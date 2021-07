Paritarias: tras largo conflicto, Daer firmó suba salarial del 45% y descomprime conflicto en sanatorios

Tras semanas de crisis y dos conciliaciones obligatorias, el gremio de Sanidad firmó sus paritarias. Llegó al 45% y descomprime la tensión en clínicas

Luego de varias semanas de medidas de fuerza, movilizaciones, paros parciales y dos conciliaciones obligatorias, el Sindicato de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) firmó hoy sus paritarias. El gremio que lideran Carlos West Ocampo y el cotitular de la CGT, Héctor Daer, pactó una recomposición salarial del 45% y se empieza a destrabar un conflicto que preocupaba en La Rosada y era seguido de cerca por Azopardo.

El entendimiento, al que accedió en exclusivo IProfesional, se rubricó el marco de la cartera laboral que comanda Claudio Moroni y selló la paz social para una actividad estratégica en el contexto de pandemia.

La recomposición del 45% se pagará en 4 tramos: un 15% julio, un 15% septiembre, un 10% noviembre y el restante 5 % en febrero de 2022. En ese momento está prevista también la cláusula de revisión con la que las partes harán un monitoreo de la carrera precios y salarios.

El incremento alcanzará a la totalidad del personal asistencial de clínicas y sanatorios privados, que en las últimas semanas sufrieron postergaciones y reprogramaciones de turnos.

Tras un largo conflicto, Daer firmó una suba salarial del 45% para los empleados del gremio de Sanidad

Esta paritaria, adicionalmente, tenía especial interés por el impacto político que genera lo que rodea a Daer en el mundo político-sindical. Se trata de uno de los principales interlocutores del Presidente, Alberto Fernández, con el mundo sindical y de uno de los hombres fuertes de la cúpula cegetista.

Cabe destacar que el día 27, el Ministerio de Trabajo había prorrogado por cinco días hábiles la conciliación obligatoria en el conflicto salarial entre FATSA y las cámaras patronales, por lo que el gremio había convocado a un paro nacional con movilización para el 4 de agosto próximo.

La organización sindical que conducen West Ocampo y Daer, había convocado a un paro nacional de 24 horas a partir de la 0 del jueves ante "la permanente intransigencia patronal a recomponer los salarios".

La decisión oficial fue impuesta por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello, quien exhortó a sindicalistas y empresarios a mantener "la mejor predisposición y apertura para continuar el diálogo y contribuir a la paz social y a mejorar en ese contexto las relaciones laborales". Finalmente, este jueves, la negociación se encausó.

Paritarias: 2,5 millones de trabajadores esperan subas

Con el desarrollo de la campaña electoral como telón de fondo, la puja distributiva vuelve a tomar relevancia en la segunda mitad del año. En el contexto de una disparada inflacionaria sostenida y con la certeza de que la economía será un factor decisivo en la evaluación popular de la gestión, el Gobierno Nacional habilitó la reapertura de paritarias y con ella revitalizó la discusión sobre los ingresos, tradicionalmente concentrada en el primer semestre.

La reapertura paritaria de Comercio, la más populosa del país, sumó este jueves un nuevo capítulo. En el marco de una audiencia fijada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, Armando Cavalieri sentó sus pretensiones y reclamó que se adicione un 10% a los salarios para paliar el impacto inflacionario.

Además, el titular de la Federación de Empleados de Comercios y Servicios (Faecys), pidió que se mantenga la cláusula de revisión prevista para enero de 2022 para sostener una nueva instancia de adecuación de los haberes.

Los empresarios, nucleados en la la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca).tomaron nota y hasta evaluaron alternativas.

Según pudo saber iProfesional, la primera idea de las cámaras fue avanzar en una oferta que contemple el pago de porcentajes no remunerativos para robustecer los haberes. Sin embargo, la propuesta no tuvo buena recepción de parte de los funcionarios nacionales que no son propensos a habilitar ese tipo de sumas.

"Ahora vamos a tener que empezar a discutir de cero de nuevo", le dijo a iProfesional una fuente de la negociación.

Las conversaciones seguirán formalmente el próximo lunes a las 14 horas.

La negociación colectiva mercantil es la más importante del país

Los que están en la dulce espera y con la fecha fijada son los estatales nacionales. Los gremios de la actividad, el cegetista UPCN y el ceteísta ATE, tienen cita el 19 de agosto con la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani. Allí aspiran a darle forma a un nuevo acuerdo.

El entendimiento inicial fue de 35 puntos y se iba a pagar en 6 tramos: 10% en junio, 5% en agosto, 5% en septiembre, 4% en diciembre, 6% en enero de 2022 y 5% en febrero de 2022. Para la fecha de la revisión, los primeros 15 puntos ya estarán integrados. Restaría retocar el 20% restante y adicionar la diferencia.

Fuentes de la negociación adelantaron que la idea es achicar las cuotas que restan y alcanzar un aumento de refuerzo que ronde entre 8 y 12 puntos, para que se cumpla el compromiso de que los haberes no pierdan frente a la inflación.

Una semana antes que se produzca el cónclave con los estatales, el 12 de agosto, serán los docentes universitarios quienes buscarán retocar lo suyo. Los gremios de la actividad ya estipularon con el Ministro de Educación, Nicolás Trotta, que revisarán la paritaria.

Lo mismo ocurrirá con los haberes de los trabajadores no docentes de las universidades nacionales, en una especie de discusión espejo. En ambos casos las entidades gremiales anticiparon que buscarán sumarle un 10% a los 35 puntos ya abrochados.

Comercio, Metalúrgicos, Estatales, Docentes Universitarios y Constructores, algunos de los gremios que renegocian

Párrafo aparte para el sector público bonaerense. En un territorio estratégico para el oficialismo en la batalla electoral que viene, Axel Kicillof convocó a todos los gremios de la administración pública a readecuar los salarios. En agosto docentes, judiciales, estatales y médicos de la Provincia de Buenos Aires tendrán un nuevo incremento de haberes.

En las gateras y todavía sin certezas están metalúrgicos y constructores. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), por su parte, ya elevó el pedido formal para que convoquen a los actores del sector y espera novedades. "Todavía no hay fecha de reapertura", le dijeron a IProfesional desde el Ministerio de Trabajo.

El gremio que lidera Antonio Caló había pactado una recomposición de haberes del 35,2% de los cuales al día de hoy sólo se pagó un 15%. Estaba previsto originalmente un 10% con los haberes de julio, que debería cobrarse el mes próximo, y otro 10% en octubre. Además tenía fijada una cláusula de revisión prevista para diciembre.

Por último está el caso de los constructores de la UOCRA. El gremio que comanda Gerardo Martíenez informó que irá por la reapertura de paritarias, pero todavía no hay una petición formal. El sindicato pactó un 35,8% en 4 cuotas pero del porcentaje total hoy sólo llegó a los bolsillos el 12%.