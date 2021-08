Inflación y criptomonedas: qué propuso Alberto Fernández

El Presidente dio una entrevista y habló de su relación con la vicepresidenta y adelantó un debate sobre la legalización de la marihuana

El presidente Alberto Fernández brindó una entrevista el miércoles en el que se refirió, entre otros temas, a las criptomonedas, afirmando que estos activos podrían ser una herramienta para protegerse contra el aumento de los precios.

"La discusión sobre el funcionamiento de las criptomonedas es mundial y debo confesar que es un tema de cuidado, en mi caso, por lo desconocido. Pero no hay que negarse, tal vez es un buen camino", señaló el mandatario.

Durante la entrevista en el programa Caja Negra, que se transmite en Youtube, Fernández aseguro que "la ventaja" de los criptoactivos radica en que "el efecto inflacionario se anula"

Según el Presidente, "también es cierto que generan inseguridad porque ya se han verificado desfalcos y estafas con la utilización de las criptomonedas", aunque remarcó que señaló que es una cuestión que debe afrontarse con "cuidado".

Fernández también se refirió a las fintech y aseguró que "todo lo que tenga que ver con la bancarización me parece que es correcto,y todo lo que tenga que ver con que el Estado conozca también es correcto".

"El problema es como se usa la información. Cuando nosotros decidimo sacar el IFE descubrimos que había 9 millones de argentinos que no teníamos idea dónde estaban. No tienen CUIT, CUIL ni cuentas bancarias", disparó.

Según expuso el mandatario, la tecnología "permite saber que Juan la esta pasando mal y necesita la ayuda del Estado y que Pedro nos está estafando y no esta pagando los impuestos que corresponden".

Por eso remarcó que "todo el desarrollo que tenga que ver en ese sentido, con poner a la sociedad online" lo califica como "bueno".

El jefe del Ejecutivo nacional también mencionó al CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín, quien lo visitó tras la victoria de las Primarias de 2019, un encuentro que tuvo a Hugo Sigman como intermediario.

"Después no volví a hablar con" Galperin, aseguró el mandatario, quien reconoció que el modelo del unicornio "se expandió notablemente en la pandemia", pero se resignó: "Hay cosas con las que no se pueden luchar".

Marihuana, visitas a Olivos y la relación con Cristina

Fernández también habló sobre la polémica generada a raíz de las visitas a Olivos durante las estrictas restricciones en 2020, se refirió a su relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner y adelantó un debate sobre la legalización de la marihuana

Frente al escándalo de las visitas de Olivos, Fernández señaló: "Lo de Olivos está absolutamente exagerado. Todo empezó para hacer creer que yo traía mujeres". Y agrego: "Cuando se dieron cuenta de que la presunta amante era personal que trabajaba con Fabiola cambiaron; entonces, el problema pasó a ser las reuniones de Olivos".

"No hubo tales reuniones; en Olivos yo me cansé de ver gente porque soy el presidente de la República, yo vivo en audiencia", agregó, y continuó: "Recibo periodistas, secretarios, ministros, artistas, productores, futbolistas, recibo un montón de gente. Es mi tarea conocer de primera mano lo que está pasando".

"Se convirtió en una historieta y eso si me duele", precisó, y advirtió: "Que me digan que estoy en corrupción por eso es un acto de indecencia".

Al ser consultado por un balance sobre su rol durante la pandemia del coronavirus, Alberto Fernández lanzó: "El otro día le decía a Cristina: yo no sé si en mi vida volveré a vivir dos años tan difíciles como estos". Así, el mandatario dijo contar con la "tranquilidad" de haber "dejado todo". "Todo lo que pude poner lo puse", dijo, y precisó: "Mi día empieza a las 7 y termina a la 1 de la madrugada. Eso se nota en mis ojeras, en la gordura, porque la ansiedad a veces pega por ese lado".

"Tengo por delante dos años para compensar esa sensación de ser el presidente de la pandemia. Creo que los años que vienen son de salida, van a ser mejores y vamos a terminar de poner orden y de crecer", agregó.

El Presidente también aludió al tiempo que los chicos estuvieron encerrados sin poder ir a clase de modo presencial. "Quiero que los chicos sepan que no los encerré, los cuidé", dijo, y agregó: "Quiero que sepan que quise proteger su vida, que estaba en riesgo con la pandemia".

En este sentido, Alberto Fernández continuó: "Nada tengo de tirano, nada tengo de dictador, soy el tipo más liberal que existe en términos de derechos individuales. Quiero que cuanto antes los chicos recuperen la normalidad y espero que entiendan, más allá del enojo que tengan hoy".

El Presidente también se refirió a la posibilidad de iniciar un debate para despenalizar o legalizar el consumo de marihuana en la Argentina. "Hay algunas cosas sobre las que no tiene sentido que discutamos a esta altura", dijo, y continuó: "El consumo de la marihuana se ha expandido, pero también es cierto que es nociva. Como toda droga, genera daño a la salud, pero habría que preguntarse si el daño que genera es igual o peor que el del alcohol o el cigarrillo".

"Tenemos que terminar con la hipocresía: si estos dos son legales, ¿por qué está la ilegalidad en este lado?", destacó, y agregó: "Si yo paro acá mi respuesta, decís que este tipo legaliza. Creo que poco a poco hay que ir dando pasos".

"Sigo con mucha atención e interés lo que pasa en Uruguay, pero hay que darlo partiendo de la premisa que yo propongo. No tengo problema en generar estos debates, soy alguien muy liberal en estas cosas y creo que cada uno tiene derecho de hacer lo que quiera, también de dañarse. Aunque el Estado debe advertir que se está dañando", señaló.

Al final de la entrevista, al Presidente le mostraron fotos para hacer comentarios de personalidades. La primera fue de Cristina Kirchner. "Cristina es muy importante para mí", dijo, y continuó: "Cristina tiene algo que ver con algo humano. Yo a la familia Kirchner la quise mucho, siempre la he querido... y durante 10 años estuve peleado con la mujer de Néstor, y eso para mí fue un dolor incalculable. Te lo garantizo. Yo creo que gran parte de mi enojo lo sostengo porque políticamente había cosas que no me gustaron. Pero a mí me dolía mucho estar enojado con Cristina. Me dolió siempre mucho".

"Entonces yo le doy un lugar singular porque nos reencontramos y ella confió en mí. Y jamás la voy a defraudar. Jamás. Ella tiene para mí humanamente, en mi presente, un lugar preponderante, no puedo negarlo", agregó.

En este contexto, Alberto Fernández detalló que la tiene agendada en el celular como "Cristina Kirchner". "Ella se queja de mí, dice que yo soy muy accesible. Que atiendo a todos, pero ella no. Yo hablo permanentemente. Hoy hablé un rato muy largo por teléfono", dijo, y contó que no se comunican por audios, pero sí "por mensajitos" y que se envían "muchos stickers".

"Cuando por ahí ella dice algo que me pareció que la pegó o tira una ironía, le digo: ´Me gustó lo que dijiste’. Y tiene un sticker que es una fotito de ella con las manitos así mirando para arriba, que es muy divertida y ese me gusta mucho", detalló el Presidente.

Al observar una foto de Néstor Kirchner, Alberto Fernández señaló: "Es para mí alguien imprescindible en mi memoria. Yo aprendí con él. Él también confió en mí y yo confié en él cuando nadie confiaba, o muy pocos confiaban, no voy a ponerme en exclusividad. Y es alguien muy querido por mí".

"Cuando hablo de él, y sé que no está… tengo que tomar un poco de aire para no quebrarme", dijo, y agregó: "Lo quiero entrañablemente, entrañablemente".