empresa al final del bono te devuelve el capital y te va a pagando un interés; en muchos casos semestral o hasta cuatrimestralmente".

"Si bien nada exime del riesgo, y siempre que ingreses en una operación de crédito tenés que saber que hay un riesgo crediticio de la contraparte, más allá de eso son empresas con trayectoria sólida y comprobable. Dos ejemplos pueden ser IRSA y Cresud, que tienen un managment muy bueno, que siempre han respetado las condiciones de sus contratos", ejemplificó Suárez.

Coincidió al respecto Martín Saud, senior trader de Balanz Capital, quien remarcó: "Para el pequeño ahorrista, recomiendo Obligaciones Negociables de empresas de primer nivel, que tienen números sólidos y que por el simple hecho de estar en Argentina, que es algo no menor, rinden una tasa que no encontrás en otros lugares del mundo. Si un pequeño ahorrista tiene pesos, en vez de comprar dólar MEP, con esos pesos podés comprar unas ON en dólares. Y en vez de tener los dólares ociosos, tenés un bono de una buena empresa que quizá te rinde entre 7% y 10%, dependiendo lo que encuentres".

"Me parece una lástima tener los dólares quietos. Por ahí es difícil para el pequeño ahorrista decirle de comprar una ON, pero creo que es un riesgo bastante acotado y ofrece una rentabilidad", concluyó Saud.

2. Bonos del Estado Nacional

Otra opción mencionada por los analistas fue la de invertir en Bonos del Estado Nacional.

Los bonos soberanos tienen dos beneficios: uno es que están en paridades muy bajas, por una lámina de cien está pagando entre el 35% y el 40% del valor; y otra es que producto de las regulaciones del propio Gobierno, tienen un valor de cotización del dólar menor al del mercado. Es decir que además de tener paridades bajas, el valor del dólar está contenido por el Gobierno, por lo que es más bajo.

Como contra, es que paga mucho menos interés que las obligaciones negociables, son bonos con cupones muy bajitos y que además tienen el riesgo de contraparte más alto. Es un nivel de riesgo mayor porque sabemos que el Estado Nacional, como tiene un poder de negociación mayor, muchas veces no respeta tan a rajatabla la letra de los contratos, sino que impone condiciones.

3. FCI e instrumentos atados al CER

"Los Fondos Comunes de Inversión son instrumentos que están buenos para los inversores que no son profesionales, que no están tan pendientes del mercado. El FCI es un fondo administrado por un equipo profesional y en general están bien diversificados. Son dos ventajas de los fondos. Después, dependerá en qué tipos de fondos invertir. Para el inversor que no es profesional, es un instrumento muy útil", señaló Suárez.

"Otra opción pueden ser los fondos en dólares, en especial los que son obligaciones negociables, para no jugar con tanta volatilidad. Y después, quien quiere un poco más de riesgo y es un poco más sofisticado, en pesos buscaría uno que ajuste por CER. Apuntaría a un bono de duración corta, como podría ser un TX22, que es soberano, que rinde inflación más 2,5% o 3%. Me parece una muy buena tasa para quien quiere un poco más de riesgo", sostuvo al respecto Saud.

Si bien orientados para inversores de perfil más arriesgados, los instrumentos a tasa CER son una opción destacada. "Porque con una inflación del 3% mensual, que es lo que proyecta el REM, estamos hablando de que el dólar se tiene que ir a más de $200 para que pierdas, de acá a fin de año. Puede ser interesante, para un perfil más agresivo, posicionarse en un instrumento CER. Se esperaría, en ese caso, que la inflación le gane al dólar", agregó Donzelli.

En el mismo sentido Brian Torchia, gerente de finanzas corporativas de Pgk Consultores, señaló: "Sugeriría tener una diversificación de la cartera, con una parte en pesos más volcada hacia lo que son los Fondos Comunes de Inversión, teniendo una mayor ponderación a los vinculados al devenir de la inflación, más que al tipo de cambio oficial. Quizás, sí pensando en un momento más cercano a la etapa electoral, poder rotar esos perfiles de fondos hacia fondos más vinculados al dólar oficial, por posibles tensiones naturales de un proceso electoral, que están más vinculadas a factores de índole políticos que técnicos, porque la realidad es que el Banco Central viene comprando reservas a un ritmo interesante, que le da solidez en este momento".

Para los expertos, el plazo fijo tradicional hoy no es muy atractivo

Las opciones menos recomendadas

Plazos fijos y los instrumentos "dólar linked", fueron dos de las opciones que los analistas no aconsejarían para este contexto.

"La alternativa de dólar linked no nos gusta, no la estamos recomendando. Se han ajustados sus rendimientos a la desaceleración del ritmo de devaluación, entendemos que actualmente se sigue esperando un salto importante del tipo de cambio posterior a las elecciones, pero no habría fundamento para esperar un salto cambiario desde algunos datos macroeconómicos como son el récord de compra de dólares del BCRA en el año, el precio alto de los commodities y en un contexto de controles cambiarios", remarcó Donzelli.

Por su parte, Suárez remarcó que los plazos fijos "sirven como instrumento de liquidez a muy corto plazo". "Le puede ser útil a una empresa, a la que le entra hoy dinero y tiene que pagar sueldo a fin de mes: en esos casos sí son útiles. Pero para las personas físicas, creo que el plazo fijo no tiene demasiada utilidad", señaló el analista de Bull Market.

El experto subrayó, a modo de conclusión: "Tener cierto resguardo, con cierta cantidad del portafolio dolarizado, siempre es muy recomendable. Hay que tener en cuenta que si uno compra dólares y los mete en la caja de seguridad, esos dólares se desvalorizan. No sólo que casi siempre se paga un valor más alto cuando se va a los mercados informales, sino que además esos dólares se desvalorizan. Si uno se va a dolarizar, lo mejor es hacerlo a través de instrumentos que estén incluidos dentro del sistema financiero, que sean transparentes, y que si es posible paguen un interés para compensarte la inflación".