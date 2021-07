El Banco Nación financiará hasta el 100% de las bicicletas eléctricas hechas en Argentina

Esta línea de financiamiento estará destinada a particulares con un plazo de 24 a 36 meses y el máximo de hasta el 100% del valor con tope de 200 mil pesos

El Gobierno nacional, el Banco de la Nación Argentina y fabricantes, a través de las cámaras representantes, firmarán un acta compromiso el lunes para la ejecución del programa de promoción de bicicletas eléctricas (PPBE).

Del mismo participan la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL) y Cámara de la Industria de Motovehículos, Bicicletas, Rodados, Motopartes y Bicipartes argentinas (CIMBRA).

Por su parte, el ministerio de Desarrollo Productivo, a través de este programa, pone a disposición de los beneficiarios del mismo de "una bonificación de tasa de diez (10) puntos porcentuales, instrumentada por el "Fondo Nacional de Desarrollo Productivo" (FONDEP), sobre una línea de crédito del Banco de la Nación Argentina, destinada a los potenciales consumidores".

Se estima que de un total de 10.065 millones de pesos que se movilizarán en este plan de Desarrollo Productivo Verde, 3.000 millones serán para la integración nacional de bicicletas eléctricas que afectará a 15 empresas y 20 mil usuarios.

Esta línea de financiamiento estará destinada a particulares con un plazo de 24 a 36 meses y el máximo de hasta el 100% del valor de la bicicleta eléctrica con un tope de 200 mil pesos.

En tanto a la tasa de interés la determinará la entidad crediticia de acuerdo a las condiciones de mercado.

Respecto a los fabricantes se promoverá el acceso al financiamiento "a través de sus herramientas disponibles para ampliar capacidades y elevar la competitividad de los proveedores nacionales de bicicletas eléctricas, así como de los proveedores nacionales de los componentes de las mismas".

La clave de este acuerdo es el foco en la comercialización de unidades con alto porcentaje de integración nacional. Los objetivos productivos están divididos en tres etapas, la primera se desarrollará durante todo el 2021 con un total estimado de 6 mil unidades.

La etapa dos abarca el 2022 y 2023 con un estimativo de entre 24 a 36 mil unidades por año calendario y finalmente la etapa tres del 2024 al 2026 con 48 a 60 mil unidades por año calendario.

Asimismo, las empresas participantes de comprometen a incrementar los porcentajes de integración nacional a medida que avance el Programa.

Los modelos son cuatro y los firmantes deben fabricar al menos una línea. A continuación, los detalles técnicos de cada uno de ellos:

Por otro lado, también se aclara cuáles son los componentes que deben ser de industria nacional, en qué porcentaje y los avances por etapa. Entre ellos destacan el cuadro, ruedas, cámaras, cubiertas, baterías, luces y cargadores.

El gobierno implementará un programa de financiación para adquirir bicicletas eléctricas

Bicicletas eléctricas nacionales: cuánto costarán y cómo acceder

Desde el segundo semestre del año, las empresas de la industria estiman que fabricarán alrededor de 20.000 bicicletas eléctricas.

Las personas podrán acceder a ellas en 48 cuotas sin interés, con un préstamo o un crédito a través de la tienda oficial del Banco Nación.

En esta línea, el valor de mercado de las bicicletas eléctricas rondará entre los $150.000 y $200.000.

"Estamos arrancando la producción este segundo semestre y estimamos que la fabricación va a tomar más volumen y velocidad más cerca de fin de año", dijo Daniel Tigani, presidente de Cimbra, en una entrevista con Infobae.

Según Tigani, podrán fabricarse hasta 1.5 millones de unidades por año en la Argentina y se espera que el 10% del total de las bicicletas sean eléctricas en los próximos años.

Las bicicletas eléctricas son uno de los medios de transporte más elegido en las ciudades

Modelos, especificaciones técnicas y beneficios

Las bicicletas eléctricas son un medio de transporte ágil y ecológico ya que no emiten monóxido de carbono ni óxido de nitrógeno, y reducen la contaminación acústica de las grandes ciudades.

En tanto, las firmas del sector ya adelantaron que lanzarán tres modelos, dos para transitar en la ciudad y uno para montaña. Las "urbanas" serán las más económicas y la última será la más cara porque contará con mayor autonomía y podrá ser utilizada para circular en distintos terrenos.

Por otro lado, adelantaron que crearán una bicicleta eléctrica "plegable" pero todavía no anunciaron cuándo comenzará su desarrollo.

Los tres modelos tendrán baterías de producción nacional de 350 y 500 watts, lo que serviría para recorrer hasta 80 kilómetros pero todo dependerá del peso de la persona y la superficie.

Todas las baterías son reciclables y pueden cargarse fácilmente. Según los fabricantes, las bicicletas eléctricas nacionales tardarán cuatro horas en cargar.

Cabe destacar que se trata de un vehículo que no paga patente, no utiliza combustible, tampoco paga seguro alguno, no es necesario dejarlo en un estacionamiento, y se encuentra libre de recibir algún tipo de fotomulta.

Sin embargo, deberán cumplir el código de tránsito y transporte de la Ciudad de Buenos Aires: se podrá circular a una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora, deberán tener un sistema de frenos, bocina, espejo retrovisor y luces traseras y delanteras.