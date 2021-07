Cinco inversiones en las que no recomiendan poner plata los expertos con dólar blue volátil

Qué alternativas desaconsejan los analistas para inversores minoristas o pequeños ahorristas, en tiempos de volatilidad en los mercados

La reciente disparada del dólar blue agitó las aguas del mercado por estos días, sembrando interrogantes acerca de cuál será su techo y encendiendo alarmas por los efectos que la brecha con los otros billetes puede generar en la economía real.

Aunque -por el momento- se ubica lejos de los $195 que alcanzó en octubre del año pasado, en poco más de cuatro meses, la divisa paralela pasó de cotizar $139 a $185, un salto superior al 30%, para este martes retroceder $2, lo que confirma que se está ante un escenario de alta volatilidad.

Economistas destacan dos factores como determinantes del alza: el "endurecimiento del cepo", es decir las recientes medidas adoptadas por el BCRA y la CNV para contener a los dólares bursátiles; y "la presión pre-electoral que atraviesa el país, con los vaivenes y temores que generan las PASO".

En este contexto turbulento, perder la brújula para un inversor poco avezado puede ser un problema. Es por eso que distintos especialistas consultados destacan algunos instrumentos poco recomendables a los que apostar en momentos como el actual, marcados por la volatilidad.

Dólar futuro

Para Walter Morales, presidente de Wise Capital, tampoco es un buen momento de apostar al dólar futuro: "Porque la tasa mensual que está implícita en el dólar futuro es menor a la apreciación que le está dando el Banco Central al dólar de la circular 3500 (mayorista). Estarías comprando dólar futuro un punto por encima más caro de la apreciación que le puede imprimir el Banco Central; es decir que perdés todos los meses. Esa sería la primera que no haría, por una cuestión de pérdidas".

El dólar blue volátil obliga a repensar qué hacer con los pesos

Dólar linked

"Tampoco recomendaría el dólar linked, porque creemos que va a estar atrasado", resumió Morales. En la misma sintonía opinó Maximiliano Donzelli, jefe de Research de InvertirOnline: "La alternativa del dólar linked no nos gusta. No la estamos recomendando. Porque si uno mira la adquisición de dólares que tuvo el BCRA durante la primera parte del año, que fue récord, u$s7.300 millones, los precios de los commodities que siguen altos, si se ve que el BCRA limpió su venta de dólares futuros, está en cero, el dólar linked no sería recomendable, al menos para este momento".

Acciones argentinas

Morales tampoco apostaría, al menos de momento, por las acciones argentinas. "Porque si veo los pasivos monetarios corregidos, los divido por las reservas menos los encajes, da un dólar a $220. No estoy diciendo que el Contado con Liqui se va a ir a ese precio, pero qué impide que se vaya a $190. Entonces, el sólo hecho de que los dólares bursátiles se sigan apreciando, el Merval en dólares va a seguir cayendo. Más allá de alguna recuperación puntual, seguiría cayendo", explicó el especialista de Wise.

Pese a la posible suba de los dólares bursátiles, en el corto plazo Morales tampoco se inclinaría por el MEP: "Para un inversor de mediano plazo, le diría que vaya a las acciones norteamericanas, que compre Cedears en vez de ir al MEP. O que busque en la industria un fondo de inversión que tenga bonos a tasa fija y BADLAR, más Cedears".

Los plazos fijos tradicionales, una opción que no está entre las más recomendadas

Plazo fijo

En tanto, los plazos fijos tampoco parecen ser los instrumentos aconsejables para refugiarse en épocas turbulentas. "Sirven como instrumento de liquidez de muy corto plazo. Le puede ser útil a una empresa, a la que le entra hoy dinero y tiene que pagar sueldo a fin de mes: en esos casos sí son útiles. Pero para las personas físicas, creo que el plazo fijo no tiene demasiada utilidad", analizó por su parte Maximiliano Suárez, del grupo Bull Market.

Suárez agregó: "Tener cierto resguardo, con cierta cantidad del portafolio dolarizado siempre es muy recomendable. Hay que tener en cuenta que si uno compra dólares y los mete en la caja de seguridad, esos dólares se desvalorizan. No sólo que casi siempre se paga un valor más alto cuando va a los mercados informales, sino que además esos dólares se desvalorizan. Si uno se va a dolarizar, lo mejor es hacerlo a través de instrumentos que estén incluidos dentro del sistema financiero, que sean transparentes, y que si es posible paguen un interés para compensarte la inflación".

En relación a los plazos fijos, Morales agregó: "Si es un inversor conservador, le diría que invierta en caución a siete días, que rinde medio punto más que un plazo fijo. Pero el plazo fijo es a treinta días y la caución, a siete. Así es que, más allá del riesgo, puede servir por si aparece una oportunidad de inversión".

Dólar blue

En momentos en que hay creciente ansiedad por la cotización del paralelo y que se van cerrando muchas puertas para acceder al mercado cambiario legal, los expertos recomiendan evitarlo, entre otras cosas porque es la cotización más cara.

"Para el inversor minorista, la reciente disparada del blue implica que necesariamente no sea conveniente ir a ese tipo de canal para la dolarización. Aunque no tomaría esta suba como algo de referencia, porque es un mercado muy pequeño y se mueve con muy poco volumen. Es mucho más el impacto simbólico que tiene más que el estructural", señaló a iProfesional Brian Torchia, gerente de Finanzas Corporativas de Pgk Consultores.

"En ese sentido, quizá sea un buen momento para continuar o profundizar la dolarización a través de otros mecanismos en la cartera del inversor minorista. Lo que hay que seguir destacando es que el dólar MEP sigue estando en niveles cercanos al dólar solidario. Con lo cual, teniendo en cuenta esa equivalencia, y que el dólar informal en billete se dispara, la señal que se puede ver es que sea conveniente continuar con la dolarización no vía efectivo, sino dólar vía bolsa", remarcó el especialista.