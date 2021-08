Desde golosinas hasta una vivienda: mirá todo lo que se puede comprar utilizando criptomonedas

Cada día crece más la oferta de productos que se pueden adquirir con monedas digitales. Para el sector inmobiliario es un modo de activar las operaciones

Un chocolatín o una vivienda, qué se puede comprar hoy con criptomonedas. Lo cierto es que todo eso, y mucho más, porque los criptoactivos empiezan a ser usados incluso en el pago de honorarios a colaboradores.

"A partir del año pasado, y con la situación provocada por la pandemia, hemos sido testigos de una fuerte adopción de tecnologías digitales, y las criptomonedas no son la excepción. Esto explica en parte el avance que han experimentado no solos como alternativa de ahorro e inversión, sino también como una forma de agilizar la actividad", explica Emiliano Limia, Head of PR de Buenbit.

Pero hay más. Por ejemplo, en San Martín de los Andes ya no es necesario tener efectivo, todo se puede comprar con criptomonedas. "Cualquier usuario de Lemon Cash puede comprar desde actividades turísticas hasta la comida del perro, pasando por gastronomía, almacenes y otros rubros de interés en comercios que procesan pagos con la plataforma", describe Franco Bianchi, CMO de Lemon Cash.

"Somos fundadores y actores del Patagonia Crypto Valley (justamente en San Martín de los Andes), un hub que nuclea empresas, instituciones y startups que impulsan soluciones basadas en tecnología blockchain, lo que nos permite demostrar que la nueva economía digital funciona y su adopción es inminente", suma Bianchi.

En San Martín de los Andes, el equipo de Lemon Cash creó un sistema para que el comercio del valle se mueva con criptoactivos.

Incluso, pensando en la llegada de mayor cantidad de turistas, esta fintech ya está hablando con el intendente de la mencionada localidad patagónica para potenciar esta transformación digital ofreciendo 30% de descuento al usar criptoactivos en locales de gastronomía, paquetes turísticos y más.

Si Messi lo hace...

Recientemente se supo que Messi cobrará parte de su sueldo en el PSG en criptoactivos, y esto hizo que las fintechs pusieran foco en desarrollar sus áreas corporativas. ¿Hasta dónde podrá crecer esta tendencia? ¿Es posible, por ejemplo, que los bonos por producción del C-Level se den en monedas digitales?

"Las inversiones institucionales se han convertido en uno de los grandes motores de crecimiento del mundo cripto y reflejan la creciente adopción de activos digitales en todos los sectores del mercado. El gran desafío entonces es acelerar el desarrollo de esta unidad de negocios y ofrecer soluciones ágiles para cubrir la creciente demanda", comenta Matías Dajcz como VP de Ripio OTC, la división corporativa de la compañía.

Estas monedas no solo pueden resguardar mejor el valor, sino que están siendo más utilizadas a modo de ahorro e inversión, por eso algunas industrias están poniendo la mirada en sus tenedores.

¿En qué sectores se empieza a percibir el interés por pagar y vender con criptomonedas? "Varios comenzaron a aceptarlas como forma de pago, especialmente en el caso de bienes durables cuyos precios están indexados (en su totalidad o una gran parte) en dólares", agrega Limia.

¿Serán los Bitcoin la nueva moneda elegida para comprar viviendas?

"Depende en qué criptomoneda se realice la transacción, que obviamente tiene que figurar en la escritura y con una cotización traducida a valor local. La ventaja es que el que vende recibe esas criptomonedas o USDT –es como un dólar virtual–, sin los costos de comisión ni cargos extra que pueden tener los intermediarios en la compra y venta de este tipo de divisas digitales", cuenta Diego Migliorisi, titular de la inmobiliaria homónima.

Por otro lado, el criptoactivo está ubicado en el ciberespacio, "por lo tanto también la posibilidad de geolocalización de ese criptoactivo quizá es más ágil que hacerlo a través del sistema bancario. Pero, al figurar en la escritura, ese criptoactivo tiene que estar declarado y se paga impuestos. Cada día se está regulando y ordenando los cabos sueltos que podía haber", aclara Migliorisi.

"Tuvimos muy pocas operaciones pero si muchas consultas. Hemos publicado varios avisos de ‘acceder a tu vivienda con Bitcoins’, pero hasta el momento fueron más consultas que operaciones. Nosotros seguimos confiando en este nuevo mercado de operaciones, ya que estamos convencidos que va a seguir creciendo", concluye Hernán Nucifora, CEO de Global Investments.

Venden el primer auto con criptomonedas en Argentina

Según consignó el portal iProUP, Grupo Dietrich, concesionario oficial de Volkswagen y Ford, se convirtió en la primera compañía del sector en lanzar la venta de unidades 0Km y planes de ahorro con divisas virtuales.

"Los argentinos venían incorporando esta modalidad. Y para abrirnos a distintos tipos de clientes, sumamos la opción de comprar vehículos con criptomonedas", revela a iProUP Sebastián Polo, gerente comercial de Grupo Dietrich.

Según indica el ejecutivo, este año analizaron cuatro proveedores que les aseguraran el compliance (adecuación a las normas vigentes) para estas operaciones.

"Lanzamos algunas campañas que tuvieron un gran nivel de aceptación. Incluso, ya hemos vendido: nuestro primer cliente abonó la reserva de un Volkswagen Nivus Confort", confía Polo a este medio, quien asegura que tienen un vendedor exclusivo para Ford y otro para VW para atender los clientes "cripto".