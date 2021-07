Jair Bolsonaro: "A la economía argentina solo un milagro la salva"

El presidente brasileño apuntó a las restricciones que tomó el gobierno de Alberto Fernández respecto a las exportaciones de carne en 2021

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, apuntó al gobierno de Alberto Fernández al decir que su " régimen que no dio resultado en ningún lugar del mundo" y aseguró que "sólo un milagro salvará a la economía argentina".

En una trasmisión en vivo por Facebook, el miércoles pasado, el mandatario del país vecino dijo que los argentinos estaban "escapando" hacia su país: "Miren lo que está sucediendo en Argentina. Estuve allá en 2019 y dije muchas críticas, que si la izquierda volvía, teníamos que pensar en una operación de acogida en Rio Grande do Sul. La clase A ya comenzó a dejar la Argentina".

Jair Bolsonaro volvió a criticar la política argentina.

En tanto se refirió al actual mandato argentino como populista y de izquierda "como Cuba y Venezuela, que no han dado resultado en ningún lugar del mundo". En este sentido, se refirió a la restricción a las exportaciones de carne que impuso el Presidente y dijo: "Interferencia directa del presidente en los medios de producción. Prohibida la exportación de carne por 30 días diciendo que iba a bajar el precio y el pueblo podría comprar. El precio no solo subió sino que faltó en las góndolas o en los frigoríficos".

Además habló sobre la posible vuelta de Lula da Silva, su principal contrincante político. "He mostrado a dónde quiere volver la izquierda y cómo están los países que han apoyado. No voy a hablar más de Cuba y Venezuela, hablemos de la Argentina. El régimen que defienden no dio resultado en ningún lugar del mundo", remarcó.

En la actualidad, la popularidad de Bolsonaro se encuentra en un 24%, el nivel más bajo hasta el momento. Se estima que se debe a su cuestionada gestión de la pandemia de Covid-19, que dejó más de 553.000 muertos en el país, y por las sospechas de corrupción en la compra de vacunas anti coronavirus.

Lula aparece como favorito en los sondeos, luego de que fueran anuladas sus condenas debido a la persecución judicial demostrada por el Supremo Tribunal Federal.

En ese contexto, Bolsonaro dijo que Lula "está en contra del voto democrático" por no apoyarlo en el pedido de cambio del sistema electoral con urna electrónica que rige desde 1996 y que permitió la elección del jefe del Estado y de sus tres hijos.

Lula Da Silva quiere volver al poder de Brasil.

"Los mismos que sacaron a Lula de la cárcel van a contar los votos y por eso están en contra del voto electrónico controlado por el voto de papel", afirmó el mandatario.

Bolsonaro dijo también que "hace dos años no hay corrupción en Brasil", aunque admitió que está "siendo acusado" de este delito por la Policía Federal "por una vacuna que no fue comprada".

El mandatario lanzó acusaciones desde la semana pasada a todo el arco político opositor mientras avanza la investigación en su contra sobre prevaricato en un contrato fraudulento que finalmente no prosperó para adquirir, mediante intermediarios del Ministerio de Salud, la vacuna Covaxin, un escándalo que involucra a funcionarios que son militares.

También dijo que puede caminar por el país mientras que Lula "no puede salir a tomar un trago a un bar porque es insultado y dicen que tiene el 49% de intención de voto".