El salto del dólar blue y el cepo reforzado no son "gratis": alertan por impacto en precios de bienes importados

La incertidumbre cambiaria y la inestabilidad ya generan subas de precios. Se observan en insumos para industria y agro y también en autos premium

La disparada del dólar blue y el refuerzo del cepo cambiario no sólo genera ruidos en el mercado financiero. También tiene sus coletazos en la economía real. Es que, según destacan tanto del sector industrial como desde el agro, el crecimiento de la brecha genera un escenario de incertidumbre que en algunos casos empuja al alza el precio de los insumos.

Es que, si bien la suba de la cotización de la divisa paralela no afecta de manera directa la importación de bienes, productos y materias primas, en muchos casos los proveedores locales aumentan "por las dudas". Lo hacen, según explican, para cubrirse de la inestabilidad y ante la posibilidad de un futuro incremento del dólar oficial.

"La suba del dólar blue y del CCL tienen cierto impacto en los precios, aunque es muy difícil de medir. Sobre todo, porque el mayor impacto de la brecha se nota cuando hay mucha incertidumbre o problemas de reposición. Cuando no se sabe si se puede importar mercadería al oficial o tenés que, como empresa, conseguir los dólares propios", señaló al respecto el economista de la consultora Equilibra Lorenzo Sigaut Gravina.

El experto agregó que si bien "uno tiende a pensar que el impacto de la suba del blue es baja, todo depende del contexto: si a la suba del blue se le suma que además el BCRA empieza a restringir más el acceso al MULC (dólar mayorista) para pagar importaciones, ahí puede haber una combinación que tenga un impacto más significativo en precios".

Impacto en la industria

En rigor, la suba del dólar blue no debería impactar en el precio de los insumos que las industrias compran para producir, ya que para importarlos rige el precio del oficial. "El problema es la psicosis, la especulación que se genera alrededor del dólar blue. Esto pasa con insumos como el plástico, el papel o el cartón, aumentan porque se genera una especulación", explicó a iProfesional Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA).

"Por la incertidumbre, la gente muchas veces busca stockearse, porque tiene miedo al aumento de precios. El efecto de la suba del blue genera eso. Y la gente sale a cubrirse en mercadería. Lo mismo pasa con la empresa que compra insumos: trata de adquirir materia prima antes de que aumente", señaló Rosato, quien agregó: "Quienes venden insumos aumentan por las dudas. Dicen que no cuentan con stock, y venden para subsistir. Si tienen 100 toneladas, venden 30 y las otras 70 las guardan. Especulan de esa manera. Es decir, el aumento del dólar blue genera una especulación".

Según el titular de IPA, los aumentos de los proveedores no acompañan en porcentajes la suba del blue, porque la demanda tampoco lo convalida: "Las fábricas no trabajan al 100%, están al 65%. Si los insumos suben demasiado, directamente prefieren no comprar y utilizar hasta donde tienen".

Advierten que los precios de algunos insumos comienzan a subir más allá de la inflación

El efecto en el agro

Desde la consultora AZ-Group, Martín Nava, advirtió por los efectos nocivos de la "brecha salvaje", y aseguró que va a a tener "efectos nocivos inmediatamente". Puso como ejemplo el caso del litro de glifosato, que en 2020 valía 4,20 dólares y ahora se comercializa a 8,80 dólares (+108%).

Otro de los productos afectados por la brecha es la tonelada de urea. Según el experto, pasó de u$s387 en 2020 a u$s620 este año (+60%); en tanto que el fertilizante fosfato pasó de u$s467 a u$s840 dólares (+79%), mientras que el alambre se encareció un 91%.

En paralelo, desde el Departamento Económico de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) alertaron que la situación es "preocupante" porque, previo a la campaña gruesa que se inicia en septiembre, "rápidamente los valores de los insumos se incrementarán entre 3% y 5%".

Alejandro Meneses, socio gerente de la consultora Zorraquin+Meneses, señaló que "el aumento del dólar blue, hace aumentar la brecha cambiaria y ahí sí puede impactar. Los proveedores de insumos lo que pueden ver en el aumento del dólar blue es una inestabilidad, y al haber una inestabilidad mayor aumentan para cubrirse del riesgo. Los aumentos que puede haber son indirectos".

"El otro tema es que cuando la brecha es muy grande, por ahí es difícil conseguir dólares para importar: y eso puede hacer que algunas empresas dejen de importar temporalmente", remarcó Meneses, quien sostuvo que "lo que genera la suba del blue es más riesgo, más inestabilidad".

Y es esa inestabilidad hace que muchos proveedores remarquen, para cubrirse de futuros saltos del dólar oficial. Si bien el comercio internacional se rige por el valor del dólar oficial, en un contexto donde "no está claro el valor de reposición de su mercadería, se pueden ver ciertos aumentos", según señaló un economista.

El salto del dólar blue ya pega en los percios de los autos premium

Impacto en autos premium

Tal como informó iProfesional, con el dólar blue rondando los $185, se esperaba la misma reacción. Y de hecho empezó a notarse la ansiedad de ciertos clientes por cambiar su unidad con llamados a los vendedores. Sin embargo en los concesionarios, acorralados por la falta de stock y las trabas a las importaciones, las condiciones de venta empezaron a modificarse, y la falta de autos terminó impactando en el precio de los 0km, siendo muy pocos los casos donde se cierra la venta según el valor la cotización oficial.

Así explicaron los gerentes de diferentes marcas a iProfesional, quienes aseguran que, al estar restringidos por el Banco Central para la compra de divisas, es muy difícil mantener los valores de sus autos al dólar oficial, porque todos los meses terminan perdiendo.

En un concesionario de Buenos Aires que comercializa vehículos marca Mini, las tres versiones disponibles, que cotizan a un valor de entre u$s47.000 y u$s53.000 para entrega inmediata, se pueden comprar pero a a un tipo de cambio de $175, que podría denominarse "dólar celeste": unos $10 por debajo del blue, pero bastante por encima del oficial.

En tanto que en un concesionario Audi, por un A4 con entrega inmediata hay que pagar u$s59.200 pero con "dólares cash". Es decir, ya no hacen la conversión al oficial y ni siquiera a un tipo de cambio "celeste".

"No podemos vender al dólar oficial porque no sabemos cuándo vamos a reponer las unidades. Es por eso que únicamente es con el billete verde", explicó el gerente del concesionario.